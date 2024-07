L’Amazon Prime Day 2024 è finalmente arrivato e ha portato tantissime offerte che spaziano tra praticamente tutte le categorie del sito: naturalmente il colosso non ha tralasciato la tecnologia, come stiamo vedendo, e non si è dimenticato nemmeno dei tablet Android. Andiamo a scoprire le migliori offerte sui tablet Android su Amazon.

I tablet Android in offerta con l’Amazon Prime Day 2024

L’Amazon Prime Day mette a disposizione tantissimi sconti validi oggi e domani (16 e 17 luglio 2024), e tra gli scaffali virtuali non potevano mancare le proposte sui tablet Android. Questa volta sul sito non c’è una lunghissima lista di prodotti, ma vale comunque la pena dargli un’occhiata vista la presenza di marchi come Google, Samsung e Lenovo, tra i più “impegnati” in questo settore.

A spiccare tra le offerte c’è senza dubbio Google Pixel Tablet, un prodotto che ha debuttato nel nostro Paese solo lo scorso maggio, con un po’ di ritardo rispetto agli Stati Uniti. Parliamo di un tablet pensato soprattutto per l’intrattenimento, favorito dall’ampio schermo LCD da 10,95 pollici in formato 16:10 e da quattro altoparlanti integrati. Il cuore è costituito dal SoC Google Tensor G2, affiancato dal chip di sicurezza Titan M2, da 8 GB di RAM e da almeno 128 GB di memoria interna, mentre la batteria arriva a 27 Wh.

Si tratta di un dispositivo che fonde il mondo dei tablet con quello degli smart display per la casa, e che può essere sfruttato come una sorta di Nest Hub “potenziato” grazie all’apposita base di ricarica. Proprio quest’ultima viene proposta in bundle con Google Pixel Tablet in offerta su Amazon al prezzo di 469 euro invece di 599 euro. In alternativa, se preferite usarlo solo come tablet “tradizionale”, potete optare per la versione standalone, in sconto a 369 euro.

Su cifre consistenti ci sono alcuni modelli di casa Samsung della linea FE, ossia gli ultimi arrivati Galaxy Tab S9 FE+ e Galaxy Tab S9 FE e il meno recente Galaxy Tab S7 FE, tutti con display oltre i 10 pollici. In offerte ci sono diverse versioni, tra colorazioni, connettività e configurazioni di memoria.

Se volete spendere meno e optare sempre per un Samsung, con il Prime Day sono in offerta anche Samsung Galaxy Tab A9 e Samsung Galaxy Tab A9+, proposti in varie versioni. I tablet della casa di Seoul hanno esordito sul mercato lo scorso autunno con schermo LCD da 8,7 o 11 pollici, SoC MediaTek Helio G99 o Qualcomm Snapdragon 695 e batterie da 5100 e 7040 mAh. Gli sconti rispetto ai listini sono interessanti.

Infine, su Amazon potete trovare in offerta alcuni tablet Lenovo, come Lenovo Tab M11 e Lenovo Tab P12, in tutti i casi con penna inclusa.

Le offerte qui sopra sono valide fino alle 23:59 del 17 luglio 2023, ma potrebbero concludersi prima in base alle scorte a disposizione su Amazon. Di conseguenza, se avete puntato qualcosa vi consigliamo di non aspettare troppo per piazzare l'ordine.

