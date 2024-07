Forse non tutti sanno che l’app Emergenze personali di Google risulta compatibile anche con alcuni smartphone Android che non siano Pixel. Che lo stiate scoprendo solo ora o che ne foste già a conoscenza, poco cambia: in queste ore veniamo a sapere che la casa di Mountain View si sta preparando per “tagliare” ulteriormente un supporto già non particolarmente generoso.

Emergenze personali di Google richiede ora Android 12

Emergenze personali è un’app a disposizione sul Google Play Store che aiuta gli utenti a prepararsi e a reagire in caso di emergenza, con la possibilità di chiedere aiuto in modo rapido o ricevere informazioni in caso di necessità urgenti. L’applicazioni permette di salvare e condividere le informazioni per le emergenze, e consente allo smartphone di contattare automaticamente i servizi di emergenza in alcuni Paesi.

Quello che forse non sapete è che Emergenze personali (Personal Safety) risulta compatibile non solo con gli smartphone Google Pixel, ma anche con alcuni (pochi) prodotti di terze parti; nella lista, non particolarmente lunga, possiamo trovare ad esempio alcuni smartphone Nothing, Xiaomi, Redmi, ASUS e Motorola, come i recenti Motorola Edge 50 Ultra e Razr 50 Ultra. Esistono di fatto tre “varianti” di questa app: una per i Pixel più vecchi, una per quelli da Pixel 4 in avanti e una per i produttori di terze parti. Le ultime due versioni stanno subendo un cambiamento per quanto riguarda il supporto: le build più recenti richiedono ora Android 12 e non più Android 10.

Per quanto concerne i possessori di Google Pixel 4 e Pixel 4 XL non ci sono naturalmente problemi (almeno per ora), visto che si sono fermati ad Android 13, mentre qualche grattacapo potrebbe arrivare per i modelli di altri produttori. È possibile che qualcuno possa essere “colpito” dal cambiamento, ma non è detto che questo abbia un impatto così ampio tra gli utenti: è probabile che i modelli che risultano compatibili con Emergenze personali siano già stati aggiornati oltre Android 12.

Non sapete se il vostro smartphone Android risulta compatibile con l’app Emergenze personali? Per scoprirlo ci vuole davvero un secondo: non dovete fare altro che seguire il badge qui in basso verso il Google Play Store.