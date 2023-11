Google Pixel 8 è in offerta su Unieuro, in occasione del Black Friday, con un bello sconto sul prezzo di listino: se stavate aspettando l’occasione giusta per acquistarlo, questo potrebbe essere il momento migliore. Vediamo come approfittarne subito, prima che la proposta termini o che si esauriscano le scorte.

Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro in offerta su Unieuro

Google Pixel 8 è uno degli smartphone che possono già contare su Android 14, insieme al resto della gamma Pixel più recente e a pochissimi altri prodotti di “terze” parti (come la serie Galaxy S23 e Xiaomi 13). La casa di Mountain View ha promesso un supporto di ben 7 anni per quanto riguarda gli aggiornamenti, non solo di patch di sicurezza. Presentato a inizio ottobre 2023 proprio insieme al lancio della nuova versione del robottino, lo smartphone è uno dei più richiesti del momento, grazie all’esperienza che è in grado di offrire (dal punto di vista fotografico e non solo), alle dimensioni abbastanza compatte e al prezzo, sì da fascia alta, ma non eccessivo.

Lo smartphone offre un display OLED da 6,2 pollici a risoluzione Full-HD+ con vetro Gorilla Glass Victus e il SoC Google Tensor G3, affiancato da 8 GB di RAM LPDDR5X, da 128 o 256 GB di memoria interna e dal chip di sicurezza Titan M2. A livello fotografico integra una fotocamera in meno rispetto al modello Pro: a bordo trova posto una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (con OIS, Dual Pixel PDAF) e sensore ultra-grandangolare da 12 MP, accompagnata da una fotocamera anteriore da 10,5 MP integrata con un piccolo foro nel display.

La connettività è completa grazie a 5G dual SIM (con supporto eSIM), Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e porta USB Type-C (manca solo la porta per il jack audio da 3,5 mm), e non mancano certificazione IP68 contro acqua e polvere e altoparlanti stereo. La batteria è da 4575 mAh e supporta ricarica cablata da 27 W, ricarica wireless da 18 W e ricarica wireless inversa. Qui per la scheda tecnica completa.

Google Pixel 8 è stato lanciato più di un mese fa al prezzo consigliato di 799 euro nella versione 8-128 GB e 849 euro nella versione 8-256 GB, ma in queste ore potete approfittare di uno sconto incredibile da Unieuro: significa che potete acquistarlo a 623,22 euro e 662,22 euro in tutte le colorazioni in cui è stato lanciato. Se volete approfittarne potete seguire i link qui sotto, mentre più in basso (e qui sopra) potete consultare la nostra recensione per fugare eventuali dubbi.

Acquista Google Pixel 8 128 GB nero in super offerta

Acquista Google Pixel 8 128 GB grigio in super offerta

Acquista Google Pixel 8 128 GB rosa in super offerta

Per la versione 256 GB, vi consigliamo di tenere monitorata la situazione perché si alterna fra disponibile e non disponibile: perciò seguite questo link e verificate nel momento in cui dovete effettuare l’acquisto se è disponibile. In forte sconto, considerando che si tratta sempre un -22%, c’è anche Google Pixel 8 Pro sia con 128 che con 256 GB di storage: i prezzi scontati sono rispettivamente di 857,22 euro e 904,02 euro.

Acquista Google Pixel 8 Pro 256 GB grigio in super offerta

Acquista Google Pixel 8 Pro 256 GB nero in super offerta

Acquista Google Pixel 8 Pro 128 GB nero in super offerta

Acquista Google Pixel 8 Pro 128 GB blu in super offerta

Acquista Google Pixel 8 Pro 128 GB grigio in super offerta

Nel caso vi interessi uno smartwatch da abbinare al nuovo Pixel, c’è anche Google Pixel Watch 2 scontato del 22% e quindi disponibile all’acquisto al prezzo di 311,92 euro anziché di 399,90 euro.

Potrebbe interessarti: Recensione Google Pixel 8: quello da prendere, il compatto senza rinunce

Continuate anche a seguirci attraverso il nostro canale Telegram Prezzi.tech e il nostro canale WhatsApp Prezzi.tech per rimanere aggiornati su tutti gli sconti delle iniziative promozionali di questi giorni.