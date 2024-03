Questa non è solo la giornata dell’arrivo della One UI 6.1 su tanti smartphone e tablet Samsung: in queste ore stanno accogliendo aggiornamenti diversi altri dispositivi Android, tra Samsung stessa, OnePlus e Nothing. Novità sono in rollout per Samsung Galaxy A52, Samsung Galaxy A71, Samsung Galaxy Jump 3 (Galaxy M44 5G), OnePlus 12, OnePlus 11, OnePlus Pad e Nothing Phone (2a): andiamo a scoprire tutti i cambiamenti.

Novità aggiornamento Android 14 per Samsung Galaxy Jump 3 (M44 5G)

Iniziamo dallo smartphone probabilmente meno diffuso ma che sta ricevendo l’aggiornamento più importante. Si tratta di Samsung Galaxy Jump 3, ossia la versione venduta in Corea del Sud di Samsung Galaxy M44 5G, un dispositivo che è stato lanciato lo scorso novembre.

In arrivo c’è il firmware M446KKSS2BXC4, che porta con sé Android 14 e la One UI 6.0 in compagnia delle patch di sicurezza di marzo 2024. Le novità includono miglioramenti nell’efficienza del sistema, passi avanti nelle animazioni, maggiori possibilità di personalizzazione e non solo. I cambiamenti vengono riassunti in generale dal produttore nel modo seguente, anche se non tutte le funzionalità descritte potrebbero essere disponibili sullo smartphone in questione:

Layout rinnovato : nuovo pannello di controllo, nuovi widget (nuovi widget della fotocamera e degli album, widget meteo), font rinnovato, nuove emoji, possibilità di creare nuovi sticker direttamente integrati nella tastiera.

: nuovo pannello di controllo, nuovi widget (nuovi widget della fotocamera e degli album, widget meteo), font rinnovato, nuove emoji, possibilità di creare nuovi sticker direttamente integrati nella tastiera. Fotocamera : il layout generale dell’applicazione Camera è stato semplificato. I pulsanti delle impostazioni rapide nella schermata di anteprima sono stati ridisegnati per facilitarne la comprensione. Ora, nel menu di impostazioni rapide, nella parte superiore dello schermo, in modalità Foto e Pro, è disponibile un pulsante che consente di modificare rapidamente la risoluzione delle foto scattate.

: il layout generale dell’applicazione Camera è stato semplificato. I pulsanti delle impostazioni rapide nella schermata di anteprima sono stati ridisegnati per facilitarne la comprensione. Ora, nel menu di impostazioni rapide, nella parte superiore dello schermo, in modalità Foto e Pro, è disponibile un pulsante che consente di modificare rapidamente la risoluzione delle foto scattate. Nuovo editor foto : layout migliorato, nuovo menu Strumenti che semplifica la ricerca delle funzioni di modifica. Le opzioni Raddrizza e Prospettiva sono state combinate nel menu Trasforma.

: layout migliorato, nuovo menu Strumenti che semplifica la ricerca delle funzioni di modifica. Le opzioni Raddrizza e Prospettiva sono state combinate nel menu Trasforma. Nuovo Samsung Studio : nuovo Editor video per la creazione dei contenuti multimediali. La funzione Studio ora consente di creare video unendo quelli in galleria, aggiungendo testi, musica e stickers.

: nuovo Editor video per la creazione dei contenuti multimediali. La funzione Studio ora consente di creare video unendo quelli in galleria, aggiungendo testi, musica e stickers. Sicurezza migliorata : nuova dashboard sulla privacy per il controllo dell’autorizzazione consentita per ciascuna app, nuova funzione Blocco automatico che consente di bloccare installazione di app sconosciute, attivare i controlli di sicurezza e bloccare i comandi tramite USB, la nuova dashboard sicurezza consente di monitorare ogni singola app.

: nuova dashboard sulla privacy per il controllo dell’autorizzazione consentita per ciascuna app, nuova funzione Blocco automatico che consente di bloccare installazione di app sconosciute, attivare i controlli di sicurezza e bloccare i comandi tramite USB, la nuova dashboard sicurezza consente di monitorare ogni singola app. Bixby text call : nuova funzionalità di Bixby, che trasferire una chiamata in corso a Bixby text call in qualsiasi momento.

: nuova funzionalità di Bixby, che trasferire una chiamata in corso a Bixby text call in qualsiasi momento. La nuova funzione Scansione Documenti e testo permette di scansionare più facilmente un documento eliminando parti indesiderate.

permette di scansionare più facilmente un documento eliminando parti indesiderate. Samsung Pass: accessi più sicuri con le passkey per accedere alle applicazioni e ai siti Web supportati. A differenza delle password, la passkey viene memorizzata solo sul dispositivo e non potrà essere divulgata in caso di violazione della sicurezza del sito web. Le passkey proteggono anche dagli attacchi di phishing perché funzionano solo sul sito web o sull’applicazione in cui sono state registrate.

