Mobvoi ha scelto il proprio gruppo ufficiale su Facebook per annunciare ai propri utenti il rilascio di un nuovo aggiornamento software per tre dei suoi smartwatch più popolari: TicWatch E3, TicWatch Pro 3 GPS e TicWatch Pro 3 Ultra GPS. In aggiunta a correttivi e ottimizzazione vari, il nuovo update si segnala anche per il gradito ritorno di una funzione che in precedenza era stata rimossa.

TicWatch Pro 3 GPS, Ultra, E3: le novità dell’aggiornamento

TicWatch E3, TicWatch Pro 3 GPS e TicWatch Pro 3 Ultra GPS hanno già ricevuto degli aggiornamenti software più importanti di quello trattato in questa sede — sul finire dello scorso anno era arrivato WearOS 3, ad inizio 2024 anche WearOS 3.5 —, che sicuramente non è altrettanto ricco di novità; ad ogni modo, ci sono comunque alcuni cambiamenti da mettere a referto.

Partiamo con il dire che le versioni software introdotte sono RMRB.240228.002 e RMKB.240228.004. Prima di tutto, Mobvoi ha reintrodotto la personalizzazione del tasto funzione, che con un precedente aggiornamento era stata sottratta agli utenti; per effetto di ciò, è nuovamente possibile scegliere l’operazione da eseguire alla pressione del tasto posizionato in basso a destra sullo smartwatch. In aggiunta a questo, il produttore dice di aver reso gli smartwatch più reattivi dando una ripulita alla memoria: sono stati rimossi quadranti e app di scarso utilizzo come Calcolatrice e TicBreathe. Tra le altre novità dell’aggiornamento, Mobvoi segnala un correttivo messo in campo per le chiamate via Bluetooth: il problema dell’eco è stato risolto. Infine, l’aggiornamento software in rilascio contiene le più recenti patch di sicurezza e corregge diversi bug. Per maggiori dettagli, potete visionare il changelog completo.

Come aggiornare gli smartwatch Mobvoi TicWatch Pro 3 GPS, Ultra, E3

I nuovi aggiornamenti per Mobvoi TicWatch Pro 3 GPS, Ultra ed E3 sono in rilascio graduale da qualche giorno ed è previsto il raggiungimento di tutti i dispositivi compatibili a partire da domani, 5 aprile 2024. Se siete possessori di uno dei modelli menzionati, potete verificare manualmente la disponibilità di nuovi aggiornamenti seguendo il solito percorso “Impostazioni > Sistema > Informazioni > Aggiornamenti“.