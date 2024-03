Solitamente gli smartphone Android ricevono con una certa regolarità gli aggiornamenti software, a volte con nuove versioni del sistema operativo, altre volte con patch di sicurezza o correzioni di vulnerabilità.

Samsung è un’azienda particolarmente virtuosa in fatto di aggiornamenti software, ma prima o poi anche i suoi dispositivi Android sono destinati a non riceverli più.

Anche questo mese alcuni dispositivi Samsung smetteranno di ricevere aggiornamenti Android, poiché l’azienda ha pubblicato i dettagli della patch di sicurezza di marzo per smartphone e tablet della gamma Samsung Galaxy rimuovendo alcuni dispositivi.

Altri smartphone Samsung raggiungono il termine del supporto software

Il supporto software è terminato per Samsung Galaxy Note 10 Lite, Galaxy S10 Lite, Galaxy A71 e Galaxy A02, tuttavia questi dispositivi potrebbero ricevere aggiornamenti di sicurezza critici nel caso dovesse emergere una grave vulnerabilità nell’interfaccia One UI, anche se le possibilità che ciò accada sono solitamente scarse per i dispositivi che non sono più supportati.

Con la fine del supporto software per Galaxy S10 Lite e Galaxy Note 10 Lite, Samsung ha terminato il supporto per tutti i modelli delle serie Galaxy S10 e Galaxy Note 10, mentre i modelli delle serie Galaxy A71 o Galaxy A02 hanno ancora Galaxy A71 5G e Galaxy A02s che riceveranno aggiornamenti Samsung per un altro anno.

