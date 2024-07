Samsung prosegue con il rilascio delle più recenti patch di sicurezza, toccando alcuni dei modelli più popolari: in queste ore sono infatti in distribuzione aggiornamenti per Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21 FE, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5, Galaxy A52s 5G e Galaxy A24. Andiamo a scoprire le novità in arrivo.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra

Iniziamo dagli ultimi flagship della gamma S di Samsung, che avevano iniziato ad accogliere un aggiornamento i giorni scorsi. L’update per Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra è arrivato in Italia e ha portato le patch di sicurezza di luglio 2024: il firmware in rollout è S92*BXXS3AXFE e richiede un download di quasi 550 MB.

Come abbiamo visto con il più recente bollettino diffuso dal produttore, le patch includono le correzioni a 25 vulnerabilità rilasciate dalla stessa Google (di cui quattro di livello critico), alle quali si aggiungono altre 33 correzioni specifiche per i dispositivi della casa di Seoul, due delle quali di livello critico. Nonostante il peso dell’aggiornamento, non sembrano essere state integrate ulteriori novità rilevanti, con il changelog che cita solamente perfezionamenti della stabilità e delle prestazioni e l’eliminazione di qualche bug.

Il prossimo dovrebbe essere un aggiornamento molto importante per la serie Galaxy S24: in attesa della One UI 7.0 e di Android 15, in arrivo presumibilmente durante l’autunno, nel mese di agosto Samsung dovrebbe integrare le novità della One UI 6.1.1 che hanno debuttato su Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6, ma anche grandi e attesi miglioramenti per il comparto fotografico.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S21, S21+, S21 Ultra e S21 FE

Aggiornamento in distribuzione anche per gli altri recenti modelli della gamma che ancora mancavano all’appello: dopo i Galaxy S22 e, per l’appunto, i Galaxy S24, si aggiornano anche Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra e Galaxy S21 FE.

In rollout in Italia per i sette smartphone Android ci sono i firmware S91*BXXS6CXFE, G99*BXXSCGXF5 e G990BXXS9GXF3, che integrano le patch di sicurezza di luglio 2024 e poco altro: i changelog citano miglioramenti di stabilità (oltre che ovviamente di sicurezza) e qualche bugfix, ma non si addentrano più di tanto nei dettagli. Come detto più su, le più recenti patch portano la correzione a più di 50 vulnerabilità tra CVE e SVE, di cui alcune di livello critico.

Tutti e sette gli smartphone sono in lizza per ricevere la One UI 7.0 e Android 15 nei prossimi mesi, e per la serie Galaxy S21 si tratterà dell’ultimo major update. Quest’ultima non è stata citata tra i modelli per la One UI 6.1.1, ma la lista potrebbe non essere esaustiva.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5

Aggiornamenti simili in distribuzione anche sugli smartphone pieghevoli dello scorso anno: Samsung Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5 ricevono in Italia le patch di sicurezza di luglio 2024 con i firmware F946BXXS3CXG2 e F731BXXS3CXG2, con download di poco meno di 500 MB.

Pure in questo caso non vengono segnalate ulteriori novità , oltre ai miglioramenti di sicurezza e ai perfezionamenti di stabilità e prestazioni. Come detto più su, le patch di luglio vanno a correggere più di 50 vulnerabilità del sistema operativo, ma non sono affiancate da nuove funzionalità . Come nel caso dei Galaxy S24, anche Z Fold5 e Z Flip5 dovrebbero accogliere un importante aggiornamento nelle prossime settimane: arriveranno le novità viste sui successori durante l’Unpacked e integrate nella One UI 6.1.1.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A52s 5G e Galaxy A24

Ci spostiamo sulla fascia media perché sono in distribuzione aggiornamenti anche per Samsung Galaxy A52s 5G e Galaxy A24: entrambi gli smartphone accolgono le patch di sicurezza di luglio 2024, con la correzione a più di 50 vulnerabilità tra quelle comuni al sistema operativo (CVE) e quelle specifiche per i modelli Samsung (SVE).

L’update per Galaxy A52s 5G è in rollout in Italia con il firmware A528BXXS9GXF8 (download di poco più di 330 MB), mentre quello per Galaxy A24 si fa vedere a partire da alcuni Paesi dell’America Latina con il firmware A245MUBU5CXEC. In entrambi i casi non sembrano essere state integrate ulteriori novità rilevanti, se non i soliti perfezionamenti generici di stabilità .

Come aggiornare Samsung Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S23, S23+, S23 Ultra, S21, S21+, S21 Ultra, S21 FE, Z Fold5, Z Flip5, A52s 5G e A24

Per verificare l’arrivo di nuovi aggiornamenti via OTA su Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21 FE, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5, Galaxy A52s 5G e Galaxy A24 potete fare un salto nelle impostazioni di sistema: potete seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Eventualmente, potete provare con Smart Switch dopo aver collegato lo smartphone al PC. In caso di esito negativo, non vi resta che attendere qualche giorno prima di riprovare.

grazie ad Alessandro G. per lo screenshot di Galaxy A52s 5G