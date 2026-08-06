HUAWEI Watch Fit 5 Pro nella vivace variante Arancione tocca su Amazon il prezzo più basso mai registrato da quando è disponibile sul mercato italiano. Uno smartwatch con display AMOLED da 1,92″, ECG, GPS dual-band, pagamenti NFC e autonomia fino a 10 giorni, in offerta con uno sconto che non si era mai visto prima d’ora. Per chi stava aspettando il momento giusto per acquistarlo, questo potrebbe essere proprio quello.

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HUAWEI Watch Fit 5 Pro: materiali premium e funzioni da top di gamma in soli 31 grammi

Sei anni di evoluzione della linea Fit si condensano in un dispositivo che, a prima vista, sorprende per quanto sia sottile e leggero: 31,6 grammi sul polso, con uno spessore di appena 9,5 mm. Non è un dettaglio trascurabile, considerando che il telaio è in alluminio aerospaziale, la lunetta è in lega di titanio premium e il vetro che protegge il display è zaffiro 2.5D, tra i materiali più resistenti ai graffi nel settore.

Il display LTPO AMOLED da 1,92 pollici con risoluzione 480 × 408 pixel e 3.000 nit di luminosità massima garantisce una leggibilità eccellente anche in piena luce solare. Il refresh rate adattivo da 1 a 60 Hz contribuisce a ottimizzare i consumi, mentre l’83% di rapporto schermo/corpo è il più alto mai raggiunto nell’intera storia della linea Huawei Fit.

La variante Arancione si distingue anche per il cinturino in nylon intrecciato, una scelta che la avvicina a uno stile più fashion e sportivo rispetto alle versioni Nera e Bianca.

Sul fronte della salute, HUAWEI Watch Fit 5 Pro va ben oltre il semplice contapassi:

ECG integrato per il rilevamento della fibrillazione atriale

per il rilevamento della fibrillazione atriale Rigidità arteriosa : funzione esclusiva degli smartwatch Huawei, assente nella quasi totalità dei competitor

: funzione esclusiva degli smartwatch Huawei, assente nella quasi totalità dei competitor SpO2 , frequenza cardiaca continua, temperatura cutanea

, frequenza cardiaca continua, temperatura cutanea Monitoraggio del sonno avanzato con rilevamento apnee e tracciamento dei pisolini

con rilevamento apnee e tracciamento dei pisolini Salute femminile con previsione ciclo mestruale e ovulazione

Altrettanto ricca la dotazione per il fitness: GPS dual-band L1+L5 con supporto a GLONASS, GALILEO, BDS e QZSS, modalità Trail Run con navigazione a segmenti, ciclismo con potenza e cadenza in tempo reale e persino una modalità Golf con mappe per 17.000 percorsi. Da non sottovalutare i mini-workout con avatar panda, 30 esercizi brevi pensati per correggere postura e sciogliere tensioni durante la giornata.

La batteria da 471 mAh garantisce fino a 7 giorni in uso tipico e fino a 10 giorni in modalità risparmio energetico, un’autonomia che pochi smartwatch concorrenti riescono a eguagliare in questa fascia. Completa il quadro la certificazione 5 ATM e EN13319 per immersioni fino a 40 metri, insieme al chip NFC con supporto ai pagamenti contactless via CurvePay.

Prezzo al minimo storico: ecco quanto si risparmia su Amazon

Su Amazon.it, HUAWEI Watch Fit 5 Pro nella colorazione Arancione è disponibile a 249,49€, rispetto al prezzo di listino ufficiale di 299€. Si tratta di un risparmio di circa 50€ e, soprattutto, del prezzo più basso mai registrato per questo modello da quando è arrivato in Italia. L’offerta è attiva direttamente su Amazon, con disponibilità immediata e consegna rapida per i clienti Prime. Non ci sono accessori aggiuntivi segnalati nell’offerta: la confezione include il cinturino in nylon intrecciato arancione e il cavo di ricarica proprietario.

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