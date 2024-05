Very Mobile sembra voler rispondere alle novità proposte in questi giorni da altri operatori virtuali e lancia una nuova intrigante offerta pensata per chi non vuole limitazioni: con Very Unlimited si può avere tutto illimitato, compresi i giga, a patto di effettuare la portabilità da determinati operatori. Vediamo subito tutti i dettagli e come procedere all’attivazione, visto che non c’è tanto tempo.

Very Unlimited è l’offerta tutto illimitato: minuti, SMS e giga a catinelle

In questi giorni il mercato degli operatori virtuali sta ricevendo una bella scossa: settimana scorsa ho. Mobile ha lanciato la rete 5G e le eSIM, mentre qualche giorno fa è toccato a Tiscali proporre la sua prima offerta 5G. Mentre aspettiamo novità al riguardo anche per Very Mobile, che vi ricordiamo si appoggia alla rete 4G di WINDTRE (fino a 30 Mbps in download e in upload), i nuovi clienti possono sfruttare un’offerta davvero intrigante, denominata Very Unlimited.

La nuova offerta è attivabile solo da oggi, 17 maggio, fino al 20 maggio 2024, e consente di avere tutto illimitato a poco più di 10 euro al mese: Very Unlimited mette a disposizione minuti di chiamate illimitati, SMS illimitati e giga illimitati al costo di 10,99 euro al mese, con attivazione gratuita. La proposta è valida solo per chi effettua la portabilità da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e da altri operatori virtuali, ed è disponibile per chi sceglie la eSIM Very esclusivamente online (con attivazione anche tramite SPID). I giga vengono considerati come “illimitati”, ma come sempre si presume l’utilizzo del servizio entro determinati parametri.

Non si tratta di un’offerta inedita in senso assoluto, visto che in precedenza è stata proposta ad alcuni clienti selezionati (anche con SIM tradizionale). Se volete approfittarne e attivare Very Unlimited non dovete fare altro che seguire il link qui sotto e inserire tutti i dati richiesti: non è previsto alcun costo di attivazione o di invio della eSIM, ma solo i 10,99 euro del primo mese.

Attiva qui Very Unlimited