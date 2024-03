Non solo patch di sicurezza per Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra in queste ore: i più recenti flagship della casa sud-coreana stanno ricevendo un interessante aggiornamento per Samsung Vision Core, che nasconde più di quanto il changelog porti a pensare. Samsung ha infatti migliorato la funzionalità Photo Ambient, che da noi prende il nome di Sfondo Ambiente foto.

Samsung migliora Sfondo Ambiente foto sui Galaxy S24 con questo aggiornamento

Ieri vi abbiamo segnalato l’arrivo delle patch di sicurezza di aprile 2024 per la serie Samsung Galaxy S24, ma le novità per la gamma flagship 2024 non sono finite qui. A partire da oggi si aggiorna sul Galaxy Store l’app Samsung Vision Core, che raggiunge la versione 1.0.14.0: il changelog cita solamente “bug fix”, ma in realtà la nuova release nasconde ulteriori cambiamenti.

Con il nuovo update dell’app (che pesa più di 1 GB in totale) sono stati migliorati gli effetti meteo della funzione Sfondo Ambiente foto, che abbiamo avuto modo di scoprire anche nei nostri video dedicati agli smartphone. Nel caso non sappiate di cosa stiamo parlando, ve lo spieghiamo in poche parole: la One UI 6.1 dei Galaxy S24 include una funzionalità basata sull’intelligenza artificiale per modificare lo sfondo della schermata di blocco basandosi sull’orario e sul meteo del momento (il sistema consiglia l’utilizzo di foto all’aperto per un effetto migliore). Si tratta di una funzione tuttora sperimentale, che per l’appunto è situata nella sezione “Impostazioni > Funzioni avanzate > Labs“.

Con l’aggiornamento di Samsung Vision Core, è stato migliorato il realismo degli effetti meteo sullo sfondo: ad esempio, ora le gocce di pioggia hanno un coerente effetto sugli oggetti e sulle eventuali persone nell’immagine, e i fiocchi di neve cadono davanti e dietro agli stessi.

Non sappiamo se questa funzionalità arriverà sugli altri dispositivi della gamma Samsung con l’aggiornamento alla One UI 6.1 ormai in dirittura di arrivo. Come abbiamo visto, l’update sarà distribuito a partire da domani, 28 marzo 2024, su Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra.

Come aggiornare Samsung Vision Core

L’aggiornamento 1.0.14.0 di Samsung Vision Core è disponibile tramite Galaxy Store e richiede un download di più di 1 GB. Per verificarne l’arrivo, potete tenere premuto sull’icona del Galaxy Store e selezionare “Aggiorna applicazioni“, oppure aprire lo store e passare da “Menu > Aggiornamenti“. Se il Galaxy Store non vi segnala ancora l’aggiornamento e avete fretta di provare le novità sopra descritte, potete procedere con il download e l’installazione manuale dell’APK tramite APKMirror.

Leggi anche: Recensione Samsung Galaxy S24: uno smartphone bello, compatto e longevo