Anche in questo 2024 ci aspetta un anno ricchissimo di novità nel mondo Android, molte delle quali riguardanti la gamma di smartphone pieghevoli. Quest’oggi iniziamo già a parlare non solo delle prime indicazioni su smartphone “tradizionali” come OnePlus 13, OnePlus Nord 4 e Xiaomi 14T Pro, ma anche dei tanti prodotti pieghevoli che ci aspettano nei prossimi mesi, firmati Samsung, OPPO, OnePlus, Xiaomi e Vivo. Facciamo un po’ d’ordine e partiamo subito.

OnePlus Nord 4 si avvicina e potrebbe cambiare nome, ma ci sono già rumor su OnePlus 13

Iniziamo dalle anticipazioni riguardanti OnePlus Nord 4 e OnePlus 13. Il nuovo smartphone di fascia media è sicuramente il più vicino all’uscita, visto che OnePlus 12 è arrivato sul mercato italiano solo poche settimane fa. Messa “da parte” la fascia alta dopo il debutto di OnePlus 12 e OnePlus 12R, è tempo per la casa cinese di tornare a concentrarsi su quella media con un nuovo esponente della gamma OnePlus Nord.

Max Jambor ha rivelato che il prossimo sulla lista del produttore è infatti proprio OnePlus Nord 4, con un curioso nome in codice (“Audi“), ma non è stato per ora in grado di fornire ulteriori dettagli. Considerando l’avversione dei brand orientali nei confronti del numero 4 (che in cinese, coreano e giapponese ha un suono simile o uguale alla parola “morte”), non è da escludere che il produttore possa saltare il numero e passare direttamente a OnePlus Nord 5.

Sembra che in Cina si stia preparando per il lancio di OnePlus Ace 3V, che dovrebbe essere il primo smartphone a disporre del nuovo chipset Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3. Tenendo conto dei precedenti, con le “somiglianze” tra OnePlus Ace 2V e OnePlus Nord 3, è possibile che il nuovo modello in arrivo possa condividere alcune specifiche con OnePlus Nord 4 (o OnePlus Nord 5, come detto).

OnePlus Ace 3V dovrebbe offrire un display OLED a risoluzione 1.5K con refresh rate fino a 120 Hz, il suddetto SoC di casa Qualcomm affiancato da un massimo di 16 GB di RAM e una batteria da ben 5500 mAh con ricarica rapida cablata da 100 W. Lo smartphone uscirà quasi certamente con ColorOS 14 (basata su Android 14), mentre da noi il “corrispondente” modello della gamma Nord dovrebbe arrivare con OxygenOS 14.

Restiamo in casa OnePlus perché ci sono succose anticipazione anche per il prossimo flagship del produttore. Se tutto procederà come da copione, OnePlus 13 dovrebbe essere lanciato in Cina entro la fine dell’anno e arrivare a livello globale all’inizio del 2025 (anche se alcune indiscrezioni puntano su un lancio cinese anticipato all’autunno), ma questo non significa che la macchina dei rumor non possa già partire.

Secondo quanto riportato da OnePlus Club su X, la casa cinese starebbe lavorando a un cambio di design per la parte posteriore dello smartphone. A quanto sembra, OnePlus 13 potrebbe dire addio all’attuale modulo fotografico di forma circolare per accogliere un particolare stile con obiettivi disposti in verticale, con quello centrale più prominente.

Sembra essere d’accordo anche Digital Chat Station, che sostiene che sarà rimossa la “cerniera” utilizzata sui modelli più recenti e fornisce qualche ulteriore anticipazione. Secondo quanto riportato, OnePlus 13 dovrebbe offrire uno schermo OLED a risoluzione 2K, il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 e miglioramenti fotografici a livello generale. Per il momento il leaker non si addentra più di tanto nei dettagli, ed è piuttosto comprensibile considerando che siamo solo a inizio marzo.

Spunta all’orizzonte Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Ultra hanno appena debuttato a livello globale (il secondo è ancora in preordine in offerta lancio), ma è già il momento di parlare di Xiaomi 14T Pro. Lo scorso anno le versioni “T” di Xiaomi 13 sono arrivate da noi durante il mese di settembre, ed è probabile che anche questa volta il produttore seguirà queste tempistiche.

