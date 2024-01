Torniamo a parlare di Samsung Galaxy S24 il quale, come avrete notato, è da settimane, se non mesi, protagonista indiscusso di leak e indiscrezioni che ne hanno svelato design, dettagli, specifiche tecniche, probabili prezzi e, infine la data di presentazione ufficiale, prevista per il 17 gennaio nel consueto Galaxy Unpacked 2024 che quest anno avrà luogo nel cuore della California, San Jose.

Anche oggi parliamo della prossima di top di gamma dell’azienda coreana ma nella cornice di una offerta lanciata da WINDTRE che consente a tutti di prenotare un modello di Samsung Galaxy S24 e ottenere, contestualmente, Giga illimitati per alcuni mesi nonché accedere a promozioni aggiuntive nei punti vendita dell’operatore. Scopriamone i dettagli.

WINDTRE lancia la promozione per prenotare Samsung Galaxy S24 e ottenere giga illimitati

Come accaduto lo scorso anno, l’azienda torna a riproporre questa apprezzata iniziativa e che consente, come accennato di prenotare sul sito di WINDTRE uno tra Samsung Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra nell’ambito della promozione Full 5G S24 Edition.

Stando a quanto affermato dall’operatore, l’iniziativa prevede l’acquisto a rate dello smartphone entro il 30 gennaio e lo sblocco dei Giga illimitati fino al 30 giugno 2024.

L’offerta è disponibile ai nuovi e ai già clienti privati e ricordiamo inoltre che nel pacchetto sono inclusi minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali, 50 minuti verso alcune destinazioni estere, 200 SMS verso tutti, 200 Giga di traffico dati anche in 5G e assistenza telefonica prioritaria senza attese, il tutto al costo di 14,99 euro al mese.

Dunque, al termine della promozione legata ai Giga illimitati, l’offerta tornerà ai 200 Giga mensili previsti.

È bene sottolineare che la suddetta promozione è presente anche in versione Full 5G S24 Edition Reload exChange tramite la quale portare in un negozio WINDTRE uno smartphone usato e, previa valutazione delle condizioni dello stesso, ottenere fino a 800 euro di rimborso sull’acquisto a rate di S24 o di qualsiasi altro smartphone a listino.

Per sottoscrivere l’offerta e prenotare i nuovi Samsung Galaxy S24 sarà sufficiente visitare la seguente pagina sul sito dell’operatore, compilare il form dedicato con i propri dati di ricontatto e il punto vendita WINDTRE in cui prenotare l’offerta.

