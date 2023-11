Nei prossimi mesi Samsung rilascerà l’aggiornamento che porterà su tanti suoi smartphone e tablet l’interfaccia One UI 6.0, basata su Android 14 e poi, ad inizio 2024, lancerà la serie Samsung Galaxy S24, che sul mercato esordirà con a bordo One UI 6.1.

Da quel momento gli sviluppatori del colosso coreano inizieranno a lavorare per portare anche la nuova versione dell’interfaccia dell’azienda su gran parte dei device di Samsung.

Gli smartphone e i tablet Samsung che dovrebbero ricevere One UI 6.1

Ai possessori di device del colosso coreano che si chiedono quali modelli riceveranno One UI 6.1 si può rispondere che in linea generale tutti i dispositivi per i quali è previsto il rilascio di Android 14 e One UI 6.0 dovrebbero ricevere anche la successiva versione dell’interfaccia.

Ciò premesso, al momento è ancora presto per avere un elenco ufficiale da parte del colosso coreano ma è possibile fare delle previsioni sulla base di quella che è stata la politica di Samsung negli ultimi anni.

Ebbene, questi sono i device che dovrebbero ricevere One UI 6.1:

Serie Galaxy S

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Serie Galaxy Z

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Serie Galaxy A

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A52 (A52 5G, A52s)

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A14 (LTE+5G)

Galaxy A13

Galaxy A04s

Galaxy A04

Galaxy A05s

Serie Galaxy M

Galaxy M54

Galaxy M53 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M23

Serie Galaxy F

Galaxy F54

Galaxy F23

Galaxy F14 5G

Serie Galaxy Xcover

Galaxy Xcover 5 Pro

Galaxy Xcover 6 Pro

Serie Galaxy Tab

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab A7 Lite

Probabilmente l’aggiornamento a One UI 6.1 sarà rilasciato per i primi smartphone supportati a febbraio.