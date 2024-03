Anche quest’oggi non mancano aggiornamenti per i dispositivi Android, e ancora una volta la distribuzione coinvolge prodotti Samsung e OnePlus: il produttore sud-coreano sta proponendo Android 14 su Samsung Galaxy Tab A8 (sia in versione Wi-Fi sia LTE), ma anche altre novità per Samsung Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5, Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy Z Flip3 5G e Galaxy A32 5G, mentre quello cinese sta aggiornando OnePlus 12R con una nuova versione di OxygenOS. Scopriamo tutti i cambiamenti in arrivo.

Novità aggiornamento Android 14 per Samsung Galaxy Tab A8

Samsung procede sulla sua tabella di marcia e si avvia a concludere la distribuzione della One UI 6.0 basata su Android 14. Secondo quanto riferito dallo stesso produttore attraverso l’app Samsung Members, durante il mese di marzo è la volta di Galaxy A52, Galaxy A05s, Galaxy A72, Galaxy Tab A8 e Galaxy Tab A9: proprio in questi giorni è partito il rollout per Samsung Galaxy Tab A8, che tocca la versione Wi-Fi e quella 4G LTE.

In arrivo per il tablet Android ci sono le versioni X200XXU3DXB3 e X205XXU3DXB3, anche in Italia. Le novità portate da Android 14 e One UI 6.0 includono miglioramenti nell’efficienza del sistema, passi avanti nelle animazioni, maggiori possibilità di personalizzazione e non solo. I cambiamenti vengono riassunti in generale dal produttore nel modo seguente, anche se non tutte le funzionalità descritte potrebbero essere disponibili sul tablet:

Layout rinnovato : nuovo pannello di controllo, nuovi widget (nuovi widget della fotocamera e degli album, widget meteo), font rinnovato, nuove emoji, possibilità di creare nuovi sticker direttamente integrati nella tastiera.

: nuovo pannello di controllo, nuovi widget (nuovi widget della fotocamera e degli album, widget meteo), font rinnovato, nuove emoji, possibilità di creare nuovi sticker direttamente integrati nella tastiera. Fotocamera : il layout generale dell’applicazione Camera è stato semplificato. I pulsanti delle impostazioni rapide nella schermata di anteprima sono stati ridisegnati per facilitarne la comprensione. Ora, nel menu di impostazioni rapide, nella parte superiore dello schermo, in modalità Foto e Pro, è disponibile un pulsante che consente di modificare rapidamente la risoluzione delle foto scattate.

: il layout generale dell’applicazione Camera è stato semplificato. I pulsanti delle impostazioni rapide nella schermata di anteprima sono stati ridisegnati per facilitarne la comprensione. Ora, nel menu di impostazioni rapide, nella parte superiore dello schermo, in modalità Foto e Pro, è disponibile un pulsante che consente di modificare rapidamente la risoluzione delle foto scattate. Nuovo editor foto : layout migliorato, nuovo menu Strumenti che semplifica la ricerca delle funzioni di modifica. Le opzioni Raddrizza e Prospettiva sono state combinate nel menu Trasforma.

: layout migliorato, nuovo menu Strumenti che semplifica la ricerca delle funzioni di modifica. Le opzioni Raddrizza e Prospettiva sono state combinate nel menu Trasforma. Nuovo Samsung Studio : nuovo Editor video per la creazione dei contenuti multimediali. La funzione Studio ora consente di creare video unendo quelli in galleria, aggiungendo testi, musica e stickers.

: nuovo Editor video per la creazione dei contenuti multimediali. La funzione Studio ora consente di creare video unendo quelli in galleria, aggiungendo testi, musica e stickers. Sicurezza migliorata : nuova dashboard sulla privacy per il controllo dell’autorizzazione consentita per ciascuna app, nuova funzione Blocco automatico che consente di bloccare installazione di app sconosciute, attivare i controlli di sicurezza e bloccare i comandi tramite USB, la nuova dashboard sicurezza consente di monitorare ogni singola app.

: nuova dashboard sulla privacy per il controllo dell’autorizzazione consentita per ciascuna app, nuova funzione Blocco automatico che consente di bloccare installazione di app sconosciute, attivare i controlli di sicurezza e bloccare i comandi tramite USB, la nuova dashboard sicurezza consente di monitorare ogni singola app. Bixby text call : nuova funzionalità di Bixby, che trasferire una chiamata in corso a Bixby text call in qualsiasi momento.

