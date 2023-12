Samsung non pensa a riposarsi e continua a distribuire nuovi aggiornamenti, anche in questo periodo pre-natalizio. Prosegue infatti il rollout della One UI 6 e di Android 14, con il coinvolgimento di Samsung Galaxy M54 e Samsung Galaxy F14, mentre le patch di sicurezza di dicembre 2023 sono in arrivo su Samsung Galaxy Z Fold5, Samsung Galaxy Z Fold2 5G, Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra. Andiamo a scoprire insieme tutte le novità per gli smartphone del produttore sud-coreano.

Novità aggiornamento Android 14 per Samsung Galaxy M54 e Galaxy F14

Iniziamo dagli aggiornamenti più consistenti, perché Samsung Galaxy M54 e Galaxy F14 iniziano a ricevere Android 14 con la One UI 6 e allungano la già consistente lista di smartphone che hanno ottenuto la nuova release: si parte rispettivamente da alcuni Paesi del Medio Oriente e dall’India con i firmware M546BXXU3BWL1 ed E146BXXU2BWL1, che integrano le patch di sicurezza di novembre 2023 e che richiedono un download di più di 2 GB.

Le novità sono tantissime ovviamente, e comprendono cambiamenti all’interfaccia, maggiori possibilità di personalizzazione, operazioni di editing facilitate, miglioramenti a livello di sicurezza e di efficienza energetica e tanto altro. Samsung riassume in questo modo le principale modifiche:

Layout del telefono rinnovato : nuovo pannello di controllo, nuovi widget (nuovi widget della fotocamera e degli album, widget meteo), font rinnovato, nuove emoji, possibilità di creare nuovi sticker direttamente integrati nella tastiera.

: nuovo pannello di controllo, nuovi widget (nuovi widget della fotocamera e degli album, widget meteo), font rinnovato, nuove emoji, possibilità di creare nuovi sticker direttamente integrati nella tastiera. Fotocamera : il layout generale dell’applicazione Camera è stato semplificato. I pulsanti delle impostazioni rapide nella schermata di anteprima sono stati ridisegnati per facilitarne la comprensione. Ora, nel menu di impostazioni rapide, nella parte superiore dello schermo, in modalità Foto e Pro, è disponibile un pulsante che consente di modificare rapidamente la risoluzione delle foto scattate.

: il layout generale dell’applicazione Camera è stato semplificato. I pulsanti delle impostazioni rapide nella schermata di anteprima sono stati ridisegnati per facilitarne la comprensione. Ora, nel menu di impostazioni rapide, nella parte superiore dello schermo, in modalità Foto e Pro, è disponibile un pulsante che consente di modificare rapidamente la risoluzione delle foto scattate. Nuovo editor foto : layout migliorato, nuovo menu Strumenti che semplifica la ricerca delle funzioni di modifica. Le opzioni Raddrizza e Prospettiva sono state combinate nel menu Trasforma.

: layout migliorato, nuovo menu Strumenti che semplifica la ricerca delle funzioni di modifica. Le opzioni Raddrizza e Prospettiva sono state combinate nel menu Trasforma. Nuovo Samsung Studio : nuovo Editor video per la creazione dei contenuti multimediali. La funzione Studio ora consente di creare video unendo quelli in galleria, aggiungendo testi, musica e stickers.

: nuovo Editor video per la creazione dei contenuti multimediali. La funzione Studio ora consente di creare video unendo quelli in galleria, aggiungendo testi, musica e stickers. Sicurezza migliorata : nuova dashboard sulla privacy per il controllo dell’autorizzazione consentita per ciascuna app, nuova funzione Blocco automatico che consente di bloccare installazione di app sconosciute, attivare i controlli di sicurezza e bloccare i comandi tramite USB, la nuova dashboard sicurezza consente di monitorare ogni singola app.

: nuova dashboard sulla privacy per il controllo dell’autorizzazione consentita per ciascuna app, nuova funzione Blocco automatico che consente di bloccare installazione di app sconosciute, attivare i controlli di sicurezza e bloccare i comandi tramite USB, la nuova dashboard sicurezza consente di monitorare ogni singola app. Bixby text call : nuova funzionalità di Bixby, che trasferire una chiamata in corso a Bixby text call in qualsiasi momento.

: nuova funzionalità di Bixby, che trasferire una chiamata in corso a Bixby text call in qualsiasi momento. La nuova funzione Scansione Documenti e testo  permette di scansionare più facilmente un documento eliminando parti indesiderate.

 permette di scansionare più facilmente un documento eliminando parti indesiderate. Samsung Pass: accessi più sicuri con le passkey per accedere alle applicazioni e ai siti Web supportati. A differenza delle password, la passkey viene memorizzata solo sul dispositivo e non potrà essere divulgata in caso di violazione della sicurezza del sito web. Le passkey proteggono anche dagli attacchi di phishing perché funzionano solo sul sito web o sull’applicazione in cui sono state registrate.

Non è detto che i due smartphone accolgano tutte le novità della One UI 6 che abbiamo visto in queste settimane: alcune potrebbero essere riservate ai prodotti di fascia alta.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra

Aggiornamenti anche per Samsung Galaxy Z Fold5, Samsung Galaxy Z Fold2 5G, Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra. Gli smartphone accolgono le patch di sicurezza di dicembre 2023, che, come abbiamo visto qualche giorno fa grazie al bollettino di sicurezza diffuso dallo stesso produttore, integrano la correzione a 75 vulnerabilità , la maggior parte riguardanti il sistema operativo in generale (CVE). Ci sono anche alcune correzioni di livello critico (7, per la precisione), mentre delle 16 correzioni di Samsung (SVE) ce ne sono 9 ad alta priorità .

Il rollout per Galaxy Z Fold2 5G è partito qualche giorno fa dagli Stati Uniti, ma in queste ore si sta allargando ad altri Paesi. Galaxy Z Fold5 e la gamma Galaxy S21 hanno già ricevuto la One UI 6 con Android 14 nelle scorse settimane, mentre Galaxy Z Fold2 5G si deve accontentare della patch, dato che rimarrà fermo ad Android 13.

Come aggiornare Samsung Galaxy Z Fold5, Z Fold2 5G, Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy M54 e Galaxy F14

Verificare l’arrivo di nuovi aggiornamenti via OTA per Samsung Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy M54 e Galaxy F14 è davvero semplice: non dovete fare altro che recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In alternativa potete provare a collegare lo smartphone al PC e a utilizzare Smart Switch. In caso di esito negativo, potete aspettare qualche ora per poi riprovare.

