Sulla scia del successo ottenuto con OnePlus Pad lanciato all’inizio di quest’anno, l’azienda ha da poco lanciato OnePlus Pad Go, un nuovo tablet Android economico che punta ancora di più sul rapporto qualità/prezzo.

OnePlus Pad Go presenta un esclusivo design con fotocamera centrata simile al suo predecessore e offre un display da 11,35 pollici 2.4K con luminosità adattiva di 400 nit e frequenza di aggiornamento a 90 Hz, inoltre mantiene il rapporto di visualizzazione 7:5 di OnePlus Pad.

Il nuovo tablet di OnePlus è animato dal chipset MediaTek Helio G99 e include 8 GB di RAM e 128 GB oppure 256 GB di spazio di archiviazione interno espandibili fino a 1 TB tramite scheda microSD.

Il dispositivo è dotato di fotocamere posteriore e anteriore da 8 MP con stabilizzazione EIS, in grado di registrare video a 1080P/720P a 30 FPS.

OnePlus Pad Go è dotato di quattro altoparlanti e supporta Dolby Atmos, inoltre è alimentato da una batteria da 8.000 mAh con ricarica SUPERVOOC da 33 W che offre fino a 514 ore di autonomia in standby e 40 ore di riproduzione musicale.

Il tablet è disponibile nelle varianti LTE e Wi-Fi, tuttavia c’è anche una versione Wi-Fi con 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione che supporta la condivisione dei dati mobili tramite uno smartphone.

OnePlus Pad Go viene fornito con l’interfaccia OxygenOS 13.2 basata su Android 13 e si connette perfettamente con gli smartphone OnePlus quando si trovano nelle vicinanze, connsentendo il mirroring dello schermo, la condivisione di file drag-and-drop, la sincronizzazione di chiamate e notifiche, nonché la condivisione di appunti e gallerie fotografiche tra il tablet e i telefoni OnePlus e OPPO.

Specifiche di OnePlus Pad Go

Display LCD da 11,3″ 2,4K 90Hz; Risoluzione 2408 x 1720, 400 nit, 260 PPI, 96% NTSC, rapporto schermo-corpo 86,40%, rapporto di contrasto 1500:1

Quattro altoparlanti Dolby Atmos

8 GB di RAM LPDDR4X con 128 o 256 GB UFS 2.2 espandibili fino a 1 TB tramite microSD

Processore MediaTek Helio G99

Batteria da 8000 mAh; SUPERVOOC DA 33 W; USB-C

Connettività 4G LTE (opzionale), Bluetooth v5.2 (SBC, AAC, aptX HD, LDAC, aptX); Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n/WLAN 2.4G/WLAN 5.1G/WLAN 5.8G

OxygenOS 13.2

Fotocamera posteriore da 8 MP (EIS); fotocamera anteriore da 8 MP; Video 1080P/720P@30fps

Sensore geomagnetico, sensore di luce, accelerometro, giroscopio

Dimensioni (A x L x P) 25,512×18,804×0,689 cm; Peso: 532 grammi

Disponibilità e prezzi di OnePlus Pad Go

OnePlus Pad Go sarà disponibile per l’acquisto in India a partire dal 20 ottobre ai seguenti prezzi:

OnePlus Pad Go 8 GB + 128 GB Wi-Fi: Rs. 19.999 (circa 227 euro)

OnePlus Pad Go 8GB+128GB LTE: Rs. 21.999 (circa 250 euro)

OnePlus Pad Go 8GB+256GB LTE: Rs. 23.999 (circa 273 euro)

Al momento non abbiamo informazioni relative alla commercializzazione del prodotto in altri mercati.

