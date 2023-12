Il 2023 è ormai agli sgoccioli, il nuovo anno è alle porte e questo, per gli appassionati di tecnologia, vuol dire anche che ci stiamo avvicinando sempre di più all’evento di presentazione dei nuovi, attesi e chiacchieratissimi Samsung Galaxy S24. La marcia di avvicinamento prosegue a colpi di indiscrezioni e quest’oggi ce ne sono due piuttosto ghiotte da riportare, insieme ad una terza che potrebbe lasciare un po’ di amaro in bocca.

Samsung Galaxy S24 sulla scia dei Pixel 8: a tutta AI nella fotocamera

L’intelligenza artificiale sarà centrale nell’esperienza d’uso dei nuovi Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24+ e Samsung Galaxy S24 Ultra e uno degli ambiti di utilizzo più rilevanti sarà l’editing fotografico.

Nelle scorse ore, il leaker @MysteryLupin ha condiviso su X un’immagine che sembra provenire direttamente dal materiale promozionale dei nuovi flagship di Samsung; l’immagine riportata qui sotto è interessante perché riassume numerose funzioni e caratteristiche chiave dei nuovi smartphone — inclusa la traduzione istantanea delle chiamate trattata nel paragrafo seguente —, attribuendo chiaramente un ruolo primario all’AI nel campo dell’editing fotografico. Eccole:

Nightography Zoom – Darà il meglio su Galaxy S24 Ultra, permettendo di sfruttare lo zoom anche nell’ambito della Nightography.

– Darà il meglio su Galaxy S24 Ultra, permettendo di sfruttare lo zoom anche nell’ambito della Nightography. Generative Edit – Permetterà di rimuovere e spostare oggetti (non vi ricorda qualcosa?), riempiendo i vuoti grazie all’AI generativa. Richiede un account Samsung e una connessione attiva (dunque non lavorerà solo on device).

– Permetterà di rimuovere e spostare oggetti (non vi ricorda qualcosa?), riempiendo i vuoti grazie all’AI generativa. Richiede un account Samsung e una connessione attiva (dunque non lavorerà solo on device). High Resolution – Sfrutterà al massimo il sensore da 200 MP del modello di punta.

– Sfrutterà al massimo il sensore da 200 MP del modello di punta. Screen Display – Esalta la qualità dei display dei nuovi modelli; a quanto pare, il modello Ultra avrà un display ancora più piatto e sfruttabile.

La centralità dell’AI nei nuovi Samsung Galaxy S24 non sorprende, visto che — al netto del modello “base” — potranno contare sulla nuovissima Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Traduzione delle chiamate in tempo reale, da e verso tutti

È passato poco più di un mese dall’annuncio della funzione AI Live Translate Call da parte di Samsung e nelle scorse ore sono emerse indiscrezioni più dettagliate sul funzionamento concreto di questa funzione portentosa sui prossimi Galaxy S24. Secondo quanto appena riportato da Nikkei Asia, infatti, in un primo momento l’AI Live Translate Call sarà supportata unicamente in inglese e spagnolo, ma progressivamente verrà aggiunto il supporto ad altre lingue come coreano e giapponese.

La funzione permetterà a due interlocutori di lingua diversa di conversare al telefono e di ottenere una traduzione in tempo reale delle parole pronunciate dall’altra parte. La notizia di oggi, però, è un’altra: anziché limitare la funzione e renderla esclusiva solo dei propri smartphone, Samsung permetterà di sfruttarla ogniqualvolta la telefonata includerà un Galaxy S24, quale che sia il sistema operativo o il brand dell’altro smartphone coinvolto. Entrambe le parti, insomma, potranno beneficiare della traduzione in tempo reale, così da ascoltare le risposte direttamente nella propria lingua. Non è tutto, perché gli utenti potranno ottenere anche la traduzione in formato testuale, così da leggerla comodamente sullo schermo dello smartphone.

Stando a quanto dichiarato dal produttore in sede di annuncio, non ci saranno ritardi di sorta, a tutto vantaggio della naturalezza della conversazione. Il lavoro “dietro le quinte” verrà svolto dal modello di AI generativa Gauss di Samsung.

Secondo le ultime indiscrezioni, una funzione simile sarà supportata anche dalle nuove cuffie Samsung Galaxy Buds 3 Pro.

Niente connettività satellitare?

Nei mesi addietro si è parlato a più riprese del possibile supporto della connettività satellitare da parte dei nuovi Galaxy S24, in risposta agli iPhone di Apple, tuttavia i tempi non sembrano ancora maturi.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate dalla coreana ETNews, i Samsung Galaxy S24 Ultra in test (camuffati per celarne il design) presso gli operatori di rete locali — KT, LG Uplus, SK Telecom — sarebbero privi del vociferato supporto alla connettività satellitare bidirezionale.

La funzione — già disponibile dagli iPhone 14 e implementata anche da Huawei — sarebbe dovuta servire nelle situazioni di emergenza in assenza di copertura di rete mobile. Lo scorso anno, Samsung non l’aveva portata sui Galaxy S23 in quanto non ancora pronta, non sono chiare invece le ragioni di questo nuovo presunto differimento.

Potrebbe interessarti: iPhone 15 Pro Max vs Samsung Galaxy S23 Ultra

Infine, vi ricordiamo che per restare aggiornati su tutte le novità, potete seguirci anche sul nostro canale WhatsApp ufficiale.