Come segnalato da GSMChina, il presunto Xiaomi 14T Pro è apparso nel database IMEI con numeri di modello 2407FPN8EG (versione globale) e 2407FPN8ER (versione giapponese). Lo smartphone dovrebbe debuttare in Cina con il nome di Redmi K70 Ultra (numero di modello 2407FRK8EC): potrebbero esserci alcune piccole differenze, ma le specifiche chiave dovrebbero essere condivise dai due modelli.

Xiaomi 14T Pro dovrebbe avere il nome in codice “rothko” (lo stesso di Redmi K70 Ultra) e potrebbe disporre del SoC MediaTek Dimensity 9300 con GPU Immortalis-G720 MP12: il chipset a 4 nm includerebbe un core Cortex-X4 a 3,25 GHz, tre Cortex-X4 a 2,85 GHz e quattro Cortex-A720 a 2,0 GHz e potrebbe essere affiancato da un massimo di 24 GB di RAM e 1 TB di memoria interna. Tra le altre specifiche chiave potrebbero comparire un display con refresh rate fino a 144 Hz e una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 120 W.

Redmi K70 Ultra dovrebbe essere lanciato ad agosto 2024, quindi ci aspettiamo Xiaomi 14T Pro (magari in compagnia di Xiaomi 14T) entro il mese di settembre 2024.

Samsung, OPPO, OnePlus e Vivo: quanti pieghevoli in arrivo nel 2024!

Sempre più smartphone Android pieghevoli sono in arrivo sul mercato, e nel 2024 dovremmo avere tanti altri modelli. In base a quanto riportato da Yogesh Brar, ma anche sulla base di quanto possiamo dedurre dai precedenti comportamenti dei produttori, dovrebbero essere lanciati nel corso dell’anno tutti questi smartphone:

Samsung Galaxy Z Flip6

Samsung Galaxy Z Fold6

OPPO Find N5

Samsung W25 e W25 Flip (Cina)

OnePlus Open 2

Xiaomi MIX Fold 4

Xiaomi MIX Flip (Cina)

Vivo X Fold 3

Vivo X Flip 2 (Cina)

Samsung Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6 saranno probabilmente presentati durante il prossimo evento Galaxy Unpacked estivo, che potrebbe tenersi anche quest’anno nel mese di agosto. I due smartphone arriveranno ovviamente a livello globale, mentre in Cina dovrebbero essere commercializzati con i nomi Samsung W25 e Samsung W25 Flip. Come abbiamo visto, OPPO avrebbe cancellato Find N5 Flip, ma sul mercato vedremo OPPO Find N5, che dovrebbe essere il “fratello” di OnePlus Open 2 (il primo è arrivato a ottobre). Come detto già più su con OnePlus Nord 4, la casa cinese potrebbe infatti saltare il numero 4 e passare direttamente da Find N3 a Find N5.

In casa Xiaomi dovremmo vedere due modelli, Xiaomi MIX Fold 4 (sempre che anche qui non venga saltato il “4”) e Xiaomi MIX Flip, ma solo il primo dovrebbe essere proposto a livello globale. Discorso simile per Vivo X Fold 3 e Vivo X Flip 2, con il primo che dovrebbe arrivare globalmente, mentre il secondo solo in Cina. In sostanza, dei pieghevoli a conchiglia potrebbe arrivare da noi solo Galaxy Z Flip6 tra quelli elencati.

Tutto questo senza dimenticare Google Pixel Fold 2, che non viene citato dal leaker ma che è già stato protagonista di diverse indiscrezioni nelle ultime settimane, con anticipazioni per quanto riguarda il design e le specifiche tecniche. Come nel caso del predecessore, la presentazione potrebbe avvenire durante il Google I/O, che quest’anno si terrà nel mese di giugno.

Insomma, il 2024 si prospetta particolarmente ricco di nuovi prodotti interessanti, sia dal punto di vista degli smartphone “tradizionali” sia da quello dei pieghevoli. Si farà invece attendere Apple: il primo iPhone pieghevole potrebbe non vedere la luce prima del 2026.

Potrebbe interessarti: Recensione Samsung Galaxy Z Flip5: una sola novità ma è quella giusta