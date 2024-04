Nel mondo degli smartwatch, l’ecosistema Wear OS di Google riveste un ruolo di primaria importanza, e va a fare concorrenza direttamente con watchOS di Apple. Molti produttori di dispositivi indossabili si affidano a questa piattaforma per offrire ai propri clienti un’esperienza d’uso completa e sempre aggiornata, garantita dal supporto diretto del colosso di Mountain View.

Tra questi spicca Mobvoi, azienda cinese nota per i suoi smartwatch TicWatch, che ha deciso di avviare una fase di test di Wear OS 4, prima del rilascio in versione stabile. Grazie alla collaborazione con Google e al feedback degli utenti, l’azienda punta quindi a perfezionare i propri smartwatch e a consolidare la propria posizione nel mercato dei wearable.

Mobvoi sta cercando beta tester che vogliono provare in anteprima l’aggiornamento a Wear OS 4

In queste ore Mobvoi ha annunciato il lancio di un programma beta per testare la nuova versione del sistema operativo Wear OS 4 sugli smartwatch TicWatch Pro 5 (che trovate nell’immagine di copertina). Questa mossa strategica dimostra l’impegno dell’azienda nel perfezionare i propri prodotti e nell’offrire ai clienti le funzionalità più avanzate.

Il programma beta, aperto ai possessori di TicWatch Pro 5, permetterà agli utenti selezionati di provare in anteprima le novità di Wear OS 4 e fornire feedback preziosi per migliorare l’esperienza d’uso prima del rilascio pubblico. Come si legge dall’annuncio pubblicato dall’azienda sul proprio gruppo ufficiale su Facebook, i partecipanti avranno l’opportunità di contribuire attivamente allo sviluppo del software, segnalando eventuali bug, suggerendo miglioramenti e condividendo le loro impressioni.

L’adesione al programma beta avviene tramite un questionario online, disponibile fino al 30 aprile. I candidati scelti saranno poi contattati da Mobvoi e, secondo quanto riportato, sarebbero tenuti a firmare un accordo di non divulgazione (NDA) per mantenere la riservatezza sulle informazioni relative alla versione beta. La comunicazione tra i beta tester e l’azienda avverrà attraverso un gruppo dedicato su Slack, dove gli utenti potranno condividere i propri feedback.

Sebbene Mobvoi non abbia ancora rivelato nel dettaglio le novità introdotte da Wear OS 4, si prevedono miglioramenti significativi nell’interfaccia utente, nella velocità di trasferimento dei dati e soprattutto nella durata della batteria. Queste ottimizzazioni dovrebbero andare a beneficio non solo dei possessori di TicWatch Pro 5, ma potenzialmente anche dei modelli precedenti, come TicWatch Pro 3 LTE e Pro 3 Ultra LTE, per i quali Mobvoi aveva già avviato un programma beta per Wear OS 3 nei mesi scorsi. Al momento, però, questo programma beta è limitato ai soli possessori di TicWatch Pro 5, quindi non è ancora certo che l’aggiornamento arrivi per i dispositivi presentati precedentemente.

L’impegno di Mobvoi nel perfezionare i propri smartwatch non si limita solo ai modelli di punta. Infatti, l’azienda ha recentemente rilasciato aggiornamenti anche per i modelli più economici, come TicWatch E3, Pro 3 GPS e Pro 3 Ultra GPS, dimostrando una dedizione a tutto tondo verso tutti gli utenti che hanno scelto di dare fiducia all’azienda acquistando uno dei propri prodotti.

Per maggiori informazioni sul programma beta di Wear OS 4 e sui modelli di TicWatch compatibili, vi consigliamo di visitare il sito ufficiale di Mobvoi e di seguire i canali social dell’azienda. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi futuri di questa interessante iniziativa.