Samsung prosegue con il rilascio di nuovi aggiornamenti e porta One UI 6 con Android 14 su Samsung Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5 in Europa, su Samsung Galaxy A53 5G e su Samsung Galaxy A14 5G, ma anche nuove patch di sicurezza su Galaxy A23, Galaxy A23 5G e Galaxy S20 FE 5G. Nel frattempo accoglie un nuovo update anche OnePlus Nord CE 2 Lite 5G. Andiamo a scoprire tutte le novità in arrivo sugli smartphone.

Novità aggiornamenti Android 14 per Samsung Galaxy Z Flip5, Z Fold5, A53 5G e A14 5G

Partiamo dagli aggiornamenti più consistenti, ossia quelli riguardanti Samsung Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5, Galaxy A53 5G e Galaxy A14 5G. Il produttore sud-coreano continua a spingere sull’acceleratore con la sua One UI 6 basata su Android 14, in arrivo sui modelli appena citati. I due pieghevoli avevano già iniziato ad accogliere la nuova release qualche giorno fa, a partire dagli Stati Uniti, ma ora l’aggiornamento è in rollout anche in Europa con i firmware F731BXXU1BWK9 e F946BXXU1BWKA. Il download richiesto è consistente, intorno ai 3 GB, a dimostrazione delle tante novità introdotte.

Aggiornamento simile anche per Samsung Galaxy A53 5G, che si aggiorna ad Android 14 in Italia con il firmware A536BXXU7DWK6 (quasi 2,4 GB), e per Samsung Galaxy A14 5G, che accoglie la versione A146BXXU2CWK9 (poco meno di 2 GB).

Le novità della One UI 6 sono parecchie, ma in questi giorni Samsung ha riassunto quelle principali in questo modo:

Layout del telefono rinnovato : nuovo pannello di controllo, nuovi widget (nuovi widget della fotocamera e degli album, widget meteo), font rinnovato, nuove emoji, possibilità di creare nuovi sticker direttamente integrati nella tastiera.

: nuovo pannello di controllo, nuovi widget (nuovi widget della fotocamera e degli album, widget meteo), font rinnovato, nuove emoji, possibilità di creare nuovi sticker direttamente integrati nella tastiera. Fotocamera : il layout generale dell’applicazione Camera è stato semplificato. I pulsanti delle impostazioni rapide nella schermata di anteprima sono stati ridisegnati per facilitarne la comprensione. Ora, nel menu di impostazioni rapide, nella parte superiore dello schermo, in modalità Foto e Pro, è disponibile un pulsante che consente di modificare rapidamente la risoluzione delle foto scattate.

: il layout generale dell’applicazione Camera è stato semplificato. I pulsanti delle impostazioni rapide nella schermata di anteprima sono stati ridisegnati per facilitarne la comprensione. Ora, nel menu di impostazioni rapide, nella parte superiore dello schermo, in modalità Foto e Pro, è disponibile un pulsante che consente di modificare rapidamente la risoluzione delle foto scattate. Nuovo editor foto : layout migliorato, nuovo menu Strumenti che semplifica la ricerca delle funzioni di modifica. Le opzioni Raddrizza e Prospettiva sono state combinate nel menu Trasforma.

: layout migliorato, nuovo menu Strumenti che semplifica la ricerca delle funzioni di modifica. Le opzioni Raddrizza e Prospettiva sono state combinate nel menu Trasforma. Nuovo Samsung Studio : nuovo Editor video per la creazione dei contenuti multimediali. La funzione Studio ora consente di creare video unendo quelli in galleria, aggiungendo testi, musica e stickers.

: nuovo Editor video per la creazione dei contenuti multimediali. La funzione Studio ora consente di creare video unendo quelli in galleria, aggiungendo testi, musica e stickers. Sicurezza migliorata : nuova dashboard sulla privacy per il controllo dell’autorizzazione consentita per ciascuna app, nuova funzione Blocco automatico che consente di bloccare installazione di app sconosciute, attivare i controlli di sicurezza e bloccare i comandi tramite USB, la nuova dashboard sicurezza consente di monitorare ogni singola app.

