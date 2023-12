Nuova giornata e nuovo giro di aggiornamenti per Samsung, anche se questa volta non è coinvolta la One UI 6, in distribuzione in queste settimane su parecchi dispositivi. In queste ore si stanno aggiornando Samsung Galaxy Z Flip5, Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 FE, Galaxy A53 5G e Samsung Galaxy A52s 5G con nuove patch di sicurezza e non solo. Update anche per OnePlus 9R e OnePlus 8. Andiamo a scoprire insieme tutte le novità in rollout.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Z Flip5

Partiamo da Samsung Galaxy Z Flip5, che ha già ricevuto a fine novembre l’aggiornamento ad Android 14 e One UI 6. Lo smartphone pieghevole ha iniziato ad accogliere le patch di sicurezza di dicembre 2023 grazie ai firmware che terminano con BWKM o BWL2 (in base al Paese), anche se nel momento in cui stiamo scrivendo la distribuzione non sembra coinvolgere l’Italia (lo farà nelle prossime ore, probabilmente). Non dovrebbero essere stati integrati ulteriori cambiamenti: per nuove funzionalità dovremo aspettare la One UI 6.1, che si preannuncia ricca di intelligenza artificiale.

Come abbiamo visto nel più recente bollettino di sicurezza diffuso dal produttore, le patch di dicembre integrano la correzione a 75 vulnerabilità , la maggior parte riguardanti il sistema operativo in generale (CVE). Ci sono anche alcune correzioni di livello critico (7, per la precisione), mentre delle 16 correzioni di Samsung (SVE) ce ne sono 9 ad alta priorità .

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy S22, S22+, S22 Ultra, S20, S20+, S20 Ultra e S20 FE

Proseguiamo con Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra e Galaxy S20 FE: anche per questi sono in distribuzione le patch di sicurezza di dicembre 2023. Per la serie Galaxy S22 è coinvolta anche l’Italia, mentre la serie Galaxy S20 sta ricevendo l’aggiornamento a partire da alcuni altri Paesi europei, uniti a Stati Uniti e Canada. La versione Fan Edition parte invece dall’Australia e da alcuni Paesi del sud-est asiatico con la versione LTE.

I firmware in distribuzione sono S90*BXXS7DWL1 (serie Galaxy S22), G98*BXXSIHWKD (serie Galaxy S20) e G780GXXS8EWK8 (S20 FE), e richiedono un download non particolarmente pesante. Le novità includono le correzioni di sicurezza già citate qui sopra: abbiamo la correzione a 75 vulnerabilità , alcune delle quali riguardanti nello specifico i prodotti a marchio Samsung. Per il resto non sembrano esserci cambiamenti, oltre a qualche bugfix e miglioramento di stabilità generico.

Come abbiamo visto, la serie “di mezzo” (Galaxy S21) ha già iniziato a ricevere le patch di dicembre qualche giorno fa.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A52s 5G e Galaxy A53 5G

Aggiornamenti simili in rollout anche per Samsung Galaxy A52s 5G e Samsung Galaxy A53 5G. A distanza di qualche giorno dalla distribuzione di Android 14 e One UI 6 (sia per il primo che per il secondo), gli smartphone stanno accogliendo le patch di sicurezza di dicembre 2023 con i firmware A528BXXS5FWL4 e A536BXXSS8DWL1. I cambiamenti sono sostanzialmente gli stessi di cui abbiamo parlato qui sopra: abbiamo più di 70 vulnerabilità corrette, alcune delle quali riguardanti i modelli Samsung nello specifico.

Non sembrano essere state integrate ulteriori novità , ma il produttore potrebbe averne approfittato per correggere qualche eventuale bug scovato in seguito al recente aggiornamento ad Android 14. I dispositivi dovrebbero essere nella lista dei modelli che riceveranno la One UI 6.1 nei prossimi mesi.

Novità aggiornamenti OnePlus 9R e OnePlus 8

Non solo Samsung, perché OnePlus sta distribuendo a partire dall’India nuovi aggiornamenti per due suoi smartphone Android. Si tratta in particolare di OnePlus 9R e di OnePlus 8, che accolgono rispettivamente OxygenOS 13.1.0.585 e OxygenOS 13.1.0.585 con le patch di sicurezza di dicembre 2023.

Il changelog ufficiale non riporta ulteriori novità , ma è possibile che la casa cinese abbia integrato qualche bugfix o miglioramento di stabilità . Purtroppo OnePlus 8 non riceverà l’aggiornamento ad Android 14 con OxygenOS 14, mentre OnePlus 9R si trova attualmente nella fase beta. Il produttore cinese ha già aggiornato in versione stabile alcuni dei suoi modelli, tra cui OnePlus 11, OnePlus 10 Pro e OnePlus Nord 3.

Come aggiornare Samsung Galaxy Z Flip5, Galaxy S22, S22+, S22 Ultra, S20, S20+, S20 Ultra, S20 FE, Galaxy A52s 5G, A53 5G, OnePlus 9R e OnePlus 8

Per controllare l’arrivo di aggiornamenti via OTA su Samsung Galaxy Z Flip5, Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 FE, Galaxy A53 5G e Galaxy A52s 5G potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In alternativa potete anche optare per il collegamento dello smartphone al PC e il download attraverso Smart Switch. Per verificare su OnePlus 9R e OnePlus 8 potete andare in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“. In caso di esito negativo, non disperate: l’update arriverà nelle prossime ore o nei prossimi giorni.

