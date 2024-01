Mancano ormai poco più di due settimane alla presentazione ufficiale della serie Samsung Galaxy S24 e in Rete le anticipazioni sui tre smartphone che la comporranno non accennano a diminuire.

Ad occuparsi nelle scorse ore dei nuovi smartphone di punta di Samsung è stato il popolare leaker Ice Universe, che su X ha fornito un nuovo contributo e condiviso alcune voci, una delle quali riguarda il possibile prezzo e che senza dubbio sarà ben accolta dagli utenti.

Le ultime anticipazioni sulla serie Samsung Galaxy S24

In particolare, a dire del leaker il colosso coreano potrebbe decidere di lanciare sul mercato la serie Samsung Galaxy S24 ad un prezzo più basso rispetto alla precedente generazione, riduzione che sarebbe possibile grazie ad alcune scelte fatte dal produttore con riferimento alla dotazione tecnica (come, ad esempio, quella di non aumentare il quantitativo di RAM disponibile).

Inoltre, sempre secondo Ice Universe, il team di Samsung avrebbe deciso di realizzare quantità decisamente più consistenti di Samsung Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra, fiducioso del fatto che tali device riceveranno dagli utenti un’accoglienza molto positiva.

Ed ancora, il popolare leaker sostiene che Samsung Galaxy S24 Ultra potrebbe essere in grado di registrare video a risoluzione 4K a 120 fps, con un deciso miglioramento rispetto a Samsung Galaxy S23 Ultra (che può registrare video 8K a 30 fps o a 4K a 60 fps). In sostanza, il nuovo smartphone di punta del colosso coreano potrebbe divenire il modello di riferimento per il 2024 per quanto riguarda la fotografia mobile.

Sarà inoltre interessante scoprire quali sono le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale che il produttore coreano sfrutterà per stuzzicare la curiosità degli utenti e invogliarli ad acquistare i suoi nuovi smartphone.

Appuntamento al 17 gennaio 2024 per l’evento di presentazione ufficiale.

Potrebbe interessarti anche: Samsung Galaxy S24 con AI per fotocamera e chiamate ma niente connettività satellitare