Giornata ricca di aggiornamenti anche quella di oggi: in particolare abbiamo Samsung e OnePlus a rilasciare diverse novità, ma senza dimenticare Nubia. Andiamo a scoprire tutte le novità in arrivo su Samsung Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy S20 FE, Galaxy A53 5G, Galaxy A54 5G, Galaxy A35 5G, Galaxy Watch4, Galaxy Watch4 Classic, OnePlus Nord CE 2 5G, OnePlus Nord N20 SE e REDMAGIC 8 Pro.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Fold3 5G

Iniziamo dai pieghevoli, che comprendono Samsung Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Fold3 5G (Galaxy Z Flip3 5G ha anticipato il “fratello” di qualche ora). Per tutti e tre sono in distribuzione in alcuni Paesi europei (e non solo) aggiornamenti con le patch di sicurezza di marzo 2024: i firmware in arrivo sono rispettivamente F721BXXS5EXBF, F936BXXS5EXBF e F926BXXS6GXBD.

Come abbiamo visto con il più recente bollettino diffuso dal produttore sud-coreano, le patch vanno a correggere più di 40 vulnerabilità, tra quelle comuni al sistema operativo di Google e quelle più specifiche per i dispositivi della casa di Seoul. Non sembrano essere state integrate ulteriori novità rilevanti, se non qualche miglioramento generico di stabilità. Per nuove funzioni dovremo aspettare l’arrivo della One UI 6.1, tuttora disponibile soltanto sulla serie Galaxy S24 insieme alle funzionalità Galaxy AI.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy S20 FE, Galaxy A53 5G, Galaxy A54 5G e Galaxy A35 5G

Le novità Samsung non sono finite qui perché sono in rollout aggiornamenti anche per Samsung Galaxy S20 FE e per tre modelli di fascia media, ossia Galaxy A53 5G, Galaxy A54 5G e Galaxy A35 5G.

Galaxy S20 FE segue a breve distanza i fratelli della serie Galaxy S20 e accoglie le patch di sicurezza di marzo 2024 a partire dalla versione 5G (modello SM-G781B): il firmware è il G781BXXS9HXB4 e sembra essere partito dal Brasile. Dagli Stati Uniti inizia invece la distribuzione per Samsung Galaxy A54 5G e Galaxy A53 5G, rispettivamente con i firmware A546USQS6BXB9 e A536USQS9DXC4. Tutti questi update hanno qualcosa in comune: si tratta delle patch di sicurezza di marzo 2024, con le correzioni a più di 40 vulnerabilità. I changelog non specificano ulteriori novità.

Galaxy A35 5G riceve il suo primo aggiornamento post lancio con il firmware A356XXU1AXBB, naturalmente basato sulla One UI 6.1. In questo caso niente patch di sicurezza di marzo, con lo smartphone che rimane fermo a quelle di febbraio 2024. Probabilmente la casa di Seoul ha integrato qualche miglioramento generale e la correzione ai bug scovati di recente.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Watch4 e Galaxy Watch4 Classic

Aggiornamenti in arrivo anche per Samsung Galaxy Watch4 e Galaxy Watch4 Classic. In distribuzione ci sono i firmware R860XXU1HXB7 e R870XXU1HXB7: tra le novità abbiamo le patch di sicurezza di marzo 2024, miglioramenti di stabilità generici e l’introduzione della funzione Workout Tracker, che “sfrutta” lo smartwatch per mostrare i dati dell’allenamento in tempo reale sulla smart TV (incluse la frequenza cardiaca e la durata della sessione).

Si tratta sostanzialmente della stessa novità che abbiamo visto sulla serie Samsung Galaxy Watch6 settimana scorsa e qualche giorno fa sulla serie Samsung Galaxy Watch5.

Novità aggiornamenti OnePlus Nord CE 2 5G e OnePlus Nord N20 SE

Passiamo a OnePlus perché sono in rollout novità per OnePlus Nord CE 2 5G e OnePlus Nord N20 SE. Il primo accoglie OxygenOS 13 F.53 (IV2201_11.F.53) a partire dall’India con le patch di sicurezza di marzo 2024 e poco altro: il changelog diffuso dalla casa cinese cita soltanto la rimozione della funzione di streaming in background dalla Smart Sidebar.

OnePlus Nord N20 SE sta ricevendo a livello globale OxygenOS 14.0.0.310 con la versione CPH2469_14.0.0.310(EX01): le novità citate dal produttore comprendono le patch di sicurezza di febbraio 2024, miglioramenti di stabilità e delle prestazioni, la soluzione a un problema che poteva portare alla mancata notifica delle chiamate in arrivo e la soluzione a un problema riguardante il mancato inoltro delle chiamate su rete 4G.

Come sempre, gli aggiornamenti sono in distribuzione in modo graduale, quindi potrebbe volerci ancora qualche giorno per trovarli sul vostro smartphone.

Novità aggiornamento Nubia REDMAGIC 8 Pro

Chiudiamo questa carrellata di aggiornamenti con Nubia REDMAGIC 8 Pro, smartphone Android da gaming lanciato all’inizio dello scorso anno. Il dispositivo sta ricevendo REDMAGIC OS 8.0 (basato su Android 13) a livello globale, con qualche mese di ritardo rispetto alla versione cinese.

Le novità dovrebbero essere simili a quelle proposte in Cina, anche se non abbiamo conferme ufficiali. Il changelog della versione proposta a partire da novembre riporta i seguenti cambiamenti:

New Features: Game record function. Player power panel plug-in. Streamer desktop function. Spotlight application set. Floating light notification set. Lock screen setting. Personalized signature function.

Desktop Enhancements: Multiple page-turning effects. New desktop drawer mode. New desktop component and icons. New personalized signature component. New sports billboard component.

Additional Features: Smart quick network finding function. Smart high-speed rail mode. Smart antenna capabilities. System settings. Customizable desktop icon shapes and system colors. Application hiding function. Dialing with two fingers to call.

Optimizations: Improved game plug-in display experience. Optimized individual game settings. Enhanced barrage message experiences. Charging separation settings.



Come aggiornare Samsung Galaxy Z Flip4, Z Fold4, Z Fold3 5G, Galaxy S20 FE, A53 5G, A54 5G, A35 5G, Galaxy Watch4, Watch4 Classic, OnePlus Nord CE 2 5G, Nord N20 SE e REDMAGIC 8 Pro

Per verificare l’arrivo di nuovi aggiornamenti via OTA per Samsung Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy S20 FE, Galaxy A53 5G, Galaxy A54 5G e Galaxy A35 5G potete fare un salto nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In alternativa potete fare un tentativo con Smart Switch, dopo aver collegato lo smartphone al PC. Per controllare su OnePlus Nord CE 2 5G e OnePlus Nord N20 SE potete invece andare in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“.

Su REDMAGIC 8 Pro il percorso rimane piuttosto intuitivo (“Impostazioni > Aggiornamento del sistema“). Per trovare update su Samsung Galaxy Watch4 e Galaxy Watch4 dovete invece passare dall’app Galaxy Wearable, selezionare il dispositivo, la voce “Impostazioni orologio” e quindi “Aggiornamento software > Scarica e installa“.

