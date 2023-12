Presentato ufficialmente ad ottobre dopo mesi di indiscrezioni, OnePlus Open è il primo smartphone pieghevole di questo produttore.

Nelle scorse ore JerryRigEverything ha pubblicato un video con il quale ci mostra la procedura di disassemblaggio dello smartphone di OnePlus, permettendoci così di scoprire come gli ingegneri del produttore asiatico siano riusciti a posizionare tutte le varie componenti interne.

OnePlus Open fatto a pezzi in video

Ricordiamo quelle che sono le principali caratteristiche di OnePlus Open:

Dimensioni: 153,4 x 143,1 x 5,8 mm (da aperto), 153,4 x 73,3 x 11,7 mm (da chiuso)

Peso: 239 grammi (pelle), 245 grammi (vetro)

Certificazione: IPX4

Display principale: Foldable LTPO OLED da 7,82 pollici con risoluzione 2.268 x 2.440 pixel, refresh rate adattivo fino a 120 Hz e luminosità di picco a 2.800 nit

Display esterno: LTPO OLED da 6,31 pollici con risoluzione 1.116 x 2.484 pixel

SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 AC (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 740

Memorie: 16 GB (RAM) e 512 GB (archiviazione)

Fotocamera posteriore: tripla (48 megapixel + 48 megapixel UW + 64 megapixel tele)

Fotocamera anteriore: 20 megapixel UW (interna) e 32 megapixel UW (esterna)

Reti mobili e Connettività: 5G (Dual SIM), Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS dual-band, IR, USB-C

Lettore delle impronte digitali: montato lateralmente

Batteria: 4.805 mAh (ricarica rapida cablata a 67 W)

Sistema operativo: OxygenOS 13.2 basata su Android 13

Per conoscere tutte le specifiche tecniche di OnePlus Open, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Tra gli aspetti pi√Ļ interessanti del video¬†teardown di OnePlus Open vi √® il design della cerniera, che OnePlus¬†ha preso da OPPO e migliorato per sviluppare una soluzione pi√Ļ leggera e meno ingombrante, con una trama in fibra di carbonio e componenti in titanio per ridurre il peso.

Una volta rimosso il display, il supporto dello schermo in fibra di carbonio è completamente visibile e, tolta tale componente, è possibile vedere anche la cerniera.

Vi lasciamo al video in questione. Buona visione:

