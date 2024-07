Quali Samsung riceveranno la One UI 6.1.1? In seguito alla presentazione di Samsung Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6 (e delle altre novità dell’Unpacked), è questa una delle domande più frequenti tra i possessori di smartphone e tablet Samsung Galaxy. Una parziale risposta arriva oggi e possiamo considerarla (quasi) ufficiale.

Questi Samsung avranno la One UI 6.1.1 tramite aggiornamento

In base a quanto sappiamo, gli smartphone “tradizionali” di casa Samsung non dovrebbero accogliere la One UI 6.1.1: o meglio, dovrebbero farlo ma “sotto al cofano” e non con una vera e propria One UI 6.1.1, un po’ come capitato gli scorsi anni. Le ultime provenienti da Tarun Vats sembrano invece confermare l’arrivo effettivo di questa One UI 6.1.1 per diversi modelli di smartphone e tablet Android: la fonte parla di ufficialità, riportando quello che effettivamente sembra un estratto di una comunicazione di Samsung, ma per il momento vi invitiamo a prendere comunque l’informazione con la dovuta cautela.

In base a quanto riportato, la One UI 6.1.1 arriverà sui seguenti modelli:

Sorprende a prima vista l’assenza di modelli ancora supportati come la serie Samsung Galaxy S21 e i pieghevoli Samsung Galaxy Z Flip3 5G e Samsung Galaxy Z Fold3 5G, che dovrebbero ricevere la One UI 7.0 basata su Android 15 nei prossimi mesi. Potrebbe esserci una spiegazione semplice: l’estratto condiviso da Tarun Vats sembrerebbe riferirsi a una funzionalità in particolare che sarà integrata con la One UI 6.1.1, e non alla One UI 6.1.1 in sé; quindi non è detto che quest’ultima non arrivi su altri modelli priva di questa funzionalità specifica.

In più la dicitura aggiunge che i modelli esatti e il periodo di lancio saranno annunciati una volta confermato l’aggiornamento: per sapere ufficialmente e in modo esaustivo quali saranno i modelli Samsung che riceveranno la One UI 6.1.1 e le sue novità dovremo attendere ancora qualche giorno. L’update più atteso è probabilmente quello per la serie Galaxy S24, che secondo le indiscrezioni dovrebbe arrivare nel mese di agosto insieme a diversi miglioramenti fotografici.

Continuate a seguirci perché terremo monitorata la situazione: quali novità in particolare state aspettando per il vostro Samsung?