In vista del rientro a scuola, Google ha da poche ore annunciato una interessante novità per Google Wallet pensata per le famiglie con figli minori di 18 anni che potranno così sperimentare la prima indipendenza finanziaria senza la necessità di aprire un conto in banca.

La novità è uno strumento “sicuro e protetto” con cui i genitori potranno inviare denaro ai figli, monitorare le loro spese e così via, consentendo però ai minori di avere il proprio denaro e di effettuare pagamenti contactless direttamente dal loro smartphone o dal loro smartwatch. Scopriamo tutti i dettagli.

Segui TuttoAndroid su Google Discover

Su Google Wallet arriva il “saldo per i minori”: ecco come funziona

Come anticipato in apertura, affidandosi a un breve post sul blog ufficiale, Google ha annunciato un nuovo strumento che consente ai genitori di inviare denaro ai propri figli, in modo semplice e sicuro, all’interno di Google Wallet.

Questa novità punta a semplificare la gestione delle spese dei ragazzi in vista del rientro a scuola, offrendo alle famiglie un’alternativa digitale e protetta che si colloca all’interno di un contesto quotidiano sempre più privo di contanti.

Questa funzione è dedicata ai genitori con figli minori di 18 anni: essi potranno configurare un “saldo sicuro” tramite l’app Family Link e supervisionare il tutto in tempo reale, trasferendo denaro istantaneamente dal proprio account. In futuro avrà la possibilità di programmare ricariche e/o pagamenti automatici ricorrenti.

L’obiettivo di questa novità, secondo Google, è trasmettere ai giovani abitudini finanziare intelligenti, mantenendo comunque alti standard di sicurezza e qualcosa che supporti il controllo parentale: infatti, i genitori possono impostare limiti di spesa personalizzati, tracciare ogni transazione effettuata e, in caso di necessità, bloccare o sbloccare il saldo dei figli con un semplice tocco.

Disponibilità di questa novità

Questa novità di Google Wallet è disponibile esclusivamente per i genitori residenti negli Stati Uniti, i quali possono configurare questo “saldo sicuro” sul portafogli digitale del colosso di Mountain View per i figli di età inferiore ai 18 anni. Google non ha comunicato informazioni circa l’eventuale espansione in altri Paesi di questa potenzialità.

Per poter pagare nei negozi fisici abilitati ai pagamenti contactless tramite Google Pay, i minori dovranno disporre di uno smartphone Android o di uno smartwatch con sistema operativo Wear OS che supporti la connettività NFC.