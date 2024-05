L’operatore virtuale Kena Mobile, secondo brand di TIM, ha deciso di fare un gradito regalo ai suoi clienti, sia nuovi che già acquisiti. Da alcune ore, sottoscrivendo il servizio di Ricarica Automatica, si ottengono ben 100 Giga di traffico dati in regalo ogni mese, che si aggiungono a quelli già inclusi nella propria offerta. Si tratta di un sostanzioso raddoppio rispetto ai 50 Giga della precedente promozione legata all’addebito automatico dei rinnovi.

Raddoppiano i Giga in regalo con il servizio di Ricarica Automatica di Kena Mobile

Ma come funziona nel dettaglio questa allettante opzione? I 100 Giga gratuiti, che Kena Mobile ha battezzato “100 Giga Gratis Per Te Con Ricarica Automatica“, vengono erogati al primo rinnovo successivo all’attivazione della Ricarica Automatica e continuano ad essere elargiti ogni mese, senza scadenza, finché il servizio di addebito resta attivo. L’unica condizione è che l’offerta sottostante costi almeno 5 euro al mese. Sono escluse solo le SIM con il piano Kena TIMVISION.

Facciamo un esempio pratico. Chi attiva la Promo Kena 6,99 con 130 Giga, minuti senza limiti e 200 SMS a 6,99 euro al mese, grazie alla Ricarica Automatica si ritrova con un bundle mensile di ben 230 Giga, allo stesso prezzo. E lo stesso discorso vale per tutti gli altri già clienti Kena, a patto di avere un’offerta compatibile. Per approfittarne c’è tempo fino al 30 giugno 2024, salvo proroghe.

I giga omaggio vengono scalati con priorità rispetto a quelli del piano base e consentono di navigare fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload sulla rete 4G di TIM (il 3G è stato ormai dismesso). In roaming in Unione Europea e nel Regno Unito se ne possono usare fino a 10 a sessione, conteggiati a scatti anticipati di 1 KB. Se si consumano tutti, si continua a navigare in UE con i giga della propria offerta.

Per attivare la Ricarica Automatica e avere i 100 Giga gratis, i nuovi clienti possono procedere all’attivazione direttamente in fase di acquisto online della SIM, prima di finalizzare il pagamento; i già clienti, invece, hanno due strade: accedere alla propria area riservata MyKena sul sito o app e abilitare il servizio nella sezione dedicata, oppure disattivare e riattivare la Ricarica Automatica se già in uso. Le modalità di pagamento accettate sono carta di credito, PayPal, PostePay e carte conto abilitate.

Tra le offerte più interessanti del nuovo portafoglio Kena, compatibili con il servizio di Ricarica Automatica descritto poc’anzi, troviamo: