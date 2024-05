Il settore dei dispositivi indossabili riscuote sempre grande interesse da parte degli utenti, smartwatch, smartband e recentemente anelli intelligenti sono tra i dispositivi a cui si rivolge lo sguardo subito dopo gli smartphone quando si deve effettuare un acquisto, magari per aggiornare l’attuale dotazione tecnologica di cui siamo in possesso.

Quest’oggi vediamo insieme un paio di novità in questo frangente, la prima riguarda Mobvoi, azienda nota da anni per la produzione e commercializzazione degli smartwatch della serie TicWatch, mentre la seconda vede protagonista il colosso coreano; vediamo insieme quali sono le novità.

Mobvoi potrebbe lanciare un nuovo smartwatch della serie TicWatch

Risale ormai a circa un anno fa la presentazione dell’ultimo smartwatch di punta di Mobvoi, TicWatch Pro 5 è un dispositivo di tutto rispetto che nel corso del tempo è stato in grado di attirare a sé diversi utenti; il merito di ciò è però anche dell’azienda e del supporto che offre ai propri dispositivi.

Proprio di recente infatti abbiamo visto come il dispositivo in questione abbia beneficiato dell’inizio di un programma beta per testare Wear OS 4, ma Mobvoi non dimentica nemmeno i dispositivi più economici visto che negli ultimi tempi anche TicWatch E3, Pro 3 GPS e Pro 3 Ultra GPS hanno ricevuto alcuni aggiornamenti.

Ad ogni modo nelle ultime ore l’azienda ha pubblicato un interessante post su X (ex Twitter), un’immagine dove si intravedono le forme di uno smartwatch TicWatch Pro, accompagnata dalla dicitura “una nuova era sta sorgendo”.

Le informazioni al riguardo, per il momento, sono pressoché nulle ma dovrebbe essere sufficiente attendere qualche giorno per saperne di più, potendo così scoprire se l’azienda abbia in cantiere un nuovo modello di smartwatch o un semplice aggiornamento dell’attuale modello di punta (considerando inoltre che questo utilizza già l’ultimo chipset di Qualcomm).

Samsung inizia a sviluppare Wear OS 5 per i Galaxy Watch6?

Passiamo ora ad una delle aziende che regna sovrana nel settore degli smartwatch mossi da Wear OS, i dispositivi Galaxy Watch sono infatti tra i più apprezzati dagli utenti negli ultimi anni, non solo per la loro qualità, ma anche e soprattutto per il supporto software di cui godono.

Negli ultimi tempi l’attenzione dei fan del brand è rivolta verso i prossimi dispositivi della serie Galaxy Watch7, già protagonisti di diverse indiscrezioni: abbiamo visto per esempio come sembri che Samsung stia lavorando sull’implementazione del monitoraggio non invasivo della glicemia, oppure come si vociferi di una possibile variante Ultra.

Oggi però non parliamo dei futuri smartwatch dell’azienda, ma di quelli già in commercio e già al polso di diversi utenti: secondo quanto condiviso su X (ex Twitter), sembra che la società abbia iniziato a sviluppare una nuova versione del firmware (R965USQU1BXD8) per i dispositivi della serie Galaxy Watch6.

I dettagli al riguardo non sono molti, ma sembra che possa trattarsi dei primi lavori per lo sviluppo della futura One UI Watch 6 basata su Wear OS 5; anche della prossima versione del sistema operativo sviluppato da Google e dedicato agli smartwatch non sappiamo ancora praticamente nulla, anche perché il colosso ha già annunciato che Wear OS 5 sarà uno dei protagonisti del prossimo evento Google I/O. Non ci resta che attendere per saperne di più.