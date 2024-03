A distanza di qualche giorno dall’annuncio da parte del produttore sud-coreano, l’atteso aggiornamento per le Samsung Galaxy Buds2 Pro è in rollout in Italia in queste ore. Le cuffie sono in buona compagnia, perché a partire dalla Corea del Sud è partita anche la distribuzione di un nuovo update per Samsung Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic: andiamo a scoprire insieme tutte le novità in arrivo.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Buds2 Pro

Le scorse settimane vi abbiamo parlato di un nuovo importante aggiornamento in arrivo per alcuni modelli di cuffie wireless Samsung. In queste ore l’update è stato reso disponibile in Italia per le Samsung Galaxy Buds2 Pro attraverso la versione R510XXU0AXB4, che include diverse novità interessanti.

Oltre alla compatibilità con alcune delle funzionalità Galaxy AI della serie Galaxy S24, le cuffie accolgono miglioramenti nella funzione di commutazioni automatica, con passi avanti per le operazioni di usabilità e di connettività con i PC. La funzione Auto Switch, resa appunto in italiano con “Commutazione automatica Buds”, supporta ora anche i PC della serie Galaxy Book più recenti (Samsung Settings 6.0.0 e versioni successive), oltre a smartphone e tablet con almeno One UI 4.1.1.

Il changelog non cita ulteriori novità, se non i miglioramenti per la funzione di trasmissione audio utilizzando Auracast, ora più stabile e affidabile. Il download richiesto è di appena oltre i 6 MB, dunque non dovete necessariamente attendere di essere sotto rete Wi-Fi per scaricarlo e installarlo.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Watch6 e Watch6 Classic

Samsung sta iniziando a rilasciare un nuovo aggiornamento anche per Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic, che rende accessibile una funzionalità vista durante il CES 2024. A Las Vegas, il produttore aveva annunciato la sua nuova gamma di smart TV, con alcuni modelli in grado di visualizzare i dati relativi agli allenamenti degli smartwatch e di conseguenza aiutare gli utenti durante le sessioni con feedback in tempo reale.

Ebbene, con l’aggiornamento in rollout per Samsung Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic (firmware che termina con AXBL), questa funzionalità viene resa disponibile insieme alle patch di sicurezza di marzo 2024. La funzione Workout Tracker “sfrutta” lo smartwatch per mostrare i dati dell’allenamento in tempo reale sulla smart TV, incluse la frequenza cardiaca e la durata della sessione. I dati possono essere visualizzati anche sopra i video che illustrano gli allenamenti. In più, il changelog cita un nuovo firmware per il touchscreen, ma non abbiamo indicazioni precise al riguardo o evidenze sulla presenza effettiva di qualche miglioramento tangibile.

L’update richiede un download di circa 285 MB ed è in distribuzione a partire dalla Corea del Sud. Potrebbe volerci ancora qualche giorno per vederlo sugli smartwatch italiani.

Come aggiornare Samsung Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Watch6 e Watch6 Classic

Per cercare nuovi aggiornamenti per Samsung Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic dovete passare dall’app Galaxy Wearable. Più precisamente, dovete aprire l’app sullo smartphone collegato, selezionare il dispositivo, la voce “Impostazioni auricolari” o “Impostazioni orologio” e quindi “Aggiornamento software > Scarica e installa“. In caso di esito negativo, potete attendere qualche giorno e riprovare.

