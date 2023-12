La One UI 6 con Android 14 arriva su altri tre smartphone Samsung: quest’oggi tocca a Samsung Galaxy A52s 5G, che sta accogliendo in Italia la nuova release, a Samsung Galaxy A33 5G e a Samsung Galaxy A14 in versione LTE, che segue il fratello 5G a distanza di qualche giorno. Andiamo a scoprire le novità in distribuzione.

Novità aggiornamenti Android 14 per Samsung Galaxy A52s 5G, Galaxy A33 5G e Galaxy A14 LTE

Samsung procede con il rilascio della One UI 6 basata su Android 14, in arrivo su tanti smartphone del produttore in queste settimane. Con qualche giorno di ritardo sul modello 5G, Samsung Galaxy A14 sta accogliendo proprio la nuova release attraverso la versione BWK8, in rollout a partire dal Kazakhstan. Si tratta anche qui della One UI Core, ossia una versione alleggerita della One UI pensata per girare sui dispositivi di fascia più bassa.

One UI 6 e Android 14 anche per Samsung Galaxy A52s 5G e Samsung Galaxy A33 5G: per il primo è in distribuzione in Italia la versione A528BXXU5FWK4, che richiede un download di quasi 2,3 GB; per il secondo è rollout in Europa il firmware A336BXXU7DWK6.

Le novità sono tantissime, e Samsung ha deciso di riassumerle in questi semplici punti:

Layout del telefono rinnovato : nuovo pannello di controllo, nuovi widget (nuovi widget della fotocamera e degli album, widget meteo), font rinnovato, nuove emoji, possibilità di creare nuovi sticker direttamente integrati nella tastiera.

: nuovo pannello di controllo, nuovi widget (nuovi widget della fotocamera e degli album, widget meteo), font rinnovato, nuove emoji, possibilità di creare nuovi sticker direttamente integrati nella tastiera. Fotocamera : il layout generale dell’applicazione Camera è stato semplificato. I pulsanti delle impostazioni rapide nella schermata di anteprima sono stati ridisegnati per facilitarne la comprensione. Ora, nel menu di impostazioni rapide, nella parte superiore dello schermo, in modalità Foto e Pro, è disponibile un pulsante che consente di modificare rapidamente la risoluzione delle foto scattate.

: il layout generale dell’applicazione Camera è stato semplificato. I pulsanti delle impostazioni rapide nella schermata di anteprima sono stati ridisegnati per facilitarne la comprensione. Ora, nel menu di impostazioni rapide, nella parte superiore dello schermo, in modalità Foto e Pro, è disponibile un pulsante che consente di modificare rapidamente la risoluzione delle foto scattate. Nuovo editor foto : layout migliorato, nuovo menu Strumenti che semplifica la ricerca delle funzioni di modifica. Le opzioni Raddrizza e Prospettiva sono state combinate nel menu Trasforma.

: layout migliorato, nuovo menu Strumenti che semplifica la ricerca delle funzioni di modifica. Le opzioni Raddrizza e Prospettiva sono state combinate nel menu Trasforma. Nuovo Samsung Studio : nuovo Editor video per la creazione dei contenuti multimediali. La funzione Studio ora consente di creare video unendo quelli in galleria, aggiungendo testi, musica e stickers.

: nuovo Editor video per la creazione dei contenuti multimediali. La funzione Studio ora consente di creare video unendo quelli in galleria, aggiungendo testi, musica e stickers. Sicurezza migliorata : nuova dashboard sulla privacy per il controllo dell’autorizzazione consentita per ciascuna app, nuova funzione Blocco automatico che consente di bloccare installazione di app sconosciute, attivare i controlli di sicurezza e bloccare i comandi tramite USB, la nuova dashboard sicurezza consente di monitorare ogni singola app.

: nuova dashboard sulla privacy per il controllo dell’autorizzazione consentita per ciascuna app, nuova funzione Blocco automatico che consente di bloccare installazione di app sconosciute, attivare i controlli di sicurezza e bloccare i comandi tramite USB, la nuova dashboard sicurezza consente di monitorare ogni singola app. Bixby text call : nuova funzionalità di Bixby, che consente di trasferire una chiamata in corso a Bixby text call in qualsiasi momento.

: nuova funzionalità di Bixby, che consente di trasferire una chiamata in corso a Bixby text call in qualsiasi momento. La nuova funzione Scansione Documenti e testo permette di scansionare più facilmente un documento eliminando parti indesiderate.

permette di scansionare più facilmente un documento eliminando parti indesiderate. Samsung Pass: Accessi più sicuri con le passkey per accedere alle applicazioni e ai siti Web supportati. A differenza delle password, la passkey viene memorizzata solo sul dispositivo e non potrà essere divulgata in caso di violazione della sicurezza del sito web. Le passkey proteggono anche dagli attacchi di phishing perché funzionano solo sul sito web o sull’applicazione in cui sono state registrate.

Non tutte le novità descritte qui sopra sono disponibili per tutti gli smartphone e i tablet Samsung: alcune potrebbero essere riservate ai modelli di fascia più alta. Galaxy A14 dispone come detto della One UI Core, quindi i cambiamenti potrebbero essere ridotti. Per Galaxy A33 5G e Galaxy A14 ci sono anche le patch di sicurezza di novembre 2023: secondo il bollettino diffuso il mese scorso dal produttore, sono state corrette più di 60 vulnerabilità, alcune delle quali specifiche per i dispositivi Samsung (SVE). Galaxy A52s 5G le aveva già ricevute con un precedente update.

Come aggiornare Samsung Galaxy A52s 5G, Galaxy A33 5G e Galaxy A14 LTE

Per verificare l’arrivo di aggiornamenti via OTA su Samsung Galaxy A52s 5G, Samsung Galaxy A33 5G e Samsung Galaxy A14 LTE potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In alternativa potete optare per il collegamento dello smartphone al PC e per l’utilizzo di Smart Switch per il download. In caso di esito negativo potete attendere qualche ora e poi riprovare.

Leggi anche: C’è l’Aggiornamento Google Play di dicembre da scaricare: ecco le novità