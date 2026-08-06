TCL 65C8L è uno di quei televisori che raramente si trovano a un prezzo così basso. Stiamo parlando di una Smart TV SQD Mini LED da 65 pollici con 5.000 nit di luminosità di picco, 2.040 zone di Precise Dimming e audio Bang & Olufsen, disponibile adesso su Amazon a quello che è il prezzo più basso mai registrato per questo modello. Lo sconto rispetto al prezzo di listino supera abbondantemente il 50%, un’occasione che chi cercava un pannello di riferimento nel segmento Mini LED non dovrebbe lasciarsi sfuggire. Analizziamo tutto nei dettagli qui sotto.

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TCL 65C8L: quando 5.000 nit, 144Hz e Bang & Olufsen si incontrano in 65 pollici di Mini LED puro

TCL 65C8L è un televisore del 2026 costruito intorno alla tecnologia SQD Mini LED (Super Quantum Dot Mini LED), che TCL posiziona come un salto generazionale rispetto al local dimming tradizionale. Il pannello WHVA 2.0 Ultra integra un Color Filter di nuova generazione che assicura una precisione cromatica senza precedenti, con una copertura cromatica che raggiunge il 100% dello spazio colore BT.2020.

Le specifiche tecniche chiave sono:

Risoluzione: 4K UHD (3.840 × 2.160 pixel)

4K UHD (3.840 × 2.160 pixel) Luminosità di picco: 5.000 nit

5.000 nit Zone di Precise Dimming: 2.040

2.040 Frequenza di aggiornamento nativa: 144Hz (con boost gaming fino a 288Hz)

144Hz (con boost gaming fino a 288Hz) Processore: MT9655

MT9655 Porte HDMI: 4 × HDMI 2.1

4 × HDMI 2.1 Supporto HDR: HDR10+, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, HLG

HDR10+, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, HLG Audio: Bang & Olufsen con Dolby Atmos

Il dato che più colpisce di questo pannello è la sinergia tra i 5.000 nit di picco luminoso e le 2.040 zone di dimming: significa che TCL 65C8L riesce a gestire in modo chirurgico la luce su ogni area dello schermo, con neri profondi e alte luci esplosive anche in ambienti molto illuminati.

Sul fronte gaming, la dotazione è completa e orientata al next-gen: HDMI 2.1 su tutte e quattro le porte, VRR, ALLM, FreeSync Premium Pro e la Game Bar TCL con profili dedicati per le principali console. Il Game Accelerator a 288Hz lo rende uno dei televisori più reattivi della sua categoria.

L’ecosistema software è basato su Google TV con Google Assistant hands-free, compatibilità Apple AirPlay 2, Alexa e l’integrazione di Gemini, che permette addirittura di generare screensaver personalizzati in 4K descrivendo a voce l’immagine desiderata. Una funzionalità che difficilmente si trova nella concorrenza diretta a questa fascia di prezzo.

L’offerta: prezzo ai minimi storici su Amazon

Il prezzo attuale di TCL 65C8L su Amazon.it è 838€, a fronte di un prezzo precedente di 1.310€ e di un prezzo di listino ufficiale che al lancio si attestava a 1.699€. Lo sconto rispetto al prezzo precedente è di 472€, e rispetto al listino si parla di risparmiare 861€: più della metà del prezzo originale.

Per avere un termine di confronto, gli altri principali rivenditori italiani come MediaWorld e Unieuro propongono lo stesso modello in questo periodo intorno ai 1.267€ e 1.283€ rispettivamente. Il prezzo attuale su Amazon è quindi il più basso del momento, e distante in modo significativo da qualsiasi altra opzione disponibile.

Vale la pena segnalare che TCL offre un cashback di 200€ registrandosi su promozionitcl.it: sommando il rimborso, il costo reale scende ulteriormente a soli 638€ per una Smart TV Mini LED da 65 pollici con queste specifiche, un rapporto qualità/prezzo praticamente imbattibile nel segmento.

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