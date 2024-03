Samsung non perde tempo: a neanche una settimana dal rilascio dell’ultimo aggiornamento per Galaxy Watch6 e Watch6 Classic, e l’update arriva già sulla generazione precedente, ovvero Galaxy Watch5 e Watch5 Pro.

La distribuzione ha avuto inizio in queste ore e porta così la versione R9x0XXU1BXB7 del firmware. Il pacchetto pesa 244,14 MB, non proprio una piuma, e infatti come testimoniato dal nutrito changelog porta novità novità interessanti.

Arriva “Workout Tracker”: che cos’è

C’è dell’altro, insomma, oltre alla canonica rinfrescata delle patch di sicurezza, che ora sono quelle di marzo 2024, e al fix di numerose vulnerabilità e bug.

L’aggiornamento, proprio come avvenuto per Galaxy Watch6 e Watch6 Classic, porta infatti una nuova funzionalità che Samsung aveva anticipato in occasione del CES 2024.

Si tratta di “Workout Tracker“, una feature che permette di mostrare le metriche dell’allenamento – come frequenza cardiaca e durata della sessione – in tempo reale sulle smart TV o sui Smart Monitor di Samsung.

E non è finita qui, perché Samsung ha reso possibile visualizzare i dati anche in sovrimpressione rispetto ai video che illustrano gli allenamenti.

Come anticipato in apertura, il rollout dell’aggiornamento è cominciato in queste ore. Si tratta di un processo graduale, che può richiedere anche giorni prima di raggiungere tutti i dispositivi sui vari mercati. Per verificare la disponibilità dell’update, comunque, vi basterà aprire sullo smartphone collegato l’app Galaxy Wearable, selezionare il vostro Galaxy Watch5 o 5 Pro nel menu laterale, poi la voce “Impostazioni orologio” e infine scorrere fino a “Aggiornamento software”.