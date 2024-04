La serie Samsung Galaxy S24 è attualmente composta da tre modelli, ossia Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra, ma nei prossimi mesi dovrebbe allargarsi e accogliere un quarto componente della famiglia: stiamo parlando di Samsung Galaxy S24 FE, per il quale quest’oggi sono spuntate ulteriori conferme. Nel frattempo, sempre restando in casa Samsung, torniamo a parlare della gamma Galaxy Watch7 e della possibile uscita di un Galaxy Watch Ultra. Procediamo però con ordine.

Samsung Galaxy S24 FE in arrivo: spuntano i numeri di modello

La serie Galaxy S24 ha debuttato solo da qualche mesetto, ma nei prossimi mesi i tre flagship potrebbero essere affiancati da un nuovo modello della gamma Fan Edition. Il presunto Samsung Galaxy S24 FE potrebbe essere lanciato un po’ prima del previsto e arrivare durante la prossima estate; la sua esistenza è stata “confermata” i giorni scorsi, mentre oggi sono spuntati pure i numero di modello specifici.

Secondo quanto riportato da Android Headlines, Samsung Galaxy S24 FE arriverà sul mercato con i numeri di modello SM-S721B, SM-S721U, SM-S721W e SM-S721N, e sarà commercializzato in queste varianti a livello globale (Europa, America e ovviamente Corea del Sud comprese). La versione che probabilmente arriverà da noi sarà la prima, considerando i precedenti. In questi ultimi tempi il produttore sembra voler puntare più che mai sulla sua gamma Fan Edition: ad esempio sono stati lanciati di recente i tablet Samsung Galaxy Tab S9 FE e Galaxy Tab S9 FE+ e le cuffie wireless Samsung Galaxy Buds FE, ma in futuro potrebbero arrivare anche un Galaxy Watch FE (come stiamo per vedere più in basso) e un pieghevole (Galaxy Z Fold FE).

Purtroppo per il momento ci dobbiamo accontentare di questi dettagli, dato che indicazioni sulle specifiche non ne sono uscite. Possiamo però immaginare l’integrazione di un chipset Exynos o di uno Snapdragon (a seconda dei mercati) e di caratteristiche in parte condivise con Galaxy S24, magari con qualche cambiamento qua e là per limare il prezzo di vendita. Non dovrebbero mancare le funzionalità Galaxy AI che hanno debuttato proprio sulla serie Galaxy S24, e magari qualche mAh in più di batteria, come capitato in passato.

I rumor dalla Corea di qualche settimana fa puntano su un lancio durante la prossima estate: considerando il mese di luglio occupato dall’evento Unpacked di presentazione di Samsung Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Fold6 e della serie Galaxy Watch7 (della quale stiamo per parlare), è possibile un debutto tra agosto e settembre.

Samsung Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra: le ultime tra funzionalità e modelli

Samsung starebbe lavorando sull’implementazione del monitoraggio non invasivo della glicemia per i suoi wearable già da un po’, e in base alle ultime indiscrezioni sembra che con la serie Samsung Galaxy Watch7 possa arrivare la svolta.

Dalla Corea del Sud arrivano notizie riguardanti la possibile introduzione di una funzione per il monitoraggio glicemico, frutto di ingenti investimenti da parte dell’azienda: si dovrebbe partire dalla serie Galaxy Watch7, ma con un Galaxy Ring in dirittura di arrivo non possiamo escluderne un “allargamento”. Nel caso di ritardi, la funzionalità potrebbe diventare operativa in un secondo momento attraverso un aggiornamento software, sempre che i lavori a livello di sensoristica siano già in stato più che avanzato.

Del resto, Hon Pak, SVP and Head of Digital Health Team, MX Business presso Samsung Electronics, ha recentemente incontrato i membri del comitato consultivo del servizio Samsung Health presso il Samsung Medical Center di Seoul, per discutere proprio del futuro del settore. Secondo quanto riferito, nell’incontro si sono concentrati sulla tecnologie di intelligenza artificiale da applicare a Health per questioni come il diabete e il monitoraggio della glicemia (ma non solo).

Restando in argomento smartwatch, pare che il colosso sud-coreano possa essere davvero vicino a lanciare un Samsung Galaxy Watch Ultra, probabilmente da affiancare al resto della serie Galaxy Watch7. Non è nemmeno da escludere che l’azienda possa decidere di accantonare il presunto Galaxy Watch7 Pro in favore di un Galaxy Watch7 Ultra, o che possa proporre tre modelli denominati Galaxy Watch7, Galaxy Watch7 Classic e Galaxy Watch Ultra (con o senza il “7”).

Android Headlines riporta tre numeri di modello per questo presunto Galaxy Watch Ultra, ossia SM-L705U (Stati Uniti), SM-L705N (Corea) e SM-L705F (globale). Nei prossimi mesi dovrebbe arrivare anche il già citato Samsung Galaxy Watch FE, che secondo quanto riportato dovrebbe essere proposto nei modelli SM-R866F, SM-R866U e SM-R866N. L’Ultra dovrebbe integrare il meglio del meglio della tecnologia indossabile di Samsung, mentre il Fan Edition potrebbe riprendere qualche caratteristica da uno dei precedenti modelli (come Galaxy Watch4) per offrire uno smartwatch dal prezzo di lancio più contenuto.

Cosa vi aspettate da Samsung Galaxy S24 FE, Galaxy Watch7, Galaxy Watch Ultra e Galaxy Watch FE? Fateci sapere la vostra.