Uno sviluppatore e ricercatore di app Android ha appena trovato una modalità salvaschermo nascosta per l’Easter Egg di Android 15. L’Easter egg di Android 15 è un mini-gioco spaziale molto simile a quello di Android 14, ma sblocca uno screensaver segreto. Il mini gioco è un’odissea spaziale in cui evitare i pianeti, con la possibilità di piantare bandiere sui corpi celesti.

L’easter egg di Android 15 sblocca lo screensaver Landroid

Come di consueto per attivare l’easter egg basta andare su Impostazioni → Informazioni sul dispositivo → Versione Android e toccare più volte la versione Android visualizzata finché non appare il logo del bugdroid di Android 15 che fluttua nello spazio. A questo punto basta toccare e tenere premuto il logo per avviare il mini-gioco.

Dopo aver avviato il mini-gioco per la prima volta si sblocca il nuovo screensaver Landroid in Impostazioni → Display e tocco → Screen saver → Landroid. Su Google Pixel Tablet con Android 15 beta, la stessa opzione è disponibile in Impostazioni → Modalità Hub → Screen saver → Landroid. Il salvaschermo mostra l’ultima sessione di gioco col pilota automatico inserito.

Lo screensaver Landroid dovrebbe essere disponibile anche su altri dispositivi una volta che Android 15 verrà distribuito su larga scala, il che dovrebbe accadere il mese prossimo quando Google svelerà la serie Pixel 9.