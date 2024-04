OnePlus svela quest’oggi la data di lancio di due nuovi prodotti, sui quali l’azienda sembra voler puntare particolarmente. Si tratta di una nuova edizione lifestyle di OnePlus Watch 2, lo smartwatch WearOS presentato alla fine di febbraio, e di OnePlus Pad Go, pronto a sbarcare sul mercato europeo a distanza di qualche mese dal debutto indiano.

OnePlus Pad Go e una nuova versione di OnePlus Watch 2 in arrivo

OnePlus Watch 2 lo conosciamo già da qualche settimana, anche grazie alla nostra recensione. Lo smartwatch WearOS è piuttosto “anticonvenzionale” grazie alla presenza di una soluzione Dual-Engine, che offre i chipset Qualcomm Snapdragon W5 e BES2700 e un doppio sistema operativo (WearOS e RTOS), che vengono utilizzati in modo alternato in base alle operazioni richieste.

Il dispositivo risulta già il più venduto di OnePlus degli ultimi due anni, anche grazie alla batteria con durata sopra la media. Il produttore è comunque in procinto di presentare una nuova versione lifestyle dello smartwatch, che sarà disponibile esclusivamente in Europa e che quindi farà segnare un passo significativo nell’impegno nei confronti dei consumatori del Vecchio Continente. Per ora non sono stati diffusi particolari dettagli sulla nuova versione (oltre all’immagine teaser in copertina), ma sappiamo solo che il prodotto mira a “soddisfare ancora di più le esigenze degli utenti europei che cercano un equilibrio tra stile e funzionalità“.

“L’anno scorso abbiamo annunciato una nuova strategia di prodotto che prevede la creazione di un ecosistema di dispositivi OnePlus, potente, premium e interconnesso. Questo include il nostro impegno nell’ampliare il portafoglio di prodotti OnePlus a nuove categorie al di là degli smartphone, come audio, tablet e wearables“, ha dichiarato Bingo Liu, CEO di OnePlus Europe. “L’Europa rappresenta una regione chiave in questa strategia a lungo termine, quindi siamo entusiasti di presentare il nostro primo prodotto esclusivo europeo, la versione lifestyle del OnePlus Watch 2, e di introdurre OnePlus Pad Go, un tablet accessibile e altamente funzionale, nel mercato europeo“.

Dopo il successo ottenuto in India, OnePlus Pad Go si prepara al debutto in Europa con lo scopo di ampliare l’ecosistema della casa cinese a un prezzo accessibile. Nel Paese asiatico il tablet Android ha fatto il suo esordio alla fine di ottobre con display 7:5 da 11,35 pollici a 90 Hz, SoC MediaTek Helio G99 affiancato da 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna, fotocamere da 8 MP e batteria da 8000 mAh con ricarica rapida SUPERVOOC da 33 W (cablata). In linea di massima non dovrebbero esserci cambiamenti nelle specifiche tecniche, anche se probabilmente avremo un prezzo un po’ più elevato rispetto a quello indiano (circa 225 euro di partenza).

OnePlus ha già svelato due campagne promozionali per le novità in arrivo. Sul sito ufficiale è possibile iscriversi per avere la possibilità di vincere il nuovo OnePlus Watch 2 e per ricevere fino a 80 euro di sconto sull’acquisto: più precisamente, con il preordine si possono avere uno sconto garantito di 30 euro (che diventano 80 con l’iscrizione tra il 23 e il 25 aprile 2024) e le cuffie OnePlus Buds 3 in omaggio (valore di 99 euro). Per quanto riguarda OnePlus Pad Go, versando un acconto di 1 euro si possono avere 30 euro di sconto sull’acquisto e un caricabatterie in omaggio (valore di 39,99 euro); in più, sul sito viene data la possibilità di vincerne uno.

La nuova versione di OnePlus Watch 2 e la variante europea di OnePlus Pad Go saranno presentati ufficialmente il 23 aprile 2024 alle ore 15:00, a Helsinki (Finlandia). Mancano solo pochi giorni di attesa e sapremo tutti i dettagli. Quale dei due prodotti state aspettando di più?