La settimana si apre con una serie di anticipazioni riguardanti alcuni dispositivi Android in arrivo, tra specifiche, prezzi e possibili date di uscita: abbiamo interessanti novità riguardanti Samsung Galaxy A25 5G, ma anche su POCO X6 5G, Redmi K70 e K70 Pro, Huawei Pocket S2, Huawei Nova 12, Huawei Nova 12 Pro e OPPO Pad Air 2. Procediamo con ordine e andiamo a scoprire tutto.

Samsung Galaxy A25 5G in arrivo con Exynos 1280 e 5000 mAh

Partiamo da Samsung Galaxy A25 5G, uno degli smartphone che andrà a comporre la prossima gamma di fascia media del produttore. In questi mesi abbiamo già avuto modo di scoprire il design e le presunte colorazioni, ma anche qualche dettaglio sul comparto fotografico. Quest’oggi grazie ad Appuals sono spuntate le specifiche tecniche chiave, unite alle varie configurazioni in arrivo e persino alla fascia di prezzo.

Galaxy A25 5G dovrebbe offrire uno schermo da 6,5 pollici a risoluzione Full-HD+ con un piccolo notch a goccia nella parte superiore (per la fotocamera, ovviamente) e cornici non esattamente all’ultimo grido (ma comunque in linea con la fascia medio-bassa di Samsung). Il cuore dovrebbe essere costituito dal SoC Exynos 1280 con CPU octa-core (lo stesso di Galaxy A33 5G e Galaxy A53 5G): si tratta di un chipset a 5 nm con due Cortex-A78 a 2,4 GHz e sei Cortex-A55 a 2 GHz. A livello fotografico la fonte parla di quattro sensori in tutto: sul retro dovrebbe essere presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 8 MP e macro da 2 MP, mentre frontalmente dovrebbe esserci un sensore da 13 MP. Probabile un lancio con Android 14 e One UI 6.

La batteria dovrebbe essere da 5000 mAh e compatibile con la ricarica cablata da 25 W (naturalmente attraverso la porta USB Type-C). Previste almeno per ora due configurazioni, una da 6-128 GB e una da 8-256 GB, ma è possibile che possano variare in base al mercato. Le colorazioni dovrebbero essere quattro, ossia Black, Blue, Silver e Yellow. Il prezzo di vendita dovrebbe restare intorno ai 300 euro, ma per ulteriori dettagli dovremo attendere le prossime settimane.

Samsung Galaxy A25 5G dovrebbe essere presentato tra la fine del 2023 e i primi mesi del 2024 (più probabile). Il predecessore, Galaxy A24, è stato lanciato nel mese di aprile 2023, ma forse la finestra di lancio sarà un po’ anticipata.

POCO X6 5G o Redmi Note 13 Pro?

Proseguiamo con POCO X6 5G, che secondo i rumor potrebbe “riprendere” un altro smartphone già lanciato in questi mesi. In base a quanto riporta il leaker Kacper Skrzypek, POCO X6 5G potrebbe essere la variante globale di Redmi Note 13 Pro, smartphone lanciato in compagnia di altri due prodotti lo scorso settembre. In realtà non è ancora del tutto chiaro se lo smartphone POCO ne prenderà il posto in determinati mercati (e soprattutto in quali) o se ci saranno due modelli affiancati: sappiamo però che i due dovrebbero condividere quasi tutti gli aspetti della scheda tecnica, seppur con una parte posteriore diversa nel design.

POCO X6 5G dovrebbe offrire dunque uno schermo OLED da 6,67 pollici a risoluzione 1,5K (1220 x 2712 pixel) con refresh rate fino a 120 Hz e vetro Gorilla Glass Victus, il SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, e una batteria da 5100 mAh con ricarica rapida cablata da 67 W. Se le schede tecniche saranno esattamente le stesse del Redmi, lo smartphone dovrebbe poi offrire fino a 16 GB di RAM e 512 GB memoria, una tripla fotocamera posteriore con sensore Samsung ISOCELL HP3 da 200 MP con OIS, ultra-grandangolare da 8 MP e macro da 2 MP, e una fotocamera frontale da 16 MP. Non è comunque da escludere che possano essere introdotti alcuni cambiamenti, magari proprio nel comparto fotografico.

Per maggiori dettagli ci toccherà attendere le prossime settimane: siamo certi che avremo modo di tornare sull’argomento.

