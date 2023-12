La One UI 6 sta raggiungendo insieme ad Android 14 tanti modelli di smartphone e tablet Samsung Galaxy, ma con uno sguardo proiettato al futuro, in questi giorni stiamo già iniziando a scoprire la One UI 6.1. Quest’ultima dovrebbe debuttare con Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra e dovrebbe integrare diverse funzionalità di intelligenza artificiale: dopo gli assaggi dei giorni scorsi, diamo uno sguardo più approfondito ad alcune di queste, che dovrebbero arrivare anche sui prodotti già in commercio nei prossimi mesi.

Scopriamo in anticipo le funzionalità che vedremo con la One UI 6.1

Come anticipato già lo scorso ottobre, la serie Samsung Galaxy S24 si concentrerà molto sull’IA, e grazie ai leak trapelati in queste ore possiamo già iniziare a scoprire alcune delle funzionalità che vedremo ufficialmente dal mese prossimo (se i rumor sull’evento Unpacked si riveleranno corretti). Resta da vedere quali di queste saranno eventualmente riservate ad alcuni modelli (la serie Galaxy S24 in primis), e quali invece arriveranno su smartphone e tablet delle precedenti generazioni. Dipenderà tutto dalla potenza di calcolo richiesta, visto che i nuovi SoC (come il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy) punteranno molto sull’IA.

Secondo quanto riportato da Ahmed Qwaider su X, la One UI 6.1 a bordo di Galaxy S24 Ultra offrirà la funzione Circle Search, che consentirà di avviare una ricerca AI automatica cerchiando qualcosa sullo schermo. In più lo smartphone sarà in grado di identificare fino a 10 voci diverse all’interno delle registrazioni di riunioni, eventualmente traducendole, ma anche di buttare giù appunti al riguardo, con tanto di riepilogo in stile ChatGPT.

La One UI 6.1 dovrebbe offrire una funzione per gli sfondi generativi simile a quella introdotta da Google sui suoi Pixel: secondo quanto riportato da Bennet Buhner e WigettaGaming (il post è stato poi rimosso, ma lo abbiamo recuperato grazie ai colleghi di PhoneArena) su X, la novità dovrebbe presentarsi come vediamo negli screenshot qui sotto.

Con la prossima versione, gli utenti Samsung potrebbero ottenere effetti meteo sulla schermata di blocco, ritocchi fotografici in stile Magic Editor e le funzionalità di protezione della batteria che abbiamo intravisto i giorni scorsi. E non è finita qui, perché secondo il leaker Vedant Kalore, che ha scovato la novità attraverso Samsung Remote Lab (pensato per gli sviluppatori) e Galaxy S23 Ultra, la One UI 6.1 introdurrà l’intelligenza artificiale generativa anche sulla Tastiera Samsung. Come possiamo vedere nel breve video qui in basso, l’app dovrebbe consentire di scegliere tra quattro modelli di IA generativa, PaLM 2 (Google), GPT4 (OpenAI e ChatGPT), Gecko (un’altra versione di PaLM 2) e Scs (Samsung?), e tra due modelli di traduzione linguistica (LLM e on-device).

Insomma, con la One UI 6.1 ci aspettano tante novità intriganti legate al mondo dell’IA: inizialmente le vedremo sulla serie Samsung Galaxy S24, ma in seguito dovrebbero arrivare anche su altri modelli (almeno alcune). I nuovi flagship del produttore sud-coreano non si faranno attendere troppo: in base a quanto sappiamo, la presentazione potrebbe già tenersi il 17 gennaio 2024.

