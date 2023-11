OPPO Store festeggia due anni dalla sua inaugurazione, e per l’occasione ha deciso di proporre diverse offerte: le proposte sono valide sul sito dal 13 al 19 novembre 2023 e includono alcuni dei prodotti più popolari del marchio cinese, tra smartphone Android, tablet Android, cuffie wireless e non solo. Andiamo a scoprire più nel dettaglio quali sono i dispositivi coinvolti nella promozione.

Le offerte OPPO Store per il secondo anniversario

In occasione del secondo anniversario di OPPO Store, il produttore propone una serie di offerte esclusive sull’ecosistema OPPO. Innanzitutto, dal 13 al 16 novembre 2023 ogni acquisto dà diritto al doppio degli OPPO Points, consentendo l’accesso a sconti esclusivi; in più, sempre fino al 16, acquistando determinati dispositivi è possibile acquistare un prodotto aggiuntivo in bundle a soli 2 euro in più.

Qualche esempio? Con OPPO Reno10 e Reno10 Pro si possono acquistare con l’aggiunta di 2 euro anche le OPPO Enco Free 2i (con il primo) o le OPPO Enco X Black (con il secondo), cuffie wireless con un prezzo di listino consigliato di rispettivamente 99,99 euro e 179,99 euro (attualmente in sconto a 69,99 e 89,99 euro). Aggiungendo sempre 2 euro all’acquisto dello smartphone pieghevole OPPO Find N2 Flip si può avere il tablet OPPO Pad Air nella versione 4-64 GB (listino di 299,99 euro) più una cover a scelta dell’esclusiva collaborazione con Qeebo.

Con OPPO Pad 2 è invece possibile avere a 2 euro la OPPO Pencil, oppure la cover OPPO Smart Case per il tablet, con un risparmio tra i 47,99 euro e i 97,99 euro. Con OPPO Pad Air si può ottenere la custodia OPPO Smart Case, sempre con l’aggiunta di 2 euro.

Non è finita qui, perché dal 17 al 19 novembre si aggiungeranno i flash sales su una selezione di prodotti: coinvolta la serie OPPO Reno10, la serie OPPO Reno8, OPPO Pad 2 e diversi altri prodotti dell’ecosistema. Per approfittare delle offerte specifiche potete recarvi sull’OPPO Store seguendo i link qui sopra, mentre per scoprire tutti gli sconti potete approfittare del link qui in basso. Per non perdervi le migliori proposte del momento sulla tecnologia potete iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile su Telegram e su WhatsApp.

