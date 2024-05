Tra i principali protagonisti dell’edizione 2024 di Google I/O ovviamente vi è stata Android 15, l’attesa nuova versione del sistema operativo del colosso di Mountain View.

Ogni nuova versione di Android porta con sé almeno un paio di novità pensate per stuzzicare la curiosità degli utenti con apposite strategie di marketing ma poi, nascoste nel codice, ve ne sono tante altre che, pur riscuotendo meno popolarità, hanno il compito di garantire nel complesso un’esperienza più piacevole.

Ebbene, con specifico riferimento ad Android 15, una delle novità “nascoste” riguarda la gestione delle risorse e l’autonomia, che in alcuni casi potrebbe aumentare di 3 ore in standby.

Android 15 e la gestione della batteria

A fornire interessanti dettagli sulla soluzione studiata da Google per aumentare l’autonomia di Android 15 è stato Dave Burke, VP of Engineering for the Android Platform, il quale ha precisato che tutti i device che riceveranno la nuova versione dell’OS potranno contare su tale miglioramento.

A dire di Burke, tra le varie ottimizzazioni implementate quella più importante riguarda il tempo di attivazione della Modalità Doze (quando in device va in uno stato di quiescenza), ridotto del 50%: ciò significa che con Android 15 i device si disattiveranno il 50% più velocemente rispetto a quanto avviene con Android 14.

Nei dispositivi usati da Google per i test di questa nuova funzionalità il miglioramento in termini di autonomia è stato di circa 3 ore di standby in più, cosa che senza dubbio gli utenti apprezzeranno.

Durante le varie sessioni di Google I/O il colosso di Mountain View ha precisato che miglioramenti per quanto riguarda l’autonomia saranno implementati anche nei dispositivi Wear OS.

A soffermarsi su tale aspetto è stato Sameet Samat, President of the Android Ecosystem, che ha precisato che con Wear OS 5 il consumo della batteria dovrebbe ridursi di circa il 20% rispetto alla precedente versione, ciò grazie a varie ottimizzazioni (come ad esempio la riduzione del tempo impiegato dal processore delle applicazioni principali per tornare in modalità di sospensione dopo essere stato attivato per salvare alcuni dati sanitari).