Si è da poco concluso l’evento Cloud 11 con cui il produttore cinese OnePlus ha svelato al mondo tanti nuovi dispositivi: oltre a quei dispositivi già noti in precedenza perché presentarti sul mercato di casa, ovvero lo smartphone OnePlus 11 e le cuffie true wireless OnePlus Buds Pro 2, il OnePlus Pad, primo tablet Android del brand, è realtà o quasi dato che, per il momento, si tratta di una corposa anteprima.

OnePlus, dunque, si lancia nel segmento dei tablet Android e lo fa con stile, lanciando il proprio prodotto con lo slogan “Fluidità ineguagliabile“; a giudicare dalle specifiche di cui è dotato OnePlus Pad, sembra che il produttore cinese sia seriamente intenzionato a smuovere le acque nel mondo dei tablet Android, anche se molto dipenderà dal prezzo a cui verrà proposto. Scopriamo tutti i dettagli.

OnePlus Pad è il primo tablet Android di OnePlus

A distanza di un anno rispetto a mamma OPPO, anche OnePlus ha deciso di entrare nel mondo dei tablet Android e per farlo si affida al nuovo OnePlus Pad, un tablet di fascia alta svelato in apertura dell’evento di lancio globale Cloud 11, decisamente ricco di novità (a livello globale) e sorprese da parte del produttore cinese

Molto interessante il design, caratterizzato da un fattore di forma tendente al quadrato; a dominare il frontale piatto troviamo un ampio e fluidissimo display IPS LCD da 11,61 pollici (fattore di forma 7:5) con risoluzione 2,8K e refresh rate a 144 Hz, circondato da cornici non troppo spesse; sulla cornice superiore (considerando il tablet in modalità landscape) troviamo una fotocamera singola da 8 megapixel, per selfie e videochiamate.

Al posteriore, nuovamente in vetro, troviamo il logo del produttore cinese in bella mostra e un oblò circolare, chiaro richiamo agli smartphone della serie OnePlus 11, che ospita la singola fotocamera posteriore da 13 megapixel e il singolo flash LED. Leggermente bombato il frame laterale metallico.

Oltre al display, a contribuire alla fluidità senza eguali di OnePlus Pad troviamo il SoC Dimensity 9000 di MediaTek, una piattaforma prodotta a 4 nanometri che, almeno secondo le intenzioni del colosso taiwanese, avrebbe dovuto sfidare ad armi pari lo Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm; in fin dei conti, però, questa piattaforma non ha avuto il successo sperato, nonostante sia comunque un SoC decisamente performante.

Ad affiancare il SoC (che ha una CPU octa-core e una GPU a dieci core), troviamo 8 o 12 GB di memoria RAM e 128, 256 o 512 GB di spazio di archiviazione. Risulta decisamente completo anche il comparto connettività, anche se il tablet non viene proposto in varianti dotate di connettività mobile.

Tra le altre specifiche, OnePlus Pad può contare sull’audio stereo (quattro altoparlanti collocati sui bordi laterali), sul supporto alla penna OnePlus Pencil e su una batteria da 9510 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 67 W (SUPERVOOC) con Battery Health Engine per preservarne la durata nel tempo: stando a quanto dichiarato dal produttore, inoltre, il tablet può resistere fino a un mese in standby prima che si esaurisca la carica.

Chiude il pacchetto il sistema operativo, che è Android 13 personalizzato dall’interfaccia proprietaria OxygenOS nella inedita versione 13.1: l’ecosistema del produttore cinese cresce e nasce OnePlus Difference, l’interoperabilità tra i dispositivi del brand che sono capaci di lavorare all’unisono.

Scheda tecnica completa

Di seguito riportiamo la scheda tecnica completa del nuovo OnePlus Pad.

Dimensioni: 258,03 x 189,41 x 6,54 mm

x x Peso: 552 grammi

Display: IPS LCD da 11,61” con risoluzione 2,8K (2800 x 2000 pixel, in 7:5) Frequenza di aggiornamento: variabile tra 60 e 144 Hz Frequenza di campionamento del tocco: 120 o 144 Hz Luminosità tipica: 500 nit Supporto a HDR10+ e Dolby Vision

da con risoluzione (2800 x 2000 pixel, in 7:5) SoC: MediaTek Dimensity 9000 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Mali-G710 MC10

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 8 GB (LPDDR5)



(LPDDR5) Spazio di archiviazione: 128 GB (UFS 3.1)

(UFS 3.1) Fotocamera posteriore singola con flash LED: Sensore grandangolare da 13 MP con EIS

con flash LED: Fotocamera anteriore: sensore da 8 MP con EIS

con EIS Audio: stereo (tecnologia Omnibearing Sound Field), Dolby Atmos

(tecnologia Omnibearing Sound Field), Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.3 , USB Type-C

(802.11 ax), , Sensori: sblocco facciale , accelerometro , giroscopio , prossimità , temperatura colore

, , , , Altre funzionalità: supporto alla penna (OnePlus Stylo)

(OnePlus Stylo) Batteria: unità da 9510 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 67 W

con supporto alla ricarica rapida cablata a Sistema operativo: OxygenOS 13.1 basata su Android 13

basata su Contenuto confezione di vendita: OnePlus Pad Cavo Type-C Manualistica rapida



Galleria immagini del tablet

Disponibilità e prezzi di OnePlus Pad

Il nuovo OnePlus Pad sarà disponibile al preordine, anche in Italia, a partire dal mese di aprile 2023, nella sola colorazione Halo Green, pertanto passeranno ancora un paio di mesi prima di potere vedere il tablet all’opera. Allo stato attuale, il produttore cinese non ha comunicato i prezzi di vendita del tablet, che sarà proposto nella singola configurazione di memorie 8+128 GB. Stando a quanto riportato sul sito ufficiale, l’acquisto di un OnePlus Pad offrirà all’utente un “Vantaggio di 100 GB di spazio di archiviazione sul cloud offerto per 6 mesi da Google One“.

Il OnePlus Pad può anche godere di alcuni accessori ufficiali, tra cui una penna chiamata OnePlus Stylo, proposta in colorazione bianca, e una cover con tastiera chiamata OnePlus Magnetic Keyboard che riprende la colorazione del tablet.

Segnaliamo inoltre che, oltre ai prodotti citati in apertura, con l’evento Cloud 11 OnePlus ha lanciato anche una tastiera meccanica, lo smartphone OnePlus 11R 5G e la smart TV OnePlus TV 65 Q2 Pro, queste ultime due novità come esclusive per il mercato indiano.

Infine, tirando in ballo alcuni rumor circolati in precedenza, pare che OPPO possa prendere in prestito il OnePlus Pad e lanciarlo su altri mercati con il nome di OPPO Pad 2, successore di quell’OPPO Pad che non è comunque mai arrivato in Italia (dove invece è arrivato il fratellino OPPO Pad Air). Sarà necessario attendere nuovi sviluppi per fare maggiore chiarezza al riguardo.