Questi dovrebbero essere Redmi K70 e K70 Pro

Restiamo in casa Xiaomi perché sono spuntate nuove immagini che rivelerebbero il design di Redmi K70 e Redmi K70 Pro, prodotti già oggetto di alcune indiscrezioni lo scorso luglio e qualche giorno fa. Nell’immagine qui sotto dovrebbe essere ritratto Redmi K70 nella colorazione bianca: possiamo vedere l’ampio modulo fotografico anticipato in precedenza con quattro obiettivi (in realtà tre più il flash LED) e un frame lucido, che secondo i rumor sarà in metallo.

Nelle immagini qui sotto possiamo invece apprezzare il presunto design di Redmi K70 Pro nella versione nera, anche se la qualità delle stesse non è eccelsa. Anche qui abbiamo quattro “oblò” sporgenti che integrano i tre obiettivi fotografici e il flash LED. Per il resto possiamo notare la presenza della porta infrarossi e della porta USB Type-C.

Per quanto concerne le specifiche tecniche, Redmi K70 e K70 Pro dovrebbero offrire rispettivamente i SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e Snapdragon 8 Gen 3 (mentre la variante K70e dovrebbe disporre di un MediaTek Dimensity 8300). A bordo dovrebbero esserci un display OLED piatto a risoluzione 1,5K o 2K, batterie da 5000 o 5120 mAh con ricarica rapida cablata da 120 W (5500 mAh e 90 W per K70e) e Android 14 con HyperOS.

Secondo i rumor, la serie Redmi K70 farà il suo debutto entro la fine di novembre, quindi non dovremo probabilmente attendere molto per sapere tutto.

Huawei Pocket S2 è vicino, così come Huawei Nova 12 e Nova 12 Pro

Cambiamo marchio perché sono spuntate novità riguardanti Huawei Pocket S2 e la serie Huawei Nova 12. Nel novembre 2023 la casa cinese lanciò il pieghevole Huawei Pocket S, e sembra che sia quasi arrivato il momento di conoscere il successore, Huawei Pocket S2. Lo smartphone è il protagonista delle ultime anticipazioni del leaker Teme (@RODENT950), che ne rivelano il presunto design e non solo.

Lo smartphone pieghevole dovrebbe mantenere un aspetto simile a quello del predecessore, con un doppio “oblò” esterno che include i tre obiettivi fotografici e il flash LED, e lo schermo secondario da poco più di un pollice (utile per mostrare alcune informazioni chiave). Sul lato destro dovrebbero essere presenti il bilanciere del volume e il tasto power, con lettore d’impronte digitali integrato. Non sappiamo un granché sulle specifiche, ma i rumor parlano di un chipset Kirin della serie 8.

Secondo le indiscrezioni, Huawei Pocket S2 dovrebbe vedere la luce in Cina nella seconda settimana di dicembre 2023. Al suo fianco potrebbero essere lanciati Huawei Nova 12 e Huawei Nova 12 Pro: il primo potrebbe offrire il SoC Kirin 830, mentre il secondo il SoC Kirin 9000s. Per conoscere tutti i dettagli dovremo attendere ancora un mesetto, sempre che le anticipazioni si rivelino corrette.

OPPO Pad Air 2 sta arrivando e sarà simile a un altro tablet Android

Chiudiamo la nostra carrellata di anticipazioni con OPPO Pad Air 2, tablet Android che potrebbe essere lanciato in compagnia della serie OPPO Reno11. Il dispositivo è passato da alcune certificazioni già lo scorso luglio in Cina, e si ipotizzava una presentazione insieme a OPPO Find N3 Flip, ma questo non è avvenuto.

In base ad alcuni rumor, la serie OPPO Reno11 dovrebbe essere presentata tra pochi giorni, il 23 novembre 2023, ma le notizie sono un po’ discordanti: c’è chi parla di un rinvio all’inizio di dicembre. In ogni caso dovrebbe mancare poco al debutto di OPPO Pad Air 2, un tablet Android che potrebbe risultare la versione cinese del OnePlus Pad Go proposto il mese scorso. Se così sarà, la scheda tecnica reciterebbe quanto segue:

display LCD da 11,35 pollici a risoluzione 2408 x 1720 con refresh rate fino a 90 Hz

SoC MediaTek Helio G99

8 GB di RAM LPDDR4X e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 2.2 (espandibili fino a 1 TB con microSD)

fotocamera posteriore da 8 MP (con EIS) e fotocamera anteriore da 8 MP

connettività 4G LTE (opzionale), Bluetooth 5.2, Wi-Fi, porta USB Type-C

quattro altoparlanti con supporto Dolby Atmos

batteria da 8000 mAh con ricarica SUPERVOOC da 33 W

ColorOS 13.2 con Android 13

dimensioni e peso: 255,1 x 188 x 69 mm, 532 g

