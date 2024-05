Come anticipato dall’operatore virtuale la settimana scorsa, oggi 13 maggio 2024 Tiscali Mobile ha lanciato ufficialmente il servizio 5G. L’accesso alla rete di quinta generazione di Tiscali è finalmente possibile attivando la nuova offerta Smart 200 5G disponibile sia per i nuovi che per i già clienti.

Tiscali lancia l’offerta Smart 200 5G a 9,99 euro al mese per nuovi e già clienti

La nuova offerta Tiscali Smart 200 5G include minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 100 SMS verso tutti i numeri nazionali e 200 Giga di traffico internet mobile al costo 9,99 euro al mese con addebito su credito residuo o tramite ricarica automatica.

I nuovi clienti Tiscali devono sostenere il costo della nuova SIM pari a 10 euro una tantum, oltre a effettuare una ricarica minima di 10 euro nei negozi o di 9,99 euro online, mentre il costo di attivazione dell’offerta è gratuito in entrambi i casi. Per i già clienti dell’operatore è invece previsto un costo per il cambio offerta pari a 15 euro.

Con la nuova offerta Smart 200 5G la velocità di navigazione massima è pari a 1024 Mbps in download e 150 Mbps in upload.

Si ricorda che per usufruire della rete di quinta generazione è necessario utilizzare uno smartphone compatibile ed essere in un’area raggiunta dalla rete 5G.

In caso contrario, a differenza delle altre offerte Tiscali in 4G, con la nuova Smart 200 5G è possibile navigare in tecnologia 4G+, con velocità fino a 700 Mbps in download fino a 130 Mbps in upload, come con TIM.

Con l’occasione l’operatore virtuale che si appoggia alla rete TIM ha inoltre annunciato che da oggi è possibile attivare la nuova offerta Smart 150 Top con 150 Giga in 5G, che include minuti illimitati e 100 SMS e la Fibra fino a 2,5 Gbps con chiamate illimitate e modem incluso, al prezzo di 32,90 euro al mese.

Grazie alla copertura di TIM, il 5G di Tiscali è presente in oltre 3600 comuni, mentre il 4G+ in 6082 comuni.