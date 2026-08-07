Haier H50K85FUX è una Smart TV da 50 pollici con risoluzione 4K Ultra HD, Google TV integrato e Dolby Audio che fino a poco tempo fa si trovava a cifre ben più alte. Oggi su Amazon è disponibile a un prezzo che difficilmente si era visto prima per questo modello, con uno sconto che sfiora il 40% rispetto all’ultimo prezzo rilevato. Chi è alla ricerca di un televisore completo senza spendere una fortuna farà bene a dare un’occhiata ai dettagli qui sotto.

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Haier H50K85FUX: prestazioni 4K, Google TV e MEMC in un solo pannello da 50″

Il punto di forza più immediato di Haier H50K85FUX è il pannello Direct-LED da 50 pollici (127 cm) con risoluzione 4K Ultra HD (3840 × 2160 pixel), bezel-less e con un angolo di visione di 178 gradi. La copertura HDR10 e HLG assicura neri profondi, bianchi brillanti e una palette cromatica fedele alle intenzioni del regista, sia nei film che nelle serie in streaming.

L’elemento che però distingue davvero questo modello nella sua fascia di prezzo è la presenza della tecnologia MEMC (Motion Estimation and Motion Compensation): una funzionalità che compensa il movimento nei fotogrammi, eliminando ghosting e jitter nelle scene veloci, tipicamente di sport e gaming. Non è scontato trovarla su un televisore sotto i 300 euro.

Dal punto di vista del sistema operativo, il TV gira su Google TV, con processore Quad Core ARM Cortex-A55, 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna. Questo significa accesso diretto a Google Play Store con oltre 700.000 app, Netflix, YouTube, Google Assistant per i comandi vocali e Chromecast built-in per il mirroring da smartphone o tablet, tutto senza bisogno di dongle esterni.

La connettività è generosa per la categoria:

4 porte HDMI , di cui una HDMI 2.1 con eARC per soundbar e home theater

, di cui una per soundbar e home theater 2 porte USB 2.0

Bluetooth 5.1 e Wi-Fi integrati

e integrati Ethernet LAN , uscita cuffie 3,5 mm

, Tuner DVB-T2 e DVB-S2 (ricevitore satellitare integrato)

L’audio è affidato a due altoparlanti da 12W ciascuno (totale 24W), con supporto a Dolby Audio e tecnologia DBX-TV per una resa sonora più corposa e spaziale, senza necessariamente ricorrere a una soundbar esterna.

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Prezzo ai minimi: ecco l’offerta Amazon da non lasciarsi sfuggire

Su Amazon.it, Haier H50K85FUX è disponibile oggi a soli 199,99€, contro un prezzo precedente di 329€. Il risparmio diretto è di circa 129 euro, con uno sconto che si aggira intorno al 39%. Per chi tiene d’occhio i prezzi storici di questo modello, si tratta del livello più basso mai registrato, un vero minimo storico che difficilmente si ripresenterà in tempi brevi.

Il prezzo è crollato considerevolmente rispetto ai valori rilevati sugli altri retailer italiani, dove il modello oscilla tra i 250 e i 360 euro, rendendo Amazon la scelta nettamente più conveniente in questo momento. La disponibilità è immediata con spedizione rapida, ma a questi prezzi le scorte potrebbero non restare a lungo.

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