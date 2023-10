OnePlus ha appena svelato ufficialmente il proprio primo smartphone pieghevole OnePlus Open, un vero e proprio flagship sotto tutti i punti di vista, con cui l’azienda va all’attacco di Samsung Galaxy Z Fold5 e HONOR Magic V2 a livello globale.

Non vi sorprenderà comunque, sapere che, in fin dei conti, lo smartphone è la riproposizione su scala globale del nuovo OPPO Find N3, dispositivo che OPPO ha annunciato in Cina nella mattinata italiana.

OnePlus Open è ufficiale, anche in Italia

OPPO Find N3 OnePlus Open, il “pieghevole che ridefinisce l’esperienza mobile“, è finalmente ufficiale, anche in Italia, dopo mesi e mesi di rumor che ce lo hanno spoilerato in ogni singolo aspetto.

Il brand cinese punta molto sul suo primo pieghevole, al punto da lanciarlo da subito su scala globale con un evento in pompa magna; poche sorprese, tuttavia, dal momento che il dispositivo corrisponde quasi del tutto al gemello OPPO Find N3, presentato solo poche ore in Cina.

In generale, il pieghevole a libro di OnePlus offre le specifiche di un qualsiasi smartphone Android flagship del 2023, incluso un comparto fotografico triplo, firmato HASSELBLAD, che punta forte sul nuovo sensore fotografico LYT-T808 di Sony con tecnologia “pixel stacked“.

Le differenze con OPPO Find N3

OnePlus Open differisce dal gemello OPPO Find N3 per pochissimi dettagli: ad esempio, pur mantenendo lo stesso design, inclusa la stessa cerniera, guadagna la certificazione IPX4 (contro gli schizzi d’acqua) e l’iconico Alert Slider.

Le maggiori differenze, tuttavia, si concentrano sul fronte delle performance: rispetto al modello marchiato OPPO, qua troviamo il SoC Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm nella sua versione più spinta; inoltre, lo smartphone è dotato esclusivamente di 16 GB di memoria RAM e di 512 GB di spazio di archiviazione.

Infine, lo smartphone, come da tradizione OnePlus, propone la OxygenOS 13.2, basata comunque su Android 13, in luogo della ColorOS 13.2 (che qua troviamo sugli OPPO): l’interfaccia offre funzionalità pensate ad hoc per gli smartphone pieghevoli, come Open Canvas (consente di affiancare fino a tre app sullo schermo, con capacità di estendersi anche al di fuori dello spazio che è effettivamente mostrato), Versatile Task Bar (una taskbar molto funzionale, mutuata da Android 13) e Easy resizing (bastano pochi tap per ridimensionare una finestra ed espanderne un’altra).

Per conoscere tutti gli altri segreti sul OnePlus Open vi rimandiamo all’articolo sul lancio del suo gemello OPPO Find N3 che abbiamo pubblicato qualche ora fa sul nostro portale.

Scheda tecnica completa e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo OnePlus Open.

Dimensioni: 153,4 x 143,1 x 5,8 mm (da aperto), 153,4 x 73,3 x 11,7 mm (da chiuso)

x x (da aperto), x x (da chiuso) Peso: 239 grammi (pelle), 245 grammi (vetro)

(pelle), (vetro) Certificazione: IPX4

Display principale: Foldable LTPO OLED da 7,82″ con risoluzione 2268 x 2440 pixel , refresh rate adattivo fino a 120 Hz e luminosità di picco a 2800 nit

da con risoluzione x , refresh rate e luminosità di picco a Display esterno: LTPO OLED da 6,31″ con risoluzione 1116 x 2484 pixel

da con risoluzione x SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 AC (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 740

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memorie: 16 GB (RAM) e 512 G B (archiviazione)

(RAM) e (archiviazione) Fotocamera posteriore: tripla (48 MP + 48 MP UW + 64 MP tele)

(48 MP + 48 MP UW + 64 MP tele) Fotocamera anteriore: 20 MP UW (interna) e 32 MP UW (esterna)

UW (interna) e UW (esterna) Reti mobili e Connettività: 5G (Dual SIM), Wi-Fi 7 , Bluetooth 5.3 , NFC , GPS dual-band , IR , USB-C

(Dual SIM), , , , , , Lettore delle impronte digitali: montato lateralmente

Batteria: 4805 mAh (ricarica rapida cablata a 67 W )

(ricarica rapida cablata a ) Sistema operativo: OxygenOS 13.2 basata su Android 13

Per conoscere tutte le specifiche tecniche di OnePlus Open, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Disponibilità, prezzo e promo lancio di OnePlus Open

Il nuovo pieghevole a libro OnePlus Open è già disponibile al preordine, anche in Italia, con le vendite effettive che partiranno il prossimo 27 ottobre. Lo smartphone arriva nella sola colorazione Emerald Dusk (con retro in vetro opaco) e nella sola configurazione di memorie 16+512 GB, proposta al prezzo di listino di 1849 euro.

Con l’acquisto dello smarpthone, gli utenti riceveranno un periodo promozionale dei seguenti abbonamenti premium: Google One da 100 GB (sei mesi), YouTube Premium (tre mesi) e Microsoft 365 (tre mesi).

Inoltre, coloro che verseranno un acconto di 99 euro in fase di preordine, riceveranno uno sconto di 250 euro e riceveranno in omaggio le cuffie true wireless di punta del brand, ovvero le OnePlus Buds Pro 2 (valore commerciale di 179 euro).

Preordina OnePlus Open sul sito ufficiale di OnePlus

Vedremo se con OnePlus Open, il brand cinese riuscirà a ritagliarsi lo spazio sperato all’interno del segmento dei pieghevoli, un segmento, come anticipato in apertura, dominato largamente da Samsung e HONOR.

