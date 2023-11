Dalla Corea del Sud arriva la notizia dell’imminente lancio di Samsung Galaxy M44 5G, nuovo smartphone che è apparso sul sito ufficiale del produttore.

Si tratta di un telefono di fascia media, così come viene confermato dalle caratteristiche principali che sono state svelate dal sito di Samsung, che probabilmente lo commercializzerà anche in altri Paesi.

Cosa sappiamo di Samsung Galaxy M44 5G

Il nuovo smartphone di Samsung può contare su un display PLS LCD da 6,58 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate a 120 Hz e notch a goccia per la fotocamera frontale mentre il suo processore octa core dovrebbe essere un Qualcomm Snapdragon 888.

Passando al comparto memorie, Samsung Galaxy M44 5G mette a disposizione degli utenti 6 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata (con possibilità di espansione fino a 1 TB grazie al supporto MicroSD).

Per quanto riguarda l’aspetto fotografico, frontalmente lo smartphone può contare su un sensore da 13 megapixel (con apertura f/2.0) mentre sulla parte posteriore troviamo una tripla fotocamera con un sensore primario da 50 megapixel (con apertura f/1.8), accompagnato da un sensore da 2 megapixel per la profondità e da un sensore da 2 megapixel per gli scatti macro (entrambi con apertura f/2.4).

Tra le altre caratteristiche vi sono il supporto alla connettività 5G, un sensore laterale per il riconoscimento delle impronte digitali, le connettività Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 5.2, NFC e GPS, una porta USB Type-C e una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 25 W).

Dal punto di vista software lo smartphone arriverà con l’interfaccia One UI, probabilmente basata su Android 13.

Samsung Galaxy M44 5G dovrebbe essere venduto soltanto in colorazione nera mentre al momento non vi sono informazioni ufficiali per quanto riguarda il prezzo e la disponibilità.

Restiamo in attesa di dettagli da Samsung, anche per scoprire se lo smartphone arriverà pure in Europa.