: nuova funzionalità di Bixby, che trasferire una chiamata in corso a Bixby text call in qualsiasi momento. La nuova funzione Scansione Documenti e testo permette di scansionare più facilmente un documento eliminando parti indesiderate.

permette di scansionare più facilmente un documento eliminando parti indesiderate. Samsung Pass: accessi più sicuri con le passkey per accedere alle applicazioni e ai siti Web supportati. A differenza delle password, la passkey viene memorizzata solo sul dispositivo e non potrà essere divulgata in caso di violazione della sicurezza del sito web. Le passkey proteggono anche dagli attacchi di phishing perché funzionano solo sul sito web o sull’applicazione in cui sono state registrate.

Nel giro di qualche giorno dovrebbe partire la distribuzione della One UI 6.1 per Samsung Galaxy S23 e non solo: finora questa versione è disponibile soltanto sulla serie Galaxy S24 insieme alle funzionalità Galaxy AI.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Z Flip5, Z Fold5, Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy S20, S20+, S20 Ultra e Galaxy A32 5G

Come stiamo vedendo in questi giorni, Samsung è alle prese anche con il rollout delle patch di sicurezza di marzo 2024. Le più recenti correzioni arrivano su Samsung Galaxy Z Flip3 5G a partire dagli Stati Uniti: in distribuzione ci sono i firmware F711U1UES6HXBE (no brand) e F711USQS6HXBD, che non sembrano includere ulteriori novità (oltre a qualche miglioramento generico di stabilità). Come spiegato nel più recente bollettino, le patch di marzo 2024 vanno a correggere più di 40 vulnerabilità, tra quelle comuni al sistema operativo di Google e quelle più specifiche per i dispositivi della casa di Seoul.

Aggiornamenti simili per altri due pieghevoli, Samsung Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5, e per gli smartphone Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra e Galaxy A32 5G. I primi due accolgono in Europa i firmware F731BXXS1BXBM e F946BXXS1BXBM, che ancora non integrano la One UI 6.1 (in arrivo verso la fine del mese, secondo i piani). Per i flagship 2020 abbiamo i firmware che terminano con HXC1 in alcuni Paesi europei, mentre per Galaxy A32 5G c’è la versione A326BXXSACXC5 a partire da alcuni Paesi dell’America Latina. Tutti hanno qualcosa in comune: le patch di sicurezza di marzo 2024.

Non sembrano essere state integrate ulteriori novità, oltre alle già citate correzioni: abbiamo solo miglioramenti generici di stabilità e qualche bugfix non specificato.

Novità aggiornamento OnePlus 12R

OnePlus 12R è arrivato sul mercato solo da qualche settimana, ma ha già ricevuto più di un aggiornamento. In questo caso è in distribuzione la OxygenOS 14.0.0.500 attraverso i firmware CPH2609_14.0.0.500(EX01) (versione globale) e CPH2585_14.0.0.500(EX01) (versione indiana).

Le novità indicate dal changelog ufficiale sono le seguenti:

integrazione delle patch di sicurezza di febbraio 2024

miglioramenti di stabilità e performance del sistema

migliorata l’esperienza utente con lo sblocco tramite impronte digitali

risolto un problema che poteva portare al crash di alcune app

migliorata la stabilità delle connessioni di rete

migliorata la stabilità e ampliata la compatibilità con la funzione NFC

migliorate le prestazioni della fotocamera per una migliore esperienza utente

migliorata la stabilità dell’app Fotocamera

Come sempre la distribuzione dell’aggiornamento avverrà gradualmente: non preoccupatevi se non l’avete ancora ricevuto sul vostro OnePlus 12R.

Come aggiornare Samsung Galaxy Tab A8, Galaxy Z Flip5, Z Fold5, Z Flip3 5G, Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, Galaxy A32 5G e OnePlus 12R

Per verificare l’arrivo di nuovi aggiornamenti via OTA per Samsung Galaxy Tab A8, Samsung Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra e Galaxy A32 5G potete fare un salto nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In alternativa potete fare un tentativo con Smart Switch, dopo aver collegato lo smartphone al PC. Per controllare su OnePlus 12R potete invece seguire il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“. In caso di esito negativo, potete riprovare tra qualche giorno.

