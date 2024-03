La serie Samsung Galaxy S24 ha debuttato all’inizio di quest’anno con una forte attenzione per l’intelligenza artificiale, tuttavia il colosso sudcoreano non è nemmeno responsabile della sua funzionalità Galaxy AI più popolare: Circle to Search (cerchia e cerca).

Samsung ha affermato che Circle to Search ha rivoluzionato il modo in cui gli utenti effettuano ricerche sul Web, aiutandola a diventare la funzionalità Galaxy AI più utilizzata tra gli utenti Galaxy S24, in quanto consente loro di saperne di più su quasi tutto ciò che appare sui loro schermi con un semplice gesto, senza dover cambiare app.

La funzionalità Circle to Search è di Google

Fin dal primo giorno, Samsung ha propagandato Circle to Search come una funzionalità creata “con Google”, ma in realtà è di Google.

Ad ammetterlo è proprio l’azienda sudcoreana con la recente rivelazione che la suite di funzionalità Galaxy AI si espanderà agli smartphone e tablet Galaxy del 2023 a partire da questa settimana.

Samsung ha anche rivelato che Circle to Search è stata finora la funzionalità Galaxy AI più popolare sulla serie Galaxy S24.

Google offre la funzionalità Circle to Search anche sugli smartphone delle serie Pixel 8 e Pixel 7 esattamente come sulla gamma Samsung Galaxy S24.

Il colosso di Mountain View ha anticipato che in futuro più dispositivi avranno accesso alla funzionalità e Samsung che aveva precedentemente lasciato intendere che ciò potrebbe accadere verso la fine del 2024.

