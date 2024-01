Un paio di settimane è il tempo che ci separa dalla presentazione ufficiale dei futuri smartphone di punta del colosso coreano, i Samsung Galaxy S24 sono stati protagonisti di innumerevoli indiscrezioni nel corso degli ultimi mesi e, con l’avvicinarsi dell’evento Galaxy Unpacked, queste non accennano a diminuire, anzi.

Tanto per fare qualche esempio e rinfrescarci la memoria, negli ultimi giorni abbiamo visto alcune informazioni circa i presunti prezzi di vendita e funzionalità video, le possibili implementazioni AI per fotocamera e chiamate, e ancora tutta una serie di dettagliate immagini che ci hanno confermato ancora una volta quello che sarà l’aspetto estetico dei prossimi Galaxy S24.

Oggi invece diamo insieme uno sguardo a del materiale pubblicitario di Galaxy S24 Ultra, alle caratteristiche di Galaxy S24 Plus e ai possibili bonus preordine.

Samsung Galaxy S24 Ultra si mostra in un poster pubblicitario

Partiamo subito con il fratello maggiore della famiglia, quello che sarà il flagship di riferimento del brand per l’anno in corso, ovvero Samsung Galaxy S24 Ultra; il dispositivo è apparso in diversi negozi al dettaglio in Brasile grazie all’esposizione anticipata di un poster pubblicitario.

L’immagine è stata condivisa attraverso X (ex Twitter) e ha subito fatto il giro della rete, potete dare uno sguardo alla prima immagine nella galleria qui sotto, mentre per quel che concerne la seconda foto, essa è visualizzabile avendo l’accortezza di scannerizzare il codice QR presente nel poster pubblicitario.

Come potete notare, il poster pubblicitario mostra chiaramente il design, le fotocamere, la S Pen e il termine “Galaxy AI”; lo smartphone si mostra nella colorazione Titanium Gray e la parte inferiore del poster (visibile nella seconda immagine) menziona le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale e sull’intelligenza artificiale generativa dei prossimi Galaxy S24, ovvero Galaxy AI, senza però fornire dettagli in merito:

Immagini meramente illustrative. Potrebbe essere necessario l’accesso a un account Samsung per accedere ad alcune funzionalità AI. La S Pen è compatibile con l’S24 Ultra ma non con il Galaxy S24 e il Galaxy S24+. La disponibilità dei colori e dei modelli può variare in base allo stock e/o al canale.

Stando alle informazioni precedentemente trapelate però, sappiamo che gli smartphone della futura gamma potranno contare su una serie di funzionalità esclusive basate sull’intelligenza artificiale, come la traduzione dal vivo durante le chiamate vocali, un generatore di sfondi basato sull’intelligenza artificiale generativa ed effetti meteorologici per lo sfondo della schermata di blocco, riepilogo delle note in Samsung Notes, codifica vocale e traslitterazione fino a dieci le persone dalle registrazioni vocali e l’intelligenza artificiale generativa per la creazione di immagini.

Le caratteristiche principali di Samsung Galaxy S24 Plus trapelano sul sito di Walmart

Passiamo ora al fratello di mezzo della famiglia, anche Galaxy S24 Plus è già stato protagonista di diverse fughe di notizie e oggi abbiamo modo di avere qualche piccola conferma circa le sue caratteristiche principali.

Nelle ultime ore infatti lo smartphone è comparso sul sito web di Walmart, noto rivenditore statunitense, le immagini pubblicate per errore sono in seguito state rimosse, non prima però che alcuni appassionati riuscissero a catturare alcuni screenshot (ma rimangono comunque visualizzabili grazie alla copia cache di Google).

Come potete vedere dalle immagini nella galleria qui sopra, il sito web in questione ha pubblicato diverse caratteristiche inerenti al futuro smartphone; nello specifico secondo il rivenditore Galaxy S24 Plus avrà un display da 6.7 pollici con risoluzione 3120×1440, dotato di Eye Comfort Shield (funzionalità che attiva un filtro per la luce blu e riduce automaticamente la luminosità di notte).

Passando al comparto fotografico, il dispositivo dovrebbe poter vantare una fotocamera principale da 50 MP e una fotocamera frontale da 12 MP, mentre lato memorie dovrebbero essere disponibili varianti con 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione interna, oltre probabilmente ad ulteriori opzioni.

Anche in questo caso abbiamo qualche accenno delle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, come la modifica generativa nell’editor di foto che potrebbe permettere agli utenti di modificare e rimuovere oggetti su un’immagine e le funzioni dedicate alle traduzioni istantanee.

Possibili bonus per il preordine

Concludiamo la carrellata di indiscrezioni odierna con un’ulteriore informazione, proveniente questa volta dalla Corea del Sud e riguardante i possibili bonus per il preordine dei dispositivi della famiglia Samsung Galaxy S24.

Sia chiaro che per il momento nulla è certo al riguardo ma, secondo quanto condiviso, l’azienda avrebbe intenzione di seguire una strategia simile a quella dello scorso anno; non è chiaro a quale mercato facciano riferimento le informazioni in questione, visto che sappiamo bene come Samsung modifichi i bonus per il preordine in base al mercato di commercializzazione.

Ad ogni modo sembra che la società possa offrire, agli utenti che effettueranno il preordine di un dispositivo della serie Galaxy S24, lo stesso modello con un taglio di memoria superiore allo stesso prezzo, un buono sconto per l’acquisto di un Galaxy Watch o ancora un buono sconto per l’acquisto delle Galaxy Buds FE.

Questo è ciò che è trapelato per il momento ma, considerando l’avvicinarsi della data scelta per l’evento di presentazione ufficiale, non mancheranno a breve ulteriori informazioni in merito, magari corredate da immagini pubblicitarie.

