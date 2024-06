Google Pixel 8 scende ancora di prezzo dopo l’offerta che vi avevamo segnalato il mese scorso: lo smartphone è infatti disponibile da Unieuro con un super sconto di quasi 300 euro rispetto al prezzo di listino consigliato, valido per tutte le colorazioni. Vediamo come approfittare della promozione prima che termini o che le scorte vadano esaurite.

Che sconto per Google Pixel 8 da Unieuro!

Unieuro ha deciso di rispondere ad Amazon e di proporre Google Pixel 8 con la promozione Summer Black Friday, valida online e nei negozi fino al 20 giugno 2024. Lo smartphone Android in questione risulta la versione più compatta della gamma Pixel di fascia alta più recente: offre infatti uno schermo OLED da 6,2 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz, vetro Gorilla Glass Victus e lettore d’impronte digitali integrato.

Il SoC è il Tensor G3, affiancato dal chip di sicurezza Titan M2 e supportato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna UFS 3.1 (nella versione in offerta). La casa di Mountain View si è concentrata sul comparto fotografico, non solo a livello software e lato IA: a bordo di Pixel 8 abbiamo una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (con OIS, Dual Pixel PDAF) e sensore ultra-grandangolare da 12 MP, e una fotocamera anteriore da 10,5 MP integrata attraverso un piccolo foro nel display.

Non mancano connettività 5G dual-SIM (Nano SIM + eSIM), Wi-Fi 7, NFC, GPS e Bluetooth 5.3, oltre alla porta USB Type-C 3.2 per la ricarica e il trasferimento di dati. A disposizione anche certificazione IP68 contro acqua e polvere e altoparlanti stereo. La batteria è da 4575 mAh e supporta la ricarica rapida cablata a 27 W, la ricarica wireless a 18 W e la ricarica wireless inversa. Per tutti gli altri dettagli potete dare un’occhiata alla scheda tecnica completa.

Pixel 8 ha esordito con Android 14 preinstallato e, secondo le promesse di Google, riceverà aggiornamenti per sette anni dall’uscita: questo significa che il supporto proseguirà fino al mese di ottobre 2030. Attualmente i possessori possono già testare Android 15 attraverso il programma beta, con la versione stabile attesa tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno. In queste ore sta ricevendo il Feature Drop di giugno con diversi miglioramenti.

Google Pixel 8 ha debuttato in Italia al prezzo consigliato di 799 euro (128 GB), ma con l’iniziativa Summer Black Friday di Unieuro potete acquistarlo con uno sconto importante: lo smartphone Android è disponibile a 529 euro nelle colorazioni Nero ossidiana, Grigio verde e Rosa, con spedizione gratuita o ritiro in negozio (appena 10 euro in più del fratellino Google Pixel 8a). Se siete interessati non vi resta che seguire uno dei link qui in basso, mentre per indecisioni potete dare un’occhiata alla nostra recensione.

