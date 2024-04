Oltre ai dispositivi che arriveranno a breve in Europa, ovvero la nuova versione lifestyle di OnePlus Watch 2 e il tablet OnePlus Pad Go, già annunciato lo scorso ottobre sul mercato indiano, OnePlus sta lavorando su tanti altri dispositivi come il prossimo smartphone flagship OnePlus 13, il tablet OnePlus Pad 2 e il primo pieghevole a conchiglia della casa.

Questi tre dispositivi Android sono protagonisti di nuove indiscrezioni, diffuse in rete da insider e leaker più o meno affermati, che ci suggeriscono specifiche chiave e altre indicazioni su cosa aspettarci. Scopriamo tutti i dettagli.

OnePlus Pad 2 arriverà presto e sarà votato alle performance

OnePlus si è lanciata nel mondo dei tablet all’inizio di questo 2024 lanciando OnePlus Pad, tablet Android di fascia medio-alta caratterizzato da un form factor molto interessante e spinto dal SoC Dimensity 9000 di MediaTek. L’azienda cinese potrebbe avrebbe già in cantiere l’erede di questo dispositivo che verrà chiamato, con buona probabilità e al netto di ribaltoni, OnePlus Pad 2.

Stando a quanto diffuso su X (l’ex Twitter) dal giornalista e insider Max Jambor, l’inedito OnePlus Pad 2 dovrebbe essere annunciato nella seconda metà del 2024 (quindi a meno di un anno dal precedente modello) e potrà contare sul SoC Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm.

Se ciò fosse vero, questo tablet si andrebbe a configurare come dispositivo di fascia alta (o addirittura premium), offrendo prestazioni da primo della classe. Lo scotto da pagare? Inevitabilmente il prezzo, destinato a salire (e non di poco) rispetto ai 499 euro richiesti in Italia per il primo modello.

OnePlus pensa al pieghevole a conchiglia con una caratteristica unica

Lo scorso ottobre OnePlus ha lanciato il suo primo pieghevole chiamato OnePlus Open, uno smartphone pieghevole a libro caratterizzato da alcune scelte tecniche interessanti, soprattutto sul comparto fotografico che, almeno sulla carta, offre soluzioni vicine a quelle di un qualsiasi flagship Android del 2023.

Come noto, OnePlus è parte del gruppo OPPO e, specie per quanto concerne il pieghevole a libro, si è limitata a “far suo” uno smartphone della casa madre (OPPO Find N3 nello specifico). Lo stesso discorso potrebbe spostarsi anche sui pieghevoli a conchiglia, sebbene sembra che OPPO Find N5 Flip sia stato cancellato, sfociando nel primo pieghevole a conchiglia targato OnePlus (magari OnePlus Flip?).

Stando a quanto condiviso da un leaker (noto come Smart Pikachu) sul social network cinese Weibo, OPPO (e Vivo) non avrebbero invece rinunciato ai propri pieghevoli a conchiglia, riconoscendo comunque che i loro progressi nel segmento siano sei mesi indietro rispetto a quello dei competitor.

Il leaker fornisce anche un’altra indicazione interessante: il prossimo pieghevole a conchiglia di OPPO (e di conseguenza quello di OnePlus) potrebbero rendere popolari sensori che vanno oltre rispetto ai classici principale e ultra-grandangolare che troviamo sui pieghevoli a conchiglia più popolari (come il Samsung Galaxy Z Flip5, giusto per citarne uno).

I produttori cinesi potrebbero infatti implementare teleobiettivi e sensori macro sui loro prossimi pieghevoli a conchiglia, cercando di alzare l’asticella sul comparto fotografico.

I rumor di cancellazione del progetto pieghevole a conchiglia e del ritardo del pieghevole a libro targati OPPO cozzano comunque con queste nuove indiscrezioni e potrebbero tradursi in un ritardo importante per il lancio di questi dispositivi, OnePlus Flip incluso.

OnePlus 13: alcune conferme, anche sul cambio di rotta nel design

Il noto leaker Yogesh Brar ha condiviso su X cosa possiamo aspettarci dal prossimo flagship di casa OnePlus, ovvero OnePlus 13, confermando alcune indiscrezioni già circolate nel mese di marzo e lasciando un po’ di amaro in bocca per alcune scelte che potrebbe effettuare il produttore cinese.

Sul fronte delle specifiche, secondo Brar, OnePlus 13 dovrebbe potere contare sull’inedito SoC Snapdragon 8 Gen 4 di Qualcomm (cosa piuttosto prevedibile, vista la tradizione della gamma flagship del produttore cinese).

Per il resto, lo smartphone dovrebbe mutuare molte delle specifiche dall’attuale flagship OnePlus 12: tra queste vengono citati il display curvo con risoluzione 2K (anche se questo potrebbe essere curvo verso tutti e quattro i bordi e non solo verso i due laterali due), i sensori fotografici, la capacità della batteria e la tecnologia di ricarica.

OnePlus 13, presunte specifiche chiave: Display: LTPO AMOLED curvo verso tutti i bordi, con risoluzione 2K e frequenza di aggiornamento variabile da 1 Hz a 120 Hz

curvo verso tutti i bordi, con risoluzione e frequenza di aggiornamento variabile da a SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4

Fotocamera posteriore: tripla , principale da 50 MP (con OIS) + ultra-grandangolare da 48 MP + teleobiettivo periscopico da 64 MP (con OIS, zoom ottico 3x)

, principale da (con OIS) + ultra-grandangolare da + teleobiettivo periscopico da (con OIS, zoom ottico 3x) Fotocamera anteriore: 32 MP

Lettore delle impronte digitali: ultrasonico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: 5400 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 100 W

Inoltre, Brar conferma il netto cambio di design nella zona posteriore dove, riprendendo i sopra-citati rumor del mese scorso, sparirà il vistoso oblò circolare per fare spazio a un nuovo design caratterizzato da una disposizione a semaforo dei tre sensori, con il sensore principale racchiuso in un oblò più grande e evidenziato da un anello circolare.

Al netto del cambio di paradigma sul fronte del design, dell’introduzione del nuovo SoC di punta targato Qualcomm e di nuove (attese) potenzialità legate all’intelligenza artificiale, OnePlus 13 potrebbe costituire un modesto miglioramento del OnePlus 12 arrivato da noi alla fine del mese di gennaio 2024, un mese e mezzo dopo l’annuncio sul mercato cinese.

È ipotizzabile che OnePlus decida di mantenere la stessa finestra di lancio anche per il prossimo flagship. In conclusione, è bene sottolineare che, in quanto parte di un leak, tutte queste informazioni sono da prendere con le pinze, specie a tanti mesi dal lancio del dispositivo.