: nuova dashboard sulla privacy per il controllo dell’autorizzazione consentita per ciascuna app, nuova funzione Blocco automatico che consente di bloccare installazione di app sconosciute, attivare i controlli di sicurezza e bloccare i comandi tramite USB, la nuova dashboard sicurezza consente di monitorare ogni singola app. Bixby text call : nuova funzionalità di Bixby, che consente di trasferire una chiamata in corso a Bixby text call in qualsiasi momento.

: nuova funzionalità di Bixby, che consente di trasferire una chiamata in corso a Bixby text call in qualsiasi momento. La nuova funzione Scansione Documenti e testo permette di scansionare più facilmente un documento eliminando parti indesiderate.

permette di scansionare più facilmente un documento eliminando parti indesiderate. Samsung Pass: Accessi più sicuri con le passkeyper accedere alle applicazioni e ai siti Web supportati. A differenza delle password, la passkey viene memorizzata solo sul dispositivo e non potrà essere divulgata in caso di violazione della sicurezza del sito web. Le passkey proteggono anche dagli attacchi di phishing perché funzionano solo sul sito web o sull’applicazione in cui sono state registrate.

Per quanto riguarda Galaxy A14 5G, alcune novità potrebbero non essere state integrate: lo smartphone di fascia bassa dispone infatti della One UI Core, una versione alleggerita rispetto a quella che vediamo normalmente (lo si capisce anche dal peso dell’aggiornamento). Per ora il rollout riguarda solo la variante 5G, ma siamo sicuri che non ci vorrà molto per vedere l’update anche per quella LTE.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A23, Galaxy A23 5G e Galaxy S20 FE 5G

Aggiornamenti anche per Samsung Galaxy A23, Galaxy A23 5G e Galaxy S20 FE 5G, ma in questi casi i possessori devono accontentarsi delle patch di sicurezza di novembre 2023. I primi due stanno accogliendo i firmware A235FXXS4CWK2 e A236BXXS4CWK2 in vari Paesi (Italia compresa, nel secondo caso), mentre Galaxy S20 FE 5G segue a distanza di qualche giorno gli aggiornamenti dei fratelli 4G Exynos e Snapdragon: in rollout la versione G781BXXS8HWK2 a partire da alcuni Paesi dell’America Latina e la G781USQSDHWK1 negli Stati Uniti.

Come abbiamo visto grazie al consueto bollettino di sicurezza diffuso dal produttore, le patch di novembre 2023 comprendono la correzione a più di 60 vulnerabilità tra CVE e SVE, alcune delle quali di livello critico. Per i primi due arriverà nelle prossime settimane anche la One UI 6, mentre Galaxy S20 FE 5G riceverà solo patch di sicurezza.

Novità aggiornamento OnePlus Nord CE 2 Lite 5G

Cambiamo brand perché si sta aggiornando anche OnePlus Nord CE 2 Lite 5G. Si parte dall’India con la versione OxygenOS 13 C.33, che integra le patch di sicurezza di novembre 2023 e poco altro. Il changelog non cita infatti ulteriori cambiamenti, anche se è probabile possa esserci stato qualche perfezionamento “sotto al cofano”.

Lo smartphone ha accolto il programma OxygenOS 14 Open Beta nella prima metà di novembre e riceverà l’aggiornamento stabile ad Android 14 nelle prossime settimane.

Come aggiornare Samsung Galaxy Z Flip5, Z Fold5, Galaxy A53 5G, Galaxy A14 5G, Galaxy A23 e A23 5G, Galaxy S20 FE 5G e OnePlus Nord CE 2 Lite 5G

Per verificare l’arrivo di nuovi aggiornamenti via OTA su Samsung Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5, Galaxy A53 5G, Galaxy A14 5G, Galaxy A23, Galaxy A23 5G e Galaxy S20 FE 5G, One UI 6 o meno, potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Su OnePlus Nord CE 2 Lite 5G potete invece andare in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“. In caso di esito negativo, non disperate: potete riprovare tra qualche ora.

grazie a Kristian M. per la segnalazione e lo screenshot di Galaxy A53 5G