Per lo smartphone si tratta del primo major update, e naturalmente non sarà l’ultimo.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A52 e Galaxy A71

Samsung Galaxy A52 segue a distanza di qualche giorno il fratello Galaxy A52 5G e accoglie un nuovo aggiornamento con le patch di sicurezza di marzo 2024. In distribuzione c’è il firmware A525FXXS6EXC3, disponibile anche in Italia a partire dai modelli no brand: include le più recenti patch, che come spiegato nel bollettino aggiornato del produttore vanno a correggere più di 40 vulnerabilità tra CVE (comuni al sistema operativo) e SVE (specifiche per i dispositivi della casa di Seoul).

Si aggiorna anche Samsung Galaxy A71, che a quanto pare sta ricevendo il suo ultimo update (a meno di problemi gravi). Lo smartphone accoglie in Italia il firmware A715FXXSBDXB1 insieme alle patch di sicurezza di febbraio 2024: come abbiamo visto il mese scorso, vanno a correggere 72 vulnerabilità in tutto: 61 sono comuni al sistema operativo, con correzioni provenienti da Google (CVE), mentre le restanti riguardano soltanto i dispositivi del colosso coreano (SVE).

Per entrambi non sembrano esserci ulteriori novità, se non possibili miglioramenti di stabilità e qualche bugfix.

Novità aggiornamenti OnePlus 12, OnePlus 11 e OnePlus Pad

Cambiamo marchio perché ci sono tre dispositivi OnePlus che stanno ricevendo aggiornamenti. Partiamo da OnePlus 12, che sta accogliendo in Europa la OxygenOS 14.0.0.604 con la versione CPH2581_14.0.0.604(EX01); le novità comprendono le patch di sicurezza di marzo 2024, ma anche quanto segue:

ora è possibile creare collage di foto senza cornici

aggiunta un’opzione per gli screenshot parziali nella Smart Sidebar

ora è possibile tenere premuto il tasto volume giù per accendere la torcia quando lo schermo è spento

ora si può digitare la prima lettera del nome dell’app per la ricerca dalla barra nella modalità drawer della schermata Home

ora è possibile assegnare un volume specifico a ciascuna applicazione

miglioramenti per il design della barra del volume per facilitarne l’uso e offrire una maggiore coerenza visiva

miglioramenti per la stabilità del sistema

Si aggiorna in queste ore pure OnePlus 11, che accoglie a partire dall’India la OxygenOS 14.0.0.601 con la versione CPH2447_14.0.0.601(EX01). Le novità elencate nel changelog, oltre alle patch di sicurezza di marzo 2024, sono le stesse del successore: comprendono infatti la possibilità di creare collage senza cornici, di catturare screenshot parziali dalla Smart Sidebar, di accedere la torcia tenendo premuto il tasto volume giù, miglioramenti di stabilità e non solo.

Il terzo dispositivo del produttore cinese ad aggiornarsi è OnePlus Pad, che riceve OxygenOS 14.0.0.500 attraverso la versione OPD2203_14.0.0.500(EX01), in rollout anche in Europa. Oltre alle patch di sicurezza di febbraio 2024 sono comprese le seguenti novità:

miglioramenti di stabilità e performance del sistema

riduzione dei consumi energetici per aumentare l’autonomia in alcuni scenari

risolto un problema con il quale poteva non essere possibile passare da un’app all’altra nelle attività recenti

risolto un problema che poteva causare sfarfallii dello schermo durante il passaggio tra modalità orizzontale e verticale (landscape e portrait)

risolto un problema che non permetteva di aggiungere eventi al calendario

risolto un problema per il quale alcune informazioni potevano non essere visualizzate correttamente quando il tablet era connesso tramite Multi-Screen Connect

Come sempre gli aggiornamenti vengono distribuiti gradualmente, quindi potrebbe volerci qualche giorno per vederlo tra le vostre mani.

Novità aggiornamento Nothing Phone (2a)

Chiudiamo gli aggiornamenti di oggi con Nothing Phone (2a), che si aggiorna per la terza volta nel giro di pochi giorni. In arrivo via OTA Nothing OS 2.5.4.A, un piccolo update che porta con sé alcuni miglioramenti e ottimizzazioni.

In base a quanto possiamo leggere nel changelog ufficiale diffuso dall’azienda londinese, tra le novità abbiamo:

migliorate le prestazioni fotografiche generali

migliorata la modalità Ritratto

migliorati saturazione e tono della fotocamera

ottimizzata la compatibilità con alcuni adattatori di ricarica

migliorata la stabilità e la compatibilità della connessione Bluetooth

risolto un problema che non permetteva in alcune situazioni di utilizzare il comando “Hey Google”

risolto un bug che poteva provocare un malfunzionamento del lettore d’impronte digitali

rimosso il rumore statico occasionale

ottimizzata la stabilità generale del sistema

Come aggiornare Samsung Galaxy A52, Galaxy A71, Galaxy Jump 3 (M44 5G), OnePlus 12, OnePlus 11, OnePlus Pad e Nothing Phone (2a)

Per verificare l’arrivo di aggiornamenti su Samsung Galaxy A52, Galaxy A71 e Galaxy Jump 3 (M44 5G) potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Su OnePlus 12, OnePlus 11 e OnePlus Pad potete invece fare un salto in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“. Su Nothing Phone (2a) il percorso è: “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“.

