Nelle ultime ore l’operatore Vodafone ha deciso di aggiornare il proprio portafoglio di offerte operator attack, attivabili esclusivamente presso i negozi fisici dell’operatore aderenti all’iniziativa; scopriamo insieme i dettagli delle offerte Vodafone Silver a 6,99 euro, Vodafone Silver a 7,99 euro al mese e Vodafone Bronze Plus a 9,99 euro al mese.

Vodafone aggiorna il portafoglio delle offerte operator attack

Come molti di voi ben sanno, quando si parla di offerte operator attack ci si riferisce ad una pratica messa in atto da diversi operatori, che propongono offerte commercializzate al di fuori delle offerte base, esclusive per gli utenti che provengono da determinate aziende della concorrenza. Come anticipato in apertura Vodafone ha recentemente aggiornato il proprio portafoglio inerente a queste offerte che, ricordiamo, in questo caso sono attivabili in edizione limitata tramite dei codici gettone interni; scopriamo insieme le novità che l’operatore ha in serbo per i propri futuri clienti.

Vodafone Silver 100 Giga a 6,99 euro al mese

L’offerta Vodafone Silver 6,99 prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, 100 Giga al mese di traffico internet mobile fino in 5G e servizi standard inclusi al costo di 6,99 euro al mese, disponibile sia tramite addebito su credito residuo che con il metodo di pagamento Smart Pay, che prevede l’addebito del canone mensile su carta di credito, conto corrente o carta conto prepagata.

Vodafone Silver 6,99 prevede anche:

300 minuti di chiamate internazionali verso i numeri mobile e fisso di Argentina, Austria, Bangladesh, Belgio, Bulgaria, Canada, Cina, Colombia, Repubblica Ceca, Danimarca, Repubblica Dominicana, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, India, Irlanda, Malta, Messico, Paesi Bassi, Norvegia, Pakistan, Peru, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, USA e numeri fissi di Australia, Brasile, Israele e Marocco

100 minuti internazionali verso i numeri mobile e fisso di Bolivia, Cile, Ecuador, Egitto, Filippine, Sri Lanka, Nigeria, Turchia, Venezuela e verso i numeri fissi di Brasile

1000 minuti verso Vodafone Albania e minuti illimitati verso i numeri di rete mobile Vodafone Romania

L’offerta è riservata agli utenti che provengono dagli operatori Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Spusu, British Telecom, Daily Telecom, Optima Mobile, ERG Mobile, MUNDIO Full MVNO, Digi Mobil, 1Mobile, BT Italia Full, Welcome FULL MVNO, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, Lyca Mobile, BT Enia, Bladna Mobile, CMLink Italy, Conad Mobile, Digitel Italia, Elimobile, Enegan SPA, Feder Mobile, Green ICN, Linkem, Nexus Telecom, Noitel, NTmobile, NV Mobile, PLINK, Telmekom Mobile, Vecone Mobile, Welcome Italia, Wings Mobile e WithU. Prevede un costo di attivazione pari a 0,01 euro, a cui va sommato il prezzo del primo mese anticipato e il costo per l’acquisto della nuova SIM (10 euro, suscettibile di modifiche in base al rivenditore).

Silver 150 Giga a 7,99 euro al mese

L’offerta Vodafone Silver 7,99 prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, 150 Giga al mese (100 Giga + 50 Giga) di traffico internet mobile fino in 5G e servizi standard inclusi al costo di 7,99 euro al mese, disponibile sia tramite addebito su credito residuo che con il metodo di pagamento Smart Pay, che prevede l’addebito del canone mensile su carta di credito, conto corrente o carta conto prepagata.

Vodafone Silver 7,99 prevede anche:

300 minuti di chiamate internazionali verso i numeri mobile e fisso di Argentina, Austria, Bangladesh, Belgio, Bulgaria, Canada, Cina, Colombia, Repubblica Ceca, Danimarca, Repubblica Dominicana, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, India, Irlanda, Malta, Messico, Paesi Bassi, Norvegia, Pakistan, Peru, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, USA e numeri fissi di Australia, Brasile, Israele e Marocco

100 minuti internazionali verso i numeri mobile e fisso di Bolivia, Cile, Ecuador, Egitto, Filippine, Sri Lanka, Nigeria, Turchia, Venezuela e verso i numeri fissi di Brasile

1000 minuti verso Vodafone Albania e minuti illimitati verso i numeri di rete mobile Vodafone Romania

L’offerta è riservata agli utenti che provengono dagli operatori Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Spusu, British Telecom, Daily Telecom, Optima Mobile, ERG Mobile, MUNDIO Full MVNO, Digi Mobil, 1Mobile, BT Italia Full, Welcome FULL MVNO, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, Lyca Mobile, BT Enia, Bladna Mobile, CMLink Italy, Conad Mobile, Digitel Italia, Elimobile, Enegan SPA, Feder Mobile, Green ICN, Linkem, Nexus Telecom, Noitel, NTmobile, NV Mobile, PLINK, Telmekom Mobile, Vecone Mobile, Welcome Italia, Wings Mobile e WithU. Prevede un costo di attivazione pari a 0,01 euro, a cui va sommato il prezzo del primo mese anticipato e il costo per l’acquisto della nuova SIM (10 euro, suscettibile di modifiche in base al rivenditore).

Bronze Plus 150 Giga o Giga illimitati

L’offerta Vodafone Bronze Plus prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, per quel che concerne il traffico dati a disposizione, questo dipende dal metodo di pagamento scelto dall’utente, nello specifico: 150 Giga (70 Giga + 80 Giga) di traffico dati mensile fino in 5G e servizi standard inclusi, al costo di 9,99 euro al mese con addebito su credito residuo; oppure Giga illimitati in 5G allo stesso costo mensile se si opta per il metodo di pagamento Smart Pay.

L’offerta è riservata agli utenti che provengono dagli operatori Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Spusu, British Telecom, Daily Telecom, Optima Mobile, ERG Mobile, MUNDIO Full MVNO, Digi Mobil, 1Mobile, BT Italia Full, Welcome FULL MVNO, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, Lyca Mobile, BT Enia, Bladna Mobile, CMLink Italy, Conad Mobile, Digitel Italia, Elimobile, Enegan SPA, Feder Mobile, Green ICN, Linkem, Nexus Telecom, Noitel, NTmobile, NV Mobile, PLINK, Telmekom Mobile, Vecone Mobile, Welcome Italia, Wings Mobile e WithU. Prevede un costo di attivazione pari a 0,01 euro, a cui va sommato il prezzo del primo mese anticipato e il costo per l’acquisto della nuova SIM (10 euro, suscettibile di modifiche in base al rivenditore).

Qualora foste interessati ad una delle offerte sopra elencate, non vi resta che recarvi presso uno dei negozi fisici dell’operatore aderenti all’iniziativa, così da scoprire cosa Vodafone ha in serbo per voi.