La cinese Mobvoi ha da pochi minuti annunciato il nuovo smartwatch di punta TicWatch Pro 5, ennesimo capitolo della gamma Pro che arriva sul mercato a distanza di un anno e mezzo rispetto al TicWatch Pro 3 Ultra (che a sua volta arrivava a un annetto di distanza dal TicWatch Pro 3).

Questo smartwatch, che offre Wear OS 3 sin dal lancio, ha la peculiarità di essere il primo in assoluto alimentato dal SoC Snapdragon W5+ Gen 1 di Qualcomm, una piattaforma che consente al dispositivo di risultare versatile, più accurato nelle misurazioni e più duraturo in termini di autonomia.

Mobvoi ha annunciato il nuovo TicWatch Pro 5

Come anticipato in apertura, Mobvoi ha da poco annunciato il nuovo TicWatch Pro 5, il neonato smartwatch della casa che punta ad alzare l’asticella del segmento con alcune specifiche al momento uniche, come la scelta del SoC Snapdragon W5+ Gen 1 (scelta già emersa in precedenza per colpa di Amazon Canada).

A commentare il lancio dello smartwatch, sviluppato in collaborazione con giganti tecnologici come Google (è pur sempre uno smartwatch con Wear OS) e Qualcomm, ecco le parole di Robert Zhang, Vicepresidente della divisione Engineering di Mobvoi:

“È un onore lavorare con alcune delle aziende leader nel settore della tecnologia a livello mondiale come Google e Qualcomm per creare questo TicWatch di nuova generazione che integra i nostri algoritmi basati sull’intelligenza artificiale, fissando un nuovo standard per la categoria. Il nostro team ha speso tantissime ore nel perfezionare questi algoritmi tramite un monitoraggio continuo, 24/7, del battito cardiaco, del sonno, delle funzionalità di fitness tracking e di molto altro per fornire agli utenti un’esperienza fluida e piacevole a casa, in palestra o durante un’escursione. Tutto questo avvicina il nostro smartwatch a diventare un vero partner sanitario. Inoltre, stiamo adottando un modello proprietario di intelligenza artificiale per guidare il processo di creazione dei contenuti sulla nostra piattaforma di creazione dei quadranti (TimeShow, ndr).”

Specifiche e funzionalità sono da smartwatch premium

TicWatch Pro 5 ha tutte le carte in regola per configurarsi come smartwatch premium, a partire dalla qualità costruttiva: esso è progettato per resistere agli urti e alle intemperie grazie al suo robusto guscio in alluminio di grado aerospaziale e alla lunetta in metallo di livello chirurgico.

Il display, OLED da 1,43 pollici a doppio strato, è protetto da Corning Gorilla Glass, che gli conferisce una maggiore resistenza ai graffi e una maggiore durata nel tempo. Inoltre, lo smartwatch è stato testato per soddisfare gli standard di resistenza all’acqua US-MIL-STD 810H e 5ATM, il che significa che può essere utilizzato per il nuoto in acque libere.

Ciò che rende unico il TicWatch Pro 5 è proprio il suo display a doppio strato evoluto, che consente agli utenti di visualizzare le metriche relative alla salute tramite il display secondario a bassissimo consumo (ULP display) senza dover riattivare l’orologio: tra le metriche rientrano la frequenza cardiaca, l’ossigeno nel sangue, le calorie bruciate, i dati della bussola e altri dati essenziali a cui si può accedere ruotando la corona girevole.

All’interno dell’app TicExercise, il display ULP introduce l’innovativa retroilluminazione della zona di frequenza cardiaca e le metriche di fitness commutabili. Gli amanti del jogging notturno possono monitorare facilmente la frequenza cardiaca con una semplice occhiata ai colori cangianti del display, senza interrompere il ritmo.

Inoltre, l’orologio ha una modalità “Essential” aggiornata che gli consente di andare automaticamente a riposo se non rileva alcun movimento, prolungando così la durata della batteria (da 628 mAh) fino a 80 ore. Con l’aggiornata ricarica rapida, poi, in soli 30 minuti lo smartwatch può raggiungere il 65% di carica.

