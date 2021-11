Nei giorni scorsi Kena Mobile – apprezzato operatore virtuale di casa TIM – ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un’informativa molto importante per i propri clienti, con la quale li informa che nei prossimi mesi prenderà il via lo spegnimento della rete 3G.

La comunicazione arriva subito dopo quella di contenuto analogo (al netto dell’ovvio mancato riferimento al 5G) della casa madre TIM.

Spegnimento 3G Kena Mobile: tutte le info

Prima di tutto, in data 2 novembre Kena Mobile ha informato i propri clienti che il progressivo spegnimento della rete mobile 3G su tutto il territorio nazionale prenderà il via nel mese di aprile 2022.

L’operatore, che da sempre opera su rete TIM con velocità inizialmente limitate a 30 Mbps poi raddoppiate per alcune offerte dallo scorso mese di aprile, parteciperà dunque alla progressiva dismissione delle reti 3G in favore delle più perfomanti reti 4G (Kena Mobile non ha ancora offerte 5G).

Se da una parte la scelta in favore del solo 4G e gli investimenti per il suo potenziamento giocano a favore di offerte come quelle comprensive di TIMVISION, dall’altra non va sottovalutato l’impatto che il cambiamento avrà per i clienti.

Per i clienti in possesso di un dispositivo 5G, 4G con supporto VoLTE (Voice over LTE) e 2G, non ci sarà alcun cambiamento, anzi, quando la funzione verrà resa disponibile da Kena Mobile, potranno beneficiare delle chiamate tramite VoLTE, che garantiscono una qualità migliore e anche la possibilità di continuare a navigare senza interruzioni mentre si telefona.

Il discorso cambia nettamente per tutti i clienti che sono ancora in possesso di un dispositivo solo 3G o anche 4G ma privo di supporto alla tecnologia VoLTE. Questi sono i clienti che subiranno le maggiori conseguenze del cambiamento e, per questo motivo, saranno destinatari di comunicazioni dedicate da parte di Kena Mobile.

In termini di impatto pratico, i clienti in possesso di dispositivi 4G non abilitati al Servizio Voce su Rete 4G dovranno accontentarsi della rete 2G per effettuare chiamate ed inviare SMS, mentre per la navigazione verrà usato ovviamente il 4G. Tuttavia a questi clienti non potrà essere garantita la navigazione senza interruzioni durante le chiamate. Dall’altra parte, lo spegnimento della rete 3G costringerà sostanzialmente i clienti con dispositivi privi di supporto 4G a cambiare smartphone o operatore, a meno di non volersi accontentare di usare il solo 2G per tutte le proprie operazioni, navigazione compresa.

Ecco il testo integrale della comunicazione ufficiale pubblicata da Kena Mobile:

«Spegnimento della Rete 3G

Informativa riservata a tutti i Clienti Kena Mobile

A partire da Aprile 2022, sarà avviato il progressivo spegnimento della Rete Mobile 3G, che sarà sostituita dalle più performanti Reti in tecnologia 4G. Come cambia la Rete Kena, nel processo di innovazione e sviluppo della Rete Mobile, per offrire alla Clientela servizi di qualità sempre più elevata, partecipa alla progressiva dismissione della Rete 3G, a favore della più performante Rete 4G. Il processo di sostituzione sarà avviato a partire da Aprile 2022 e coinvolgerà, progressivamente, tutto il territorio nazionale. La Rete 4G, potenziata con i continui investimenti in innovazione tecnologica, consentirà ai Clienti Kena di accedere ad un’esperienza d’uso sempre più coinvolgente e immersiva, anche nella fruizione di Video in Streaming, come quelli disponibili nelle Offerte che uniscono i contenuti di TIMVISION con quelli di DAZN, Infinity+. Cosa accade ora I Clienti che risultano in possesso di un apparato in tecnologia 3G, o di uno Smartphone 4G di prima generazione che non supporta il Servizio Voce su Rete 4G, riceveranno una comunicazione personale con maggiori informazioni. I dispositivi in tecnologia 3G potranno continuare ad effettuare chiamate e inviare SMS, sfruttando la Rete 2G, ma riscontreranno significativi rallentamenti della navigazione Internet. I dispositivi in tecnologia 4G non abilitati al Servizio Voce su Rete 4G useranno la Rete 2G per telefonare e inviare SMS, mentre continueranno a navigare in Internet con la Rete 4G. A questi Clienti, non sarà più garantita la possibilità di navigare mentre si effettua una chiamata vocale. Per tutti gli altri dispositivi connessi alla Rete Mobile (2G, 4G che supportano la Voce su Rete 4G, 5G), la continuità di Servizio sarà garantita senza alcun cambiamento rispetto alla situazione attualmente in essere. Le Offerte e le Opzioni attive sulle SIM inserite in apparati 3G o 4G che non supportano il Servizio Voce su Rete 4G, continueranno ad essere fruibili dai Clienti senza alcun cambiamento nelle Condizioni Economiche. Per fruire sempre al meglio della qualità Kena, suggeriamo a tutti i Clienti in possesso di dispositivi obsoleti, di valutare la sostituzione degli stessi con apparati compatibili con le nuove tecnologie di Rete Mobile».

Offerte Kena Mobile

Per tutte le offerte telefoniche attualmente presenti nel listino di Kena Mobile, potete fare riferimento alla nostra pagina dedicata e al sito ufficiale dell'operatore.