Oltre alla bussola sono presenti anche il GPS e il barometro. Tutti questi dettagli da soli basterebbero a rendere TicWatch Pro 5 perfetto per le attività quotidiane, gli allenamenti e le avventure all’aria aperta. È presente anche l’NFC per i pagamenti tramite Google Wallet e Google Pay, integrate in Wear OS.

Dal punto di vista delle funzionalità di monitoraggio dell’attività fisica, troviamo il supporto ad oltre 100 modalità professionali di allenamento, tra cui la nuova modalità per il nuoto in acque libere e la calibrazione dell’altitudine per allenamenti quale l’arrampicata o il trail running.

Passando al monitoraggio della salute, troviamo cinque metriche che possono essere misurate “one-tap” (puntualmente) quali frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue, frequenza respiratoria, livello di stress e salute del cuore. Inoltre, sono stati ottimizzati tutti gli algoritmi del monitoraggio, tra cui quelli dedicati ai monitoraggi continui come quello del battito cardiaco, dello stress e del sonno.

Scheda tecnica completa

Di seguito riportiamo la scheda tecnica completa del nuovo TicWatch Pro 5.

Dimensioni: 50,15 x 48 x 12,2 mm

x x Peso: 44,35 grammi

Materiali: alluminio di grado aerospaziale (scocca), metallo di grado chirurgico (lunetta), vetro Corning Gorilla Glass (protezione del display)

(scocca), (lunetta), Corning Gorilla Glass (protezione del display) Certificazione: MIL-STD-810H Resistenza all’acqua (anche immersioni, fino a 5 ATM )

Display: doppio (dual-layer), display principale + ULP display, AOD Display principale OLED da 1,43″ con risoluzione 466 x 466 pixel

(dual-layer), display principale + ULP display, AOD SoC: Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 (4 nm) con co-processore AON Qualcomm QCC5100 (22 nm)

(4 nm) con co-processore AON (22 nm) Memoria RAM: 2 GB

Spazio di archiviazione: 32 GB

Audio: microfono e speaker integrati

e integrati Connettività: Wi-Fi (802.11 n, 2.4 GHz), Bluetooth 5.2 , NFC , GPS

(802.11 n, 2.4 GHz), , Funzionalità: tracciamento del sonno , monitoraggio della salute one-tap (battito cardiaco, ossigeno nel sangue, frequenza respiratoria, livello di stress, salute del cuore), monitoraggio continuo del battito cardiaco , oltre 100 modalità di allenamento

, (battito cardiaco, ossigeno nel sangue, frequenza respiratoria, livello di stress, salute del cuore), , Sensori: accelerometro , giroscopio , barometro , bussola , HD PPG , SpO2

, , , , , Batteria: unità da 628 mAh con supporto alla ricarica rapida Autonomia: fino a 80 ore Ricarica: da 0% a 65% in 30 minuti

con supporto alla ricarica rapida Sistema operativo: Wear OS 3

Disponibilità e prezzi del TicWatch Pro 5

Il nuovo TicWatch Pro 5 è disponibile da oggi negli Stati Uniti, sul sito ufficiale Mobvoi.com e su Amazon, al prezzo di 349,99 dollari (circa 325 euro al cambio attuale) nella sola colorazione Jet Black per quel che riguarda il corpo dello smartwatch.

È poi possibile scegliere tra cinque diversi cinturini (da 24 mm): tre fanno parte della serie “Go Wild” (in silicone) e sono disponibili nelle colorazioni Jungle Green, Bonfire Orange e Twilight Blue; due fanno parte della serie “Go Urban” (in pelle) e sono disponibili nelle colorazioni Tuxedo Black e Smart Casual Blue.

Visto lo storico dei precedenti modelli, è molto probabile che TicWatch Pro 5 arrivi presto anche dalle nostre parti, sia attraverso il sito ufficiale del produttore cinese che attraverso Amazon.

Potrebbero interessarti anche: Recensione TicWatch Pro 3 Ultra GPS, uno dei migliori Wear OS in commercio e Migliori smartwatch con e senza Wear OS di questo